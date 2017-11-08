¡®Æ¯È°ºñ »ó³³¡¯ ³²ÀçÁØÀÇ Ç×º¯¡¦¡°Âù»ç ´ë½Å ¼ö»ç ¹Þ´Ù ÀÚ»ìÇÏ´Â Çö½Ç¡±

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¹Ú±ÙÇý Á¤ºÎ ½ÃÀý ±¹°¡Á¤º¸¿ø(ÀÌÇÏ ±¹Á¤¿ø) Æ¯¼öÈ°µ¿ºñ¸¦ Ã»¿Í´ë¿¡ Á¤±âÀûÀ¸·Î »ó³³Çß´Ù´Â ÀÇÈ¤À» ¹Þ°í ÀÖ´Â ³²ÀçÁØ(73) Àü ±¹Á¤¿øÀåÀÌ 8ÀÏ ÇÇÀÇÀÚ ½ÅºÐÀ¸·Î °ËÂû¿¡ Ãâ¼®Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 12½Ã 55ºÐ²² ¼¿ïÁß¾ÓÁö°Ë Ã»»ç¿¡ ¸ð½ÀÀ» µå·¯³½ ³² Àü ±¹Á¤¿øÀåÀº ÃëÀçÁøµéÀÌ ¸ô·ÁµéÀÚ ºÒÄèÇÏ´Ù´Â ±â»öÀ» ³»ºñÄ¡¸ç ÃëÀçÁøÀÇ Áú¹®¿¡ “¾µ µ¥ ¾ø´Â ¼Ò¸®”¶ó°í ³ªÁ÷ÀÌ ¹Ý¹ÚÇß´Ù.
±×·¯¸é¼µµ ³² Àü ¿øÀåÀº “±¹Á¤¿ø Á÷¿øµéÀº ÀÌ ³ª¶ó ÀÚÀ¯¹ÎÁÖÁÖÀÇ¸¦ ¼öÈ£ÇÏ´Â ¸¶Áö¸· º¸·çÀÌÀÚ ÃÖÈÄÀÇ Àü»çÀÌ´Ù. ±×µéÀÇ Çå½Å°ú Èñ»ý¿¡ ´ëÇØ Âù»ç ¹ÞÁö ¸øÇÒ¸ÁÁ¤ ¼ö»ç ¹Þ´Ù°¡ ½º½º·Î ¸ñ¼û ²÷´Â ÀÌ·¯ÇÑ Âü´ãÇÑ Çö½Ç¿¡ °¡½¿ Âõ¾îÁö´Â °íÅëÀ» ´À³¤´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¶Ç ½º½º·Î ¸ñ¼ûÀ» ²÷Àº º¯Ã¢ÈÆ °Ë»ç µî¿¡ ´ëÇØ ³² Àü ¿øÀåÀº “ÀÌ ÀÚ¸® ºô¾î¼ °íÀÎµéÀÇ ¸íº¹À» ºó´Ù”°í ¸»ÇÑ µÚ ÃëÀçÁøÀ» »Ñ¸®Ä¡°í Á¶ÀÚ½Ç·Î ÇâÇß´Ù.
¼¿ïÁß¾ÓÁö°Ë Æ¯¼ö3ºÎ(ºÎÀå°Ë»ç ¾ç¼®Á¶)°¡ ÀÌ³¯ ³² Àü ¿øÀåÀ» Á¶»çÇÑ´Ù. °ËÂûÀº ³² Àü ¿øÀåÀ» »ó´ë·Î Æ¯¼öÈ°µ¿ºñ »ó³³ÀÌ ¹Ú±ÙÇý(65) Àü ´ëÅë·ÉÀÇ Áö½Ã·Î ÀÌ·ïÁ³´ÂÁö ¿©ºÎ µîÀ» Ãß±ÃÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¼ö»çÆÀÀº ¾Õ¼ ÀÌÀç¸¸(51) Àü ÃÑ¹«ºñ¼°üÀ¸·ÎºÎÅÍ ¹Ú Àü ´ëÅë·É Áö½Ã°¡ ÀÖ¾ú´Ù´Â Áø¼úÀ» È®º¸ÇÑ »óÅÂ¶ó ³² Àü ¿øÀåÀÌ ¾î¶² Áø¼úÀ» ÇÒ Áö ³² Àü ¿øÀåÀÇ ÀÔ¿¡ ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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