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±¹³» °£Æí¼Û±Ý ¼ºñ½º Åä½º°¡ 10ÀÏ ¿ÀÈÄ 5½Ã²² Á¢¼Ó Àå¾Ö¸¦ °Þ¾ú´Ù.
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ÀÌ³¯ Åä½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ·Á ÇÑ ³×Æ¼ÁðµéÀº SNS¸¦ ÅëÇØ “Áö±Ý ÀÌ Å¸ÀÌ¹Ö¿¡ ¾È µÈ´Ù´Ï” “ ¿Ö °©ÀÚ±â ¾ÈµÇÁö?” “¾Æ´Ï Åä½º ³ª¸¸ ¾ÈµÇ³ª?”¸ç ºÒÆíÀ» È£¼ÒÇß´Ù.
ÇÑÆí, Åä½ºÀÇ 24½Ã°£ °í°´¼¾ÅÍ ¹®ÀÇ°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù. Ä«Ä«¿ÀÅå ¸ð¹ÙÀÏ»ó´ã(¾ÆÀÌµð°Ë»ö @toss), 1599-4905 ÀüÈ¹®ÀÇ, Åä½º ÆäÀÌ½ººÏ ¹®ÀÇ(www.facebook.com/toss.revolution), ÀÌ¸ÞÀÏ ‘support@toss.im'À» ÅëÇØ ÀÌ¿ë °¡´ÉÇÏ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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