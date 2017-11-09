¼Õ¼öÈ£ ¡°³²Æí ÀÇ½ÉÇØºÁ¾ß ÇÑ´Ù¡±¡¦ºÎ»ê½ÅÈ¥ºÎºÎ½ÇÁ¾»ç°Ç, ³²Æí ÁÖµµ °¡´É¼º ÀÌÀ¯´Â?

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Áö³ÇØ 5¿ù ¸» ºÎ»ê¿¡¼ °©ÀÚ±â 30´ë ½ÅÈ¥ºÎºÎ°¡ ½ÇÁ¾µÈ »ç°ÇÀÇ ¿ëÀÇÀÚ°¡ Áö³ 8¿ù ³ë¸£¿þÀÌ¿¡¼ °Ë°ÅµÆ´Ù´Â ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁø °¡¿îµ¥, ÀÌ »ç°ÇÀ» ³²ÆíÀÌ ÁÖµµÇßÀ» °¡´É¼ºÀ» ÀÇ½ÉÇØ ºÁ¾ß ÇÑ´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ ³ª¿Ô´Ù.
ºÎ»ê ³²ºÎ°æÂû¼´Â Áö³ 8¿ù ÇÑ±¹ÀÎ 30´ë ¿©¼º A¾¾°¡ ³ë¸£¿þÀÌ ÇöÁö¿¡¼ ºÙÀâÇô ±¹³» ¼ÛÈ¯À» À§ÇÑ ÀçÆÇÀ» ÁøÇà ÁßÀÌ¶ó°í 8ÀÏ ¹àÇû´Ù.
½ÅÈ¥ºÎºÎ ½ÇÁ¾ »ç°ÇÀº Áö³ÇØ 5¿ù ¹ß»ýÇß´Ù. ºÎ»ê ¾ÆÆÄÆ®¿¡¼ »ì´ø ½ÅÈ¥ºÎºÎ°¡ Áö³ÇØ 5¿ù 28ÀÏ ÀÌÈÄ °©ÀÚ±â ¿¬¶ôÀÌ ²÷±ä °Í.
¾Æ³»ÀÎ B¾¾(35)´Â Àü³¯ ¿ÀÈÄ 10½Ã²² ¸¶Æ®¿¡¼ ¹°°ÇÀ» »ê µÚ ±Í°¡Çß°í, ³²Æí C¾¾(35)´Â ½ÇÁ¾ ´çÀÏ ¿ÀÀü 3½Ã²² Áý¿¡ µé¾î¿À´Â ¸ð½ÀÀÌ ¾ÆÆÄÆ® Æó¼âÈ¸·Î(CC) TV·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
±×·¯³ª ÀÌÈÄ ºÎºÎ°¡ ÀüÈµµ ¹ÞÁö ¾Ê°í ÁýÀÌ³ª Á÷Àå¿¡µµ ³ªÅ¸³ªÁö ¾ÊÀÚ °¡Á·ÀÌ °æÂû¿¡ ½Å°í¸¦ Çß°í °æÂûÀÌ ¼ö»ç¿¡ ³ª¼¹´Ù. ´ç½Ã ¾ÆÆÄÆ® °÷°÷¿¡´Â ¹«·Á 22°³ÀÇ CCTV°¡ ±æ¸ñ¸¶´Ù ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ¾úÁö¸¸ µÎ »ç¶÷ÀÌ ±Í°¡ÇÏ´Â ¸ð½À ÀÌ¿Ü¿¡ ºÎºÎ°¡ 15Ãþ ÁýÀ» ºüÁ®³ª°¡´Â ¸ð½ÀÀº ÀüÇô È®ÀÎµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
ÀÌÈÄ ºÎ»ê ³²ºÎ°æÂû¼´Â Åë½Å±â·ÏÀ» Á¶È¸ÇØ ³²Æí C¾¾ÀÇ ÈÞ´ëÀüÈ°¡ 28ÀÏ ¿ÀÀü ºÎ»ê ±âÀå±º¿¡¼, B¾¾ÀÇ ÈÞ´ëÀüÈ´Â °°Àº ³¯ ¿ÀÈÄ ¼¿ï °µ¿±¸ ÃµÈ£µ¿ ºÎ±Ù¿¡¼ ²¨Áø °ÍÀ» È®ÀÎÇß´Ù. ±×·¯³ª °æÂûÀº ¿Ö µÎ »ç¶÷ÀÇ ÈÞ´ëÀüÈ°¡ °¢°¢ ÀüÇô ´Ù¸¥ °÷¿¡¼ ²¨Áø °ÍÀÎÁö ÀÌÀ¯¸¦ ¹àÈ÷Áø ¸øÇß´Ù.
°æÂûÀº ³²Æí C¾¾¿Í Ä£ºÐÀÌ ÀÖ´Â A¾¾¸¦ ¿ëÀÇÀÚ·Î º¸°í ¼ö»ç¸¦ ÁøÇàÇß´Ù. °æÂû Á¶»ç°úÁ¤¿¡¼ A¾¾°¡ °áÈ¥ Àü ³²Æí C¾¾¿¡°Ô ¼öÂ÷·Ê Çù¹Ú¼º ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³½ »ç½ÇÀÌ È®ÀÎµÆ´Ù.
¶Ç A¾¾´Â ±¹³»¿¡¼ Ã¼·ùÇÏ´Â µ¿¾È Çö±Ý¸¸ »ç¿ëÇØ ÇàÀûÀ» °¨Ãß´Â°¡ ÇÏ¸é °æÂû¿¡µµ ÀÚ½ÅÀÇ ÇàÀû¿¡ ´ëÇØ °ÅÁþ Áø¼úÀ» ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
°æÂûÀº ÇöÀç ³ë¸£¿þÀÌ¿¡¼ Ã¼Æ÷µÈ A¾¾¿¡ ´ëÇØ ¹üÁËÀÚ ÀÎµµ ¿äÃ»À» ÇÑ »óÅÂÀÌ¸ç, ³ë¸£¿þÀÌ¿¡¼ Ã¼Æ÷µÈ A¾¾´Â ¾ï¿ïÇÔÀ» È£¼ÒÇÏ¸ç ÀçÆÇÀ» ÁøÇà ÁßÀÎ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
±×·¯³ª 9ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ CBS¶óµð¿À ‘±èÇöÁ¤ÀÇ ´º½º¼î’¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ ¼Õ¼öÈ£ º¯È£»ç´Â ºÎ»ê ½ÅÈ¥ºÎºÎ ½ÇÁ¾ »ç°Ç¿¡ ´ëÇØ “³²Æí C¾¾ÀÇ ÇàÀûÀÌ ¼ö»óÇÏ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¼Õ º¯È£»ç´Â “C¾¾´Â ÀÌÀü¿¡µµ ÀáÀûÇß´ø ÀûÀÌ ÀÖ¾ú°í, Ã¹»ç¶û A¾¾°¡ °áÈ¥À» ÇÑ ÈÄ¿¡µµ µÎ »ç¶÷Àº Áö¼ÓÇØ¼ ¸¸³µ´Ù”¸ç “C¾¾´Â °áÈ¥ ÈÄ ÈÞ´ëÀüÈ µÎ ´ë¸¦ »ç¿ëÇÏ¸é¼ ÇÑ ´ë´Â ¿À·ÎÁö A¾¾¿ÍÀÇ ÅëÈ¿¡¸¸ »ç¿ëÇß´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌµé ºÎºÎ°¡ ¸¶Áö¸·À¸·Î Æó¼âÈ¸·Î(CC)TV¿¡ ÂïÈù °ÍÀº Áö³ÇØ 5¿ù 28ÀÏÀÌ´Ù. ³²ÆíÀº ÀÌ³¯ ÀÚ½ÅÀÌ ÀÏÇÏ´ø ½Ä´çÀÇ µ¿¾÷ÀÚ¿¡°Ô ÇÏ·ç ½¬°Ú´Ù´Â ³»¿ëÀÇ ¹®ÀÚ¸¦ º¸³Â´Ù.
¾Æ³» B¾¾µµ Á÷Àå µ¿·á¿¡°Ô ÀÏÇÏ·¯ ¸ø °£´Ù´Â ¹®ÀÚ¸¦ º¸³Â´Âµ¥, Æò¼Ò¿Í´Â ´Þ¶ú´Ù°í ÀüÇØÁ³´Ù. Æò¼Ò B¾¾´Â ¶ç¾î¾²±â¸¦ Á¦´ë·Î Çß´Âµ¥ ÀÌ ¹®ÀÚ´Â ÀÌ»óÇÏ°Ôµµ ¶ç¾î¾²±â°¡ ÀüÇô ¾È µÇ¾î ÀÖ¾ú´ø °ÍÀÌ´Ù.
¼Õ º¯È£»ç´Â ÀÌ¿Í °°Àº Á¤È²À» º¼ ¶§ ´©±º°¡ ¾Æ³» B¾¾ÀÇ ÈÞ´ëÀüÈ¸¦ »ç¿ëÇØ ¹®ÀÚ¸¦ º¸³½ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï³Ä´Â ÀÇ½ÉÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í ÁöÀûÇß´Ù.
¼Õ º¯È£»ç´Â ¶Ç “¾Æ³» B¾¾ÀÇ µ¿·á°¡ ´ÙÀ½ ³¯ ÀüÈÇÏÀÚ ³²Æí C¾¾°¡ ÀüÈ¸¦ ´ë½Å ¹Þ¾Æ ‘B¾¾°¡ ´çºÐ°£ Ãâ±ÙÇÏÁö ¸øÇÑ´Ù’¶ó´Â ¸»À» ÇÏ°í ²÷Àº °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù”¸ç “¸¶Ä¡ ½ÇÁ¾À» ¿¹°íÇÏ´Â µíÀÌ ³²ÆíÀÌ ‘³»ÀÏ ¸ø °¡¿ä’¶ó°í ¸»ÇÑ °ÍÀÌ ÈñÇÑÇÏ´Ù. ³²ÆíÀÇ ÇàÀû¿¡ ¼ö»óÇÑ ºÎºÐµéÀÌ ¸¹ÀÌ Æ÷ÂøµÈ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
¼Õ º¯È£»ç´Â ³²ÆíÀÇ °¡Á·µé ¿ª½Ã È®ÀÎÇÒ ºÎºÐÀÌ ÀÖ´Ù°í ¸»Çß´Ù.
¼Õ º¯È£»ç´Â ³²ÆíÀÇ °¡Á·µéÀÌ Ã³À½¿¡´Â ±²ÀåÈ÷ ºÒ¾ÈÇØÇÏ¸é¼ ½ÇÁ¾½Å°í¸¦ Çß´Âµ¥, ³ªÁß¿¡´Â Å©°Ô °ÆÁ¤ÇÏÁö ¾Ê´Â µíÇÑ ÅÂµµ·Î ¹Ù²î¾ú´Ù°í ÀüÇß´Ù.
³²ÆíÀÇ °¡Á·µéÀº ¾Æ³»ÀÇ °¡Á·¿¡°Ô ½ÇÁ¾½Å°í¸¦ ÇÑ »ç½ÇÀ» ¾Ë¸®Áö ¾Ê¾Æ B¾¾ÀÇ °¡Á·µéÀº ³ªÁß¿¡¼¾ß B¾¾°¡ »ç¶óÁø °ÍÀ» ¾Ë°Ô µÆ´Ù°íµµ ¹àÇû´Ù.
¼Õ º¯È£»ç´Â ¶Ç “½ÇÁ¾ ´çÀÏ ³²ÆíÀÇ ÀüÈ´Â ºÎ»ê ±âÀå±º¿¡¼ Àü¿øÀÌ ²¨Á³´Ù”¸ç “¹Ý¸é ¾Æ³» ÈÞ´ëÀüÈ´Â °°Àº ³¯ ¿ÀÈÄ 400km³ª ¶³¾îÁ® ÀÖ´Â ¼¿ï °µ¿±¸ ÃµÈ£µ¿ ÀÎ±Ù¿¡¼ ²¨Á³´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ±×·¯¸é¼ “¿ì¿¬ÀÏÁöµµ ¸ð¸£°ÚÁö¸¸, ³²ÆíÀÇ ºÎ¸ð´Ô ÁýÀÌ ÃµÈ£µ¿¿¡ ÀÖ¾ú´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
±×·¯¸é¼ ¼Õ º¯È£»ç´Â “³²ÆíÀÌ ¿¬°üµÇ¾î ÀÖÀ» °¡´É¼ºÀÌ ÃæºÐÈ÷ ÀÖ¾î º¸ÀÎ´Ù”¸ç “½ÇÁ¾ ´çÀÏ CCTV¸¦ ºÁµµ ¾Æ³»°¡ µé¾î°¡°í ¸î ½Ã°£ ÈÄ ³²ÆíÀÌ µé¾î°£´Ù. ±×¸®°í ±× ÈÄ »ç¶óÁø´Ù. ¾Æ³»´Â ¹Ù·Î ¿¬¶ôÀÌ ¿ÏÀüÈ÷ ²÷°åÁö¸¸, ³²ÆíÀº ÅëÈµµ ÇÏ°í ¹®ÀÚ¸¦ º¸³½ ÈçÀûµéµµ ³²¾ÆÀÖ´Ù”¸ç “³²ÆíÀÌ »ç°ÇÀ» ÁÖµµÇßÀ» °¡´É¼ºÀ» ÀÇ½ÉÇØ º¼ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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