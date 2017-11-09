¡®¹Ì¿Á¡¯ ±èÇý¼öÀÇ ¿µÈ­°è ÇâÇÑ ÀÏÄ§¡¦¡°¿©¹è¿ì Çö½Ç ´Ùµé ¾ËÀÝ¾Æ¿ä?¡±

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9ÀÏ ±èÇý¼ö ÁÖ¿¬ÀÇ ¿µÈ ‘¹Ì¿Á’ÀÌ °³ºÀ°ú µ¿½Ã¿¡ ¿¹¸ÅÀ² »óÀ§±ÇÀ» ±â·ÏÇÑ °¡¿îµ¥ °ú¿¬ ‘¹Ì¿Á’ÀÌ ¿©¼º ´À¿Í¸£ÀÇ »õ ÀåÀ» ¿°Ô µÉ °ÍÀÎÁö ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù.
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±èÇý¼ö´Â ¾Õ¼ ‘¹Ì¿Á’ Á¦ÀÛº¸°íÈ¸¿¡¼ ÇÑ±¹ ¿µÈ°è¿¡ ÀÏÄ§À» ³²°Ü ÈÁ¦°¡ µÇ±âµµ Çß´Ù.
Áö³´Þ 10ÀÏ ÁøÇàµÈ ‘¹Ì¿Á’ Á¦ÀÛº¸°íÈ¸¿¡ Âü¼®ÇÑ ±èÇý¼ö´Â “½ÇÁ¦ ¿©¼ºÀÌÀÚ ¹è¿ì·Î¼ÀÇ Çö½ÇÀº ´Ùµé ¾ËÁö ¾Ê´À³Ä”¶ó¸ç “ÇÑ±¹»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÇÒ¸®¿ìµå¸¦ º¸´õ¶óµµ ¿©¼ºÀÌ µ¶´ÜÀûÀ¸·Î ±ØÀ» Àå¾ÇÇÏ´Â ÄÜÅÙÃ÷µéÀÌ ±²ÀåÈ÷ Àû´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “‘¹Ì¿Á’°ú °°Àº ¿µÈ°¡ °¡¿Â÷°Ô ³ª¿Í ÁÖ°í, ÀÌ°É ½Ã½ºÅÛÀÇ Å¿À¸·Î¸¸ Ä¡ºÎÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ½ÇÁ¦·Î Á¶±Ý ´õ ¸¹Àº °ÍµéÀ» ½ÃµµÇØ ºÁ¾ß ÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖÀ» °Í °°´Ù”¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
±×·¯¸é¼ “¿À·£¸¸¿¡ ¿©¼º ´À¿Í¸£°¡ ³ª¿Ô´Ù°í ÇØ¼ ÀÌ°Ô ¸ðµç ³²¼º ¿µÈÀÇ °ÍÀ» ¶Ù¾î³Ñ¾î¾ß Á¸Àç °¡Ä¡°¡ ÀÖ´Ù´Â ½Ã°¢º¸´Ù´Â, ÀÌ·± ½Ãµµ¿¡¼ Á¶±Ý ´õ °¡´É¼ºÀ» ¹ß°ßÇÏ°í °ü°´µé°ú ÇÔ²² È£ÈíÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¾ÈÀ» ¸ð»öÇÒ ¼ö ÀÖ¾î¾ß ÇÒ °Í °°´Ù”¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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