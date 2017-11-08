¸á¶ó´Ï¾ÆÀÇ ¹æÇÑ ÆÐ¼ÇÀº?¡¦¡®µ¨Æ÷Á¶¡¯ ÄÚÆ®¿¡¼­ ¡®Á¦ÀÌ¸àµ¨¡¯ ½Ã½º·ç µå·¹½º·Î

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¸á¶ó´Ï¾Æ ¿©»ç´Â Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·É°ú ÇÔ²² 7ÀÏ ¹Ì±¹ ´ëÅë·É Àü¿ë±â ¿¡¾îÆ÷½º¿øÀ¸·Î ³· 12½Ã18ºÐ²² °æ±â ¿À»ê °ø±º±âÁö¿¡ µµÂøÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¸á¶ó´Ï¾Æ ¿©»ç´Â °ËÀº»ö ¼±±Û¶ó½º¸¦ Âø¿ëÇÏ°í Â£Àº ÀÚÁÞºû ÄÚÆ®¿Í ÆÄ¶õ»ö ÇÏÀÌÈú·Î ¿ì¾ÆÇÏ°í ´ÜÁ¤ÇÑ ÆÐ¼ÇÀ» ¼±º¸¿´´Ù.
´ç½Ã ¸á¶ó´Ï¾Æ ¿©»çÀÇ ÄÚÆ®¸¦ µÎ°í ÀÌÅ»¸®¾Æ ºê·£µåÀÎÁö ÇÁ¶û½º ºê·£µåÀÎÁö ¸¹Àº ÃßÃøÀÌ ¿À°¬À» Á¤µµ. ¸á¶ó´Ï¾Æ ¿©»ç°¡ ¹æÇÑ ´çÀÏ¿¡ ÀÔÀº ÄÚÆ®´Â ½ºÆäÀÎ ºê·£µå ‘µ¨Æ÷Á¶(Delpozo)’ÀÇ 400¸¸¿ø ´ë Á¦Ç°À¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù. ±¸µÎ´Â ÇÁ¶û½º ºê·£µåÀÎ ‘Å©¸®½ºÆ¼¾Ó ·çºÎÅÊ’ Á¦Ç°ÀÌ´Ù.
ÀÌÈÄ ¸á¶ó´Ï¾Æ ¿©»ç´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ ¿¸° ±¹ºó¸¸Âù¿¡¼ ½Ã½º·ç µå·¹½º·Î ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÄ×´Ù.
¸á¶ó´Ï¾Æ ¿©»ç´Â Â£Àº»öÀÇ ½Ã½º·ç µå·¹½º¸¦ ÀÔ°í Â£Àº ´«ÈÀåÀ» Çß´Ù. ¶Ç ¹°í ÀÖ´ø ¸Ó¸®¸¦ ´Ã¾î¶ß·Á ´õ¿í ¿ì¾ÆÇÏ°Ô ¸¸µé¾ú´Ù.
¸á¶ó´Ï¾Æ ¿©»ç°¡ ÀÔÀº ½Ã½º·ç µå·¹½º´Â ‘Á¦ÀÌ ¸àµ¨’(J.Mendel)ÀÇ 2017 °¡À» ÄÃ·º¼Ç ÀÇ»ó Áß ÇÏ³ªÀÌ´Ù. Á¦ÀÌ ¸àµ¨ÀÇ ÀÇ»óÀº º¸Åë 1Ãµ¸¸¿øÀ» È£°¡ÇÏ¸ç ÇÒ¸®¿ìµå ½ºÅ¸µéÀÇ ½Ã»ó½Ä µå·¹½º·Î À¯¸íÇÏ´Ù.
¾Õ¼ 5ÀÏ ¸á¶ó´Ï¾Æ ¿©»ç´Â Ã¹ ¾Æ½Ã¾Æ ¼ø¹æ±¹ÀÎ ÀÏº»À» ¹æ¹®ÇÒ ´ç½Ã ·°¼Å¸® ºê·£µå ÆæµðÀÇ ÄÚÆ®¿Í ¸¶³î·Î ºí¶ó´ÐÀÇ ÇÏÀÌÈúÀ» ½Å¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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