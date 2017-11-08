|
|
|
|¡ã °¡¼ö ÃÖÀçÈÆÀÌ Áö³ÁÖ SBS ÆÄ¿öFM ¡®µÎ½ÃÅ»Ãâ ÄÃÅõ¼î¡¯¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ÄÜ¼Æ®¿¡ ¸¹ÀÌ ¿Í´Þ¶ó°í Ã»ÃëÀÚ¿¡ ºÎÅ¹À» Çß´Ù. ÀÎÅÍÆÄÅ© Æ¼ÄÏ Ä¸Ã³.
°¡¼ö ÃÖÀçÈÆÀÌ Áö³ÁÖ SBS ÆÄ¿öFM ‘µÎ½ÃÅ»Ãâ ÄÃÅõ¼î’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ÄÜ¼Æ®¿¡ ¸¹ÀÌ ¿Í´Þ¶ó°í Ã»ÃëÀÚ¿¡ ºÎÅ¹À» Çß´Ù. ±×¸®°í ÀÏÁÖÀÏÀÌ Áö³ª ´Ù½Ã±Ý ÃÖÀçÈÆÀÇ ÄÜ¼Æ®°¡ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù.
Áö³ 1ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ‘ÄÃÅõ¼î’ÀÇ ÄÚ³Ê ‘»ç¿¬ ÁøÇ°¸íÇ°’¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ °¡¼ö ÃÖÀçÈÆÀº ‘¿ä»õ ¹¹ÇÏ°í Áö³»³Ä’´Â Áú¹®¿¡ “ÄÜ¼Æ® ÁØºñÁßÀÌ´Ù. 1³â¿¡ µü ÇÑ¹ø ÄÜ¼Æ®¸¦ ÇÏ´Âµ¥ ÀÚ¸®°¡ ¾ÆÁ÷ ³²¾ÆÀÖ´Ù”¸ç “µµ¿Í´Þ¶ó”°í °£°îÈ÷ ºÎÅ¹Çß´Ù.
±×·¯ºÎÅÍ ÀÏÁÖÀÏÀÌ Áö³ª°í 8ÀÏ ¿ÀÈÄ ÃÖÀçÈÆ ÄÜ¼Æ®°¡ ´Ù½Ã ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î¿¡ ¿À¸£¸ç ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
È®ÀÎ °á°ú ÀÎÅÍÆÄÅ© Æ¼ÄÏ ±âÁØ ¿À´Â 18ÀÏ ÁøÇàµÇ´Â ÃÖÀçÈÆÀÇ ÄÜ¼Æ®´Â 4½Ã¿Í 7½Ã 30ºÐ °ø¿¬ µÑ ´Ù ¾ÆÁ÷ 100¼®ÀÌ ³Ñ°Ô ÀÚ¸®°¡ ³²Àº °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >