ºÎ»ê ½ÅÈ¥ºÎºÎ ½ÇÁ¾»ç°Ç, °Ë°Å ¿ëÀÇÀÚ ÇÇÇØ³²¼º Ã¹»ç¶û...¡°ºÎºÎ Áö¼ÓÀû ±«·ÓÇû´Ù?¡±

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‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼ »ç¿¬ÀÌ ¾Ë·ÁÁø ‘ºÎ»ê ½ÅÈ¥ºÎºÎ ½ÇÁ¾»ç°Ç’ÀÇ ¿ëÀÇÀÚ°¡ ³ë¸£¿þÀÌ¿¡¼ °Ë°ÅµÆ´Ù.
ºÎ»ê ³²ºÎ°æÂû¼´Â 8ÀÏ ³ë¸£¿þÀÌ¿Í °øÁ¶ÇØ Áö³ 8¿ù 30´ë ¿©¼º ¿ëÀÇÀÚ A ¾¾¸¦ ºÙÀâ¾Æ ¹üÁËÀÎ ÀÎµµ ÀýÂ÷¸¦ ¹â°í ÀÖ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
¿ëÀÇÀÚ A ¾¾´Â ½ÇÁ¾µÈ ºÎºÎ ³²Æí B ¾¾ÀÇ Ã¹»ç¶ûÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
A ¾¾´Â B ¾¾¿Í °áÈ¥ÇÏ·Á ÇßÁö¸¸ Áý¾ÈÀÇ ¹Ý´ë·Î ´Ù¸¥ ³²¼º°ú °áÈ¥ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
A¾¾´Â °áÈ¥ÇÏ°í ³ª¼µµ B¾¾¿ÍÀÇ °ü°è¸¦ Á¤¸®ÇÏÁö ¸øÇØ ÀÌÈ¥À» ÇÏ°í, B¾¾¿Í C¾¾°¡ °áÈ¥ÇÏ·Á ÇÏÀÚ µÎ »ç¶÷À» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ±«·ÓÈù °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ÀÌÈÄ B¾¾°¡ C¾¾¿Í °áÈ¥ÇÏÀÚ A¾¾´Â ÀçÈ¥ÇÏ°í ³ë¸£¿þÀÌ·Î ¶°³µ´Ù.
±×·¯³ª A ¾¾´Â ºÎºÎÀÇ ½ÇÁ¾ Á÷ÀüÀÎ °°Àº ´Þ Áß¼ø¿¡ ±¹³»¿¡ ¿Ô´Ù°¡ Ãâ±¹ ¿¹Á¤ÀÏº¸´Ù ÀÌ¸¥ ±×ÇØ 6¿ù ÃÊ¿¡ Ãâ±¹ÇÑ °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù.
ºÎ»ê ½ÅÈ¥ºÎºÎ ½ÇÁ¾»ç°ÇÀº Áö³ÇØ 5¿ù 28ÀÏ B¾¾¿Í C ¾¾ÀÇ ¿¬¶ôÀÌ µÎÀýµÆ´Ù.
¾Æ³» C¾¾´Â »ç°Ç´çÀÏ Àü³¯ ¿ÀÈÄ 10½Ã²² ¸¶Æ®¿¡¼ ¹°°ÇÀ» »ê ÈÄ ±Í°¡, ³²Æí B ¾¾´Â C ¾¾ º¸´Ù 5½Ã°£ µÚÀÎ ¿ÀÀü 3½Ã¿¡ ÁýÀ¸·Î ±Í°¡Çß´Ù.
±×·¯³ª °¡Á·µéÀº »ç°Ç ´çÀÏ ÀüÈ ¿¬¶ôÀÌ ´êÁö ¾ÊÀÚ °æÂû¿¡ ½ÇÁ¾½Å°í¸¦ Çß´Ù.
°æÂûÀº µÎ »ç¶÷ÀÇ Çà¹æÀ» Ã£±â À§ÇØ ¾ÆÆÄÆ® CCTV ¿µ»óÀ» ºÐ¼®ÇÑ °á°ú, ±Í°¡ ¸ð½ÀÀº ¹ß°ßµÆÁö¸¸ Áý ¹ÛÀ» ³ª°¡´Â ¸ð½ÀÀº ¹ß°ßµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ¹àÇû´Ù.
µÎ »ç¶÷ÀÇ Åë½Å±â·Ï Á¶»ç°á°ú »ç°í ´çÀÏ B ¾¾´Â ¿ÀÀü ºÎ»ê ±âÀå±º¿¡¼, C ¾¾´Â ¿ÀÈÄ ¼¿ï °µ¿±¸ ÃµÈ£µ¿ ÀÎ±Ù¿¡¼ ÈÞ´ëÀüÈ°¡ ²¨Áø Á¡ÀÌ µå·¯³µ´Ù.
¶ÇÇÑ Áý ¾ÈÀº ¿ÜºÎ¿¡¼ Ä§ÀÔÇÑ ÈçÀûµµ ¾ø¾ú°í Áý ¾È¿¡¼ ´ÙÅ÷ Á¤È²µµ Ã£À» ¼ö ¾ø¾ú´Ù. ´ÜÁö Áý ¾È¿¡ ÀÖ´ø µÎ »ç¶÷ÀÇ ÈÞ´ëÀüÈ, Áö°©, ½ÅºÐÁõ, ¿©±Ç, ³ëÆ®ºÏ¸¸ »ç¶óÁ® ÀÇ¹®À» ÁõÆø½ÃÄ×´Ù.
ÀÌ »ç°ÇÀº Áö³ 2¿ù 4ÀÏ SBS ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í ½Í´Ù’ ÈçÀû ¾ø´Â Áõ¹ß-ºÎ»ê ½ÅÈ¥ºÎºÎ ½ÇÁ¾»ç°Ç ÆíÀ¸·Î ´Ù·ïÁ³´Ù.
ÇÑÆí, °æÂûÀº A¾¾°¡ ±Í±¹ÇÏ´Â ´ë·Î ±×µ¿¾È Á¦±âµÈ ÀÇÈ¤µéÀ» ÁýÁßÀûÀ¸·Î Ãß±ÃÇØ ½ÅÈ¥ºÎºÎÀÇ Çà¹æ°ú A¾¾ÀÇ ¹üÁË ÇøÀÇ¸¦ ¹àÇô³¾ ¹æÄ§ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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