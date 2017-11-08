¾ÆÀÌÀ¯, ¡®³ªÀÇ ¾ÆÀú¾¾¡¯ Ãâ¿¬ °ËÅäÁß¡¦¾ù°¥¸®´Â ¹ÝÀÀ ¡°20»ì Â÷ÀÌ¸é ºÎ³à vs ±â´ëÁß¡±

|
|
|
|¡ã 8ÀÏ tvN ÃøÀº »õ µå¶ó¸¶ ‘³ªÀÇ ¾ÆÀú¾¾’¿¡ ¾ÆÀÌÀ¯°¡ ¿©ÁÖÀÎ°øÀ¸·Î Ãâ¿¬À» °ËÅäÁßÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
°¡¼ö °â ¹è¿ì ¾ÆÀÌÀ¯°¡ tvN »õ µå¶ó¸¶ ‘³ªÀÇ ¾ÆÀú¾¾’ Ãâ¿¬À» °ËÅä ÁßÀÌ´Ù.
8ÀÏ tvN ÃøÀº »õ µå¶ó¸¶ ‘³ªÀÇ ¾ÆÀú¾¾’¿¡ ¾ÆÀÌÀ¯°¡ ¿©ÁÖÀÎ°øÀ¸·Î Ãâ¿¬À» °ËÅäÁßÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
‘³ªÀÇ ¾ÆÀú¾¾’´Â ÀüÇô ´Ù¸¥ »îÀ» »ì¾Æ¿Â 40´ë ³²ÀÚ¿Í 20´ë ¿©ÀÚÀÇ ·Î¸Ç½º¸¦ ±×¸° µå¶ó¸¶ÀÌ´Ù. ‘¶Ç ¿ÀÇØ¿µ’ÀÇ ¹ÚÇØ¿µ ÀÛ°¡°¡ ±Øº»À» ¾²°í ‘¹Ì»ý’°ú ‘½Ã±×³Î’ÀÇ ±è¿ø¼® PD°¡ ¿¬ÃâÀ» ¸Ã¾Ò´Ù.
³²ÀÚ ÁÖÀÎ°ø ¿ªÇÒ¿¡´Â ¹è¿ì ÀÌ¼±±ÕÀÌ Ãâ¿¬À» È®Á¤Çß´Ù.
¾ÆÀÌÀ¯´Â °¡¼ö »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¹è¿ì·Î¼ ‘µå¸²ÇÏÀÌ’, ‘¿¹»Û ³²ÀÚ’, ‘º¸º¸°æ½É ·Á-´ÞÀÇ ¿¬ÀÎ’ µî¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç ÅºÅºÇÑ ¿¬±â ½Ç·ÂÀ» ½×¾Æ¿Ô´Ù.
tvN ÃøÀº ‘³ªÀÇ ¾ÆÀú¾¾’ÀÇ ³»³â ¹æ¼ÛÀ» ¸ñÇ¥·Î 11¿ù ¸»ºÎÅÍ ÃÔ¿µ¿¡ µ¹ÀÔÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÇÑÆí ¾ÆÀÌÀ¯ÀÇ »õ µå¶ó¸¶ Ãâ¿¬ °ËÅä ¼Ò½Ä¿¡ ´©¸®²ÛµéÀº ´Ù¾çÇÑ ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
¾ÆÀÌÀ¯¸¦ ÀÀ¿øÇÏ´Â ´©¸®²ÛµéÀº “¾ÆÀÌÀ¯ ÀÌ¹ø¿¡ Ãâ¿¬ÇßÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù”, “º¸º¸°æ½É¿¡¼µµ Àß ºÃ´Âµ¥ ÇÑµå¿¡¼µµ ¶Ç º¼ ¼ö ÀÖ´Ù´Ï ÁÁ¾Æ¿ä”, “Á¦¸ñºÎÅÍ Àç¹ÌÀÖÀ» °Å °°´Ù”µîÀÇ ±àÁ¤ÀûÀÎ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
¹Ý¸é ÀÏºÎ ´©¸®²ÛµéÀº “20»ì Â÷ÀÌ ·Î¸Ç½º¶ó´Ï ¿µ º°·ÎÀÎ µí”, “·Î¸®Å¸ ³í¶õ ¶Ç ¹øÁú µí”, “40´ë ³²ÀÚ¶û 20´ë ¿©¼º ·Î¸Ç½º¶ó´Ï À½ ÇÒ¸»ÇÏ¾Ê”, “»ç°í ÀÏÂï Ä¡¸é ºÎ³à »¹ ³ªÀÌ Â÷ÀÌ ¾Æ´Ï³Ä? ±Ùµ¥ ·Î¸Ç½º?” µîÀÇ ¿ì·Á¼¯ÀÎ ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌ±âµµ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >