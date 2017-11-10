|
|
|
|¡ã ¹è¿ì ¹ÚÀÙ¼±ÀÌ ºÒ·ûÀ» ÀÎÁ¤ÇÑ È«»ó¼ö °¨µ¶°ú ¹è¿ì ±è¹ÎÈñ¸¦ Àú°ÝÇÑ ±ÛÀ» SNS¿¡ ³²°Ü ÈÁ¦´Ù. ¹ÚÀÙ¼± ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ Ä¸Ã³.
¹è¿ì ¹ÚÀÙ¼±ÀÌ ºÒ·ûÀ» ÀÎÁ¤ÇÑ È«»ó¼ö °¨µ¶°ú ¹è¿ì ±è¹ÎÈñ¸¦ Àú°ÝÇÑ ±ÛÀ» SNS¿¡ ³²°Ü ÈÁ¦´Ù.
¹ÚÀÙ¼±Àº SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ “³²°ÜÁø ¾Æ³»¿¡ ´ëÇÑ ¹è·Á½É µûÀ§´Â ´«¾Ä°í Ã£¾ÆºÁµµ ¾ø°í ±âº» µµ´öµµ ¾ø´Â »ç¶÷ÀÌ ¿¹¼úÀÛÇ° µé°í ³ª¿Í °ü°´°ú ´ëÈ¸¦ ÇÑ´Ù°í?”¶ó¸ç “»ç¶ûÀ» ÇÏÁö¸»¶ó´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÃÖ¼ÒÇÑ¿¡ ÀÎ°£ÀÌ ÁöÄÑ¾ß ÇÒ µµ´öÀº ¾Ë¾Æ¾ßÁö. ³²¿¡ °¡½¿ ÈÄºÆÄ³õ°í ¾î¶»°Ô ±×¸®´ç´çÇÏ´Ï?”¶ó°í ºÐ³ë¼¯ÀÎ ¸»À» ÀüÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿Í ÇÔ²² È« °¨µ¶°ú ±è¹ÎÈñ°¡ ´ÙÁ¤ÇÏ°Ô Ä¿ÇÃ¸µÀ» ³¢°í ÀÖ´Â »çÁøÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
ÀÌ ±ÛÀ» º» ³×Æ¼ÁðµéÀº “°Ý³ëÇÒ¸¸µµ ÇÏÁö º»ÀÎÀÌ °Þ¾úÀ¸´Ï±î” “ÁøÂ¥ ÀÌ·¸°Ô È°¡ ³ª´Â Ä¿ÇÃÀº ³»»ýÀü Ã³À½ÀÌ´Ù” “¸»¾¸ ÀßÇÏ¼Ì³×” “¼ÛÁ¾±¹°ú °ü·ÃÀÖ³ª” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí, ¹ÚÀÙ¼±Àº Áö³ 2006³â ¼ÛÁ¾±¹°ú °áÈ¥ÇØ 1³² 1³à¸¦ µ×´Ù. ÀÌÈÄ °áÈ¥ 9³â ¸¸ÀÎ Áö³ 2015³â 9¿ù ÆÄ°æÀ» ¸Â¾Ò´Ù. ÆÄ°æ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁ³À» ´ç½Ã ¼ÛÁß±¹ÀÇ ºÒ·û¼³ÀÌ ³ªµ¹¾Ò°í, µÚÀÌ¾î ¹ÚÀÙ¼±ÀÇ ºÒ·û¼³ÀÌ ÆÛÁ® °ï¿åÀ» Ä¡¸£±âµµ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >