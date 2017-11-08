ºÎ»ê ½ÅÈ¥ºÎºÎ ½ÇÁ¾»ç°Ç ¿ëÀÇÀÚ °Ë°Å¡¦¼öÂ÷·Ê Çù¹Ú ¹®ÀÚ ³²°Ü

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Áö³ÇØ 5¿ù ºÎ»ê¿¡ »ç´Â 30´ë ºÎºÎ ½ÇÁ¾ »ç°ÇÀÇ ¿ëÀÇÀÚ°¡ ³ë¸£¿þÀÌ¿¡¼ °Ë°ÅµÆ´Ù.
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½ÅÈ¥ºÎºÎ ½ÇÁ¾ »ç°ÇÀº Áö³ÇØ 5¿ù ¹ß»ýÇß´Ù. ºÎ»ê ¾ÆÆÄÆ®¿¡¼ »ì´ø ½ÅÈ¥ºÎºÎ°¡ Áö³ÇØ 5¿ù 28ÀÏ ÀÌÈÄ ¿¬¶ôÀÌ ²÷°Ü °æÂûÀÌ ¼ö»ç¿¡ ³ª¼¹´Ù.
¾Æ³»ÀÎ B¾¾(35)´Â Àü³¯ ¿ÀÈÄ 10½Ã²² ¸¶Æ®¿¡¼ ¹°°ÇÀ» »ê µÚ ±Í°¡Çß°í, ³²Æí C¾¾(35)´Â ½ÇÁ¾ ´çÀÏ ¿ÀÀü 3½Ã²² Áý¿¡ µé¾î¿À´Â ¸ð½ÀÀÌ ¾ÆÆÄÆ® Æó¼âÈ¸·Î(CC) TV·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
±×·¯³ª ÀÌÈÄ ºÎºÎ°¡ ÀüÈµµ ¹ÞÁö ¾Ê°í ÁýÀÌ³ª Á÷Àå¿¡µµ ³ªÅ¸³ªÁö ¾ÊÀÚ °¡Á·ÀÌ °æÂû¿¡ ½Å°í¸¦ Çß°í °æÂûÀÌ ¼ö»ç¿¡ ³ª¼¹´Ù. ´ç½Ã ¾ÆÆÄÆ® °÷°÷¿¡´Â ¹«·Á 22°³ÀÇ CCTV°¡ ±æ¸ñ¸¶´Ù ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ¾úÁö¸¸ µÎ »ç¶÷ÀÌ ±Í°¡ÇÏ´Â ¸ð½À ÀÌ¿Ü¿¡ ºÎºÎ°¡ 15Ãþ ÁýÀ» ºüÁ®³ª°¡´Â ¸ð½ÀÀº ÀüÇô È®ÀÎµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
ÀÌÈÄ ºÎ»ê ³²ºÎ°æÂû¼´Â Åë½Å±â·ÏÀ» Á¶È¸ÇØ ³²Æí C¾¾ÀÇ ÈÞ´ëÀüÈ°¡ 28ÀÏ ¿ÀÀü ºÎ»ê ±âÀå±º¿¡¼, B¾¾ÀÇ ÈÞ´ëÀüÈ´Â °°Àº ³¯ ¿ÀÈÄ ¼¿ï °µ¿±¸ ÃµÈ£µ¿ ºÎ±Ù¿¡¼ ²¨Áø °ÍÀ» È®ÀÎÇß´Ù. ±×·¯³ª °æÂûÀº ¿Ö µÎ »ç¶÷ÀÇ ÈÞ´ëÀüÈ°¡ °¢°¢ ÀüÇô ´Ù¸¥ °÷¿¡¼ ²¨Áø °ÍÀÎÁö ÀÌÀ¯¸¦ ¹àÈ÷Áø ¸øÇß´Ù.
ÀÌ»óÇÑ Á¡Àº ¾Æ³» B¾¾°¡ ÀÌÆ² ÈÄÀÎ 30ÀÏ ±Ø´Ü ´ëÇ¥¿¡°Ô “´õ ÀÌ»ó °ø¿¬À» ÇÏ±ä Èûµé °Í °°´Ù”´Â ¹®ÀÚ¸¦ º¸³Â´Ù´Â Á¡ÀÌ´Ù. ¶Ç ³²Æí B¾¾ÀÇ ¹øÈ£·Î 6¿ù 2ÀÏ “±¦Âú¾Æ¿ä”¶ó´Â ÂªÀº ¹®ÀÚ¸¦ ³²±ä »ç½ÇÀÌ Ãß°¡·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
¿ëÀÇÀÚÀÎ A¾¾´Â ³²Æí C¾¾ÀÇ ÁöÀÎÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖÀ¸¸ç A¾¾´Â ºÎºÎ°¡ ½ÇÁ¾µÈ ´Þ Áß¼ø¿¡ ±¹³»¿¡ µé¾î¿Ô´Ù°¡ Ãâ±¹ ¿¹Á¤ÀÏº¸´Ù ºü¸¥ Áö³ÇØ 6¿ù ÃÊ¿¡ Ãâ±¹Çß´Ù.
°æÂû Á¶»ç°úÁ¤¿¡¼ A¾¾°¡ °áÈ¥ Àü Àü ¾¾¿¡°Ô ¼öÂ÷·Ê Çù¹Ú¼º ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³½ »ç½Çµµ È®ÀÎµÆ´Ù.
¶Ç A¾¾´Â ±¹³»¿¡¼ Ã¼·ùÇÏ´Â µ¿¾È Çö±Ý¸¸ »ç¿ëÇØ ÇàÀûÀ» °¨Ãß´Â°¡ ÇÏ¸é °æÂû¿¡µµ ÀÚ½ÅÀÇ ÇàÀû¿¡ ´ëÇØ °ÅÁþ Áø¼úÀ» ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
°æÂûÀº A¾¾°¡ ¼öÂ÷·Ê Ãâ¼® ¿ä±¸¿¡ ÀÀÇÏÁö ¾ÊÀÚ Áö³ 5¿ù ±â¼Ò ÁßÁö ÀÇ°ßÀ¸·Î °ËÂû¿¡ »ç°ÇÀ» ¼ÛÄ¡ÇÑ µÚ ¹üÁËÀÚ ÀÎµµ ¿äÃ»À» Çß´Ù.
³ë¸£¿þÀÌ¿¡¼ Ã¼Æ÷µÈ A¾¾´Â ÇöÀç ¾ï¿ïÇÔÀ» È£¼ÒÇÏ¸ç ÀçÆÇÀ» ÁøÇà ÁßÀÎ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
ºÎ»ê ³²ºÎ°æÂû¼ °ü°èÀÚ´Â “¼öÂ÷·Ê Ãâ¼® ¿ä±¸¿¡ ÀÀÇÏÁö ¾Ê¾Ò°í, Âü°íÀÎ ÀÚ°ÝÀ¸·Î ¹ÞÀº Á¶»ç¿¡¼µµ °ÅÁþ Áø¼úÀ» ÇÏ´Â µî ¿©·¯ °¡Áö ÀÇ½É½º·¯¿î Á¤È²À» È®ÀÎÇß´Ù”¸ç “ÀçÆÇÀÌ ³¡³ µÚ ±¹³»¿¡ µé¾î¿À´Â ´ë·Î º»°ÝÀûÀÎ ¼ö»ç¸¦ ÁøÇàÇÒ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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