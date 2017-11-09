¡®¹Ì¿Á¡¯ ±èÇý¼ö, °ÉÅ©·¯½¬ ¾×¼Ç ¿¹°íÇØ¡¦¡°±Ùµ¥ ³­ »ç½Ç ÂÌº¸¡±

|
|
|
|¡ã ¿µÈ ‘¹Ì¿Á’ÀÇ ÁÖ¿¬¹è¿ì ±èÇý¼ö°¡ °ÉÅ©·¯½¬ ¾×¼ÇÀ» ¿¹°íÇß´Ù. ¹Ì¿Á ½ºÆ¿ÄÆ.
‘¹Ì¿Á’ ±èÇý¼ö°¡ °ÉÅ©·¯½¬ ¾×¼ÇÀ» ¿¹°íÇß´Ù.
±èÇý¼ö´Â ¾Õ¼ ¿¸° ‘¹Ì¿Á’ Á¦ÀÛº¸°íÈ¸¿¡¼ ¾×¼Ç¾ÀÀ» ¾ð±ÞÇÏ¸ç “ÀÌ¹ø ¿µÈ¿¡¼± ¸öÀ» ¸¹ÀÌ ½è´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
±èÇý¼ö´Â “Á¦°¡ º¸±â¿Í´Â ´Ù¸£°Ô °ÌÀÌ ¸¹°í ´ÙÄ¡´Â °É ¹«¼¿öÇÏ°í Àº±ÙÈ÷ ‘ÂÌº¸’´Ù”¶ó¸é¼µµ “ÇÏÁö¸¸ ±×·± °Í°ú »ó°ü¾øÀÌ ÀÌ¾ß±â³ Ä³¸¯ÅÍ¿¡ ²ø¸®¸é ÇÏ°Ô µÇ´õ¶ó. ÀÌ¹ø ‘¹Ì¿Á’¿¡¼ ¾×¼ÇÀ» ÇÏ¸é ‘¿ª½Ã Á¦°¡ Ã¼·Â°ú ¸ËÁýÀÌ ÁÁ±¸³ª’ »ý°¢Çß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “³²ÀÚ ¹è¿ìµéÀº Ä¡°í ¹Ú°í ¸öÀ¸·Î ÀÍÈù ±â¼úÀûÀÎ ¾×¼ÇµéÀ» ÇÏ´Âµ¥ Àü ¸øÇÒ °Í °°´Ü »ý°¢À» Çß´Ù. ÃæºÐÇÏ°Ô ¾×¼Ç ÁØºñµµ ¸øÇß¾ú´Ù. ±×·±µ¥ ÇÏ´Ùº¸´Ï ¸öÀÌ Ç®¸®¸é¼ ÃãÃß´Â °Í °°Àº ±âºÐÀÌ¾ú´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >