¡®¹Ú±ÙÇý ¼®¹æ¡¯ ÁÖÀå Á¶¿øÁø ÀÇ¿ø, ¹Ú»ç¸ð¿Í °ü°è´Â?¡¦¡®È¦·Î ´Ü½Ä ÅõÀïÁß¡¯

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Á¶¿øÁø ÀÇ¿øÀº ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ±¸¼ÓµÈ ÀÌÈÄ·Î ²ÙÁØÈ÷ ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ¹«ÁË ¼®¹æÀ» ÁÖÀåÇØ¿Ô´Ù. Á¶ ÀÇ¿øÀº Áö³ ´ë¼± ¶§ ÅÂ±Ø±â ½ÃÀ§ ¼¼·ÂÀ¸·Î ºÒ¸®´Â ¹Ú»ç¸ðÀÇ ÁÖÃàÀ¸·Î Ã¢´çµÈ »õ´©¸®´çÀÇ ´ë¼±ÈÄº¸·Î ³ª¼±âµµ Çß´Ù.
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