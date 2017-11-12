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11ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼´Â ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ÀÚÄ«¸£Å¸¿¡¼ ¹ß»ýÇÑ ÀÇ¹®ÀÇ Ãß¶ô»ç¸¦ ÂÑ¾Ò´Ù.
Áö³ÇØ 11¿ù 20ÀÏ ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ÀÚÄ«¸£Å¸ µµ½ÉÁö¿¡ ÀÖ´Â ÃÖ°í±Þ ÆæÆ®ÇÏ¿ì½º¿¡¼ ¼®Åº¹«¿ªÁß°³¾÷À» ÇÏ´ø ÇÑ±¹ÀÎ Çã¸ð¾¾°¡ Ãß¶ô»çÇÑ »ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù. ´ç½Ã Çã¾¾°¡ ¿î¿µÇÏ´ø ¼®Åº¹«¿ªÈ¸»ç´Â ¾à 1500¸¸ ´Þ·¯¸¦ ºúÁ® °í¼Ò¸¦ ´çÇÑ »óÅÂ¿´´Ù.
¾óÇÍ ÀÚ±Ý³¿¡ ½Ã´Þ¸®´Ù ±Ø´ÜÀûÀÎ ¼±ÅÃÀ» ÇÑ ´Ü¼ø ÀÚ»ì·Î º¸ÀÌ´Â »ç°Ç. ±×·¯³ª Çã¾¾ÀÇ µ¿»ýÀº ÀÌ »ç°Ç¿¡ ÀÇ¹®Á¡ÀÌ ¸¹´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
Çã¾¾ÀÇ µ¿»ýÀº “ÇüÀº ÀÚ»ìÇÒ »ç¶÷ÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. 29Ãþ¿¡¼ ¶³¾îÁø ½Ã½ÅÄ¡°í´Â ³Ê¹«³ª ¸ÖÂÄÇß´Ù. °Å±â´Ù ÇüÀÌ ÀÚ»ìÇÏ±â Àü ³¯ºÎÅÍ »ç°í ¹ß»ý ÀÌÆ² ÈÄ±îÁö ±× °Ç¹°ÀÇ CCTV°¡ °íÀå³µ´Ù´Â °Ç ³Ê¹« ÀÌ»óÇÏÁö ¾Ê³Ä”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
´õ¿í ÀÌ»óÇÑ Á¡Àº »ç°Ç ¹ß»ý 5ÀÏ µÚ¿¡ ¶Ç ÇÑ °ÇÀÇ Ãß¶ô»ç°¡ ¹ß»ýÇß´Ù´Â Á¡ÀÌ´Ù.
Çã¾¾¿Í ÇÔ²² ¼®Åº¹«¿ªÁß°³¾÷À» ÇÏ¸ç ÆæÆ®ÇÏ¿ì½º¿¡¼ ÇÔ²² Áö³Â´ø ÀÌ»ç ¼Û¸ð¾¾°¡ ÀÚÄ«¸£Å¸ ½Ã³»ÀÇ Á¾ÇÕ¿îµ¿Àå °ø»çÀå¿¡¼ 25ÀÏ »ç¸ÁÇÑ Ã¤·Î ¹ß°ßµÈ °ÍÀÌ´Ù.
Çã¾¾ÀÇ µ¿»ýÀº 24ÀÏ ¹ã 9½Ã 50ºÐ²² ¼Û¾¾¸¦ ¸¸³µ´Ù°í ¹àÇû´Ù. Çã¾¾ÀÇ µ¿»ýÀº “¼ÛÀÌ»ç°¡ Ã£¾Æ¿Í¼ ¹Ì¾ÈÇÏ´Ù°í Çß´Ù. ÇüÀÇ Á×À½¿¡ ¹º°¡¸¦ °¨Ãß´Â °Í °°Àº ´À³¦À» ¹Þ¾Æ È¸¦ ³»°í È£ÅÚ¹æÀ¸·Î ¿Ã¶ó°£ °ÍÀÌ ¸¶Áö¸·ÀÌ¾ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
Çã¾¾ÀÇ µ¿»ýÀº ÇüÀÌ Á×±â Á÷Àü ÁöÀÎÀ» ÅëÇØ ³ëÆ®ºÏ°ú ÇÚµåÆùÀ» º¸³»¿Ô´Ù°í ¸»Çß´Ù. ±×¸®°í ÇØ´ç ³ëÆ®ºÏ ¼Ó¿¡ È¸»ç ºúÀ» Áö°Ô ¸¸µç ÁøÂ¥ Àåº»ÀÎ°ú ±× Áõ°Å°¡ µé¾îÀÖ´Ù°í ¸»Çß´Ù°í ÀüÇß´Ù.
³ëÆ®ºÏ ¼Ó¿¡ µîÀåÇÏ´Â ÀÌ¸§Àº ÀÌ¸ð¾¾.
¼Û¾¾°¡ »ç¸Á 5ÀÏ Àü ³²±ä À½¼º ÆÄÀÏ¿¡¼ ¼Û¾¾´Â “±Ý¹ø¿¡ »ý±ä Èûµç ÀÎµµ³×½Ã¾ÆÀÇ »ç°ÇÀÌ ¸ðµÎ ÇÑ±¹¿¡ ÀÖ´Â ÀÌ¾¾¿¡ ÀÇÇØ ÃÊ·¡µÆ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÀÌ¾¾´Â ¼®Åº ¾÷Ã¼ÀÇ ÃÖ´ë ÁÖÁÖ·Î Çã¾¾¿Í ¼Û¾¾°¡ ¿î¿µÇÏ´Â È¸»çÀÇ ½ÇÁúÀûÀÎ ¼ÒÀ¯ÁÖÀÌÀÚ ¾÷°è¿¡¼´Â ‘¼®Åº¿Õ’ÀÌ¶ó ºÒ¸®°í ÀÖ¾ú´Ù.
±×·¯³ª ÀÌ¾¾´Â Á¦ÀÛÁø°úÀÇ ÅëÈ¿¡¼ “³»°¡ ¹ÌÃÆ´Ù°í Çã ´ëÇ¥¸¦ »çÁÖÇØ¼ Á×ÀÔ´Ï±î? ³ª Á×À» ÁþÀ» ³»°¡ ¹¹ÇÏ·Á°í ÇÕ´Ï±î? ÀÚ±â°¡ Á×À» Áþ Çß´Ù°í º¸½Ã¸é µË´Ï´Ù. ÇÑ±¹À» ¹è½ÅÇÏ°í¿ä”¶ó¸ç ¿ÀÈ÷·Á ¾ï¿ïÇÔÀ» È£¼ÒÇß´Ù. ±×·¯¸é¼ ¿ÀÈ÷·Á “ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ¹ý ¶§¹®¿¡ ±¤»êÀ» ÇöÁö Á÷¿øµé ¸íÀÇ·Î ÇØ³ù´Âµ¥ ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ°¡ ´Ù Á×À¸¸é ±×°Å ±× ÇöÁö Á÷¿øµé °Å´Ù. ±×·¯´Ï ±×µéÀÌ ÀÛ´çÇØ Á×ÀÎ°Å´Ù”¶ó´Â ÁÖÀåÀ» Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼ Á¦ÀÛÁø°ú ¸¸³ ÇöÁö Á÷¿ø ºÎµð¸¸Àº “¸ðµç °ÍÀ» ´Ù ¸»ÇÏ°Ú´Ù. ¼Û¾¾´Â Çã¾¾°¡ Á×Àº µÚ¿¡ Àý´ë ±×·± ¹æ¹ýÀ¸·Î Á×°Ú´Ù°í ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ³»°¡ ¼Û¾¾¸¦ µû¶ó´Ù´Ñ °Ç ±×¸¦ ÁöÅ°±â À§ÇØ¼¿´´Ù. ³ëÆ®ºÏÀ» Ã£Àº °Í ¿ª½Ã ÀÌ¾¾°¡ ¸ðµç Àß¸øÀÌ ÀÖ´Ù´Â °É ¹àÈ÷·Á Çß´ø °Í‘ÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.
¶Ç ºÎµð¸¸Àº “Çã¾¾¿Í ¼Û¾¾´Â ±×³É ¸Þ½ÅÀú´Ù. ½ÇÁ¦ ÁÖÀÎÀº ÀÌ¾¾¿´°í ¸ðµç ÀÏµµ ÀÌ¾¾ ¶§¹®¿¡ ¹ß»ýÇß´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
´Ù¸¥ ÇöÁö Á÷¿ø ¿ª½Ã Á¦ÀÛÁø°úÀÇ ÅëÈ¿¡¼ “¹üÁË¸¦ Áõ¸íÇÏ±â À§ÇØ¼ ³ëÆ®ºÏÀÌ ÇÊ¿äÇß´Ù. ÀÌ¾¾¸¦ Àâ±â À§ÇØ¼¿´´Ù. È¸»ç°¡ µ·À» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ëÆ®ºÏÀ» °Å·¡Ã³ »ç¶÷µé¿¡°Ô Áà¾ß°Ú´Ù°í »ý°¢Çß´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
½ÇÁ¦·Î Çã ´ëÇ¥ÀÇ ÇÚµåÆù¿¡´Â ÀÌ¾¾¿¡°Ô ÀÚ±ÝÀ» º¸³»´Þ¶ó°í ¿äÃ»ÇÑ ¹®ÀÚ°¡ ³²¾ÆÀÖ¾ú´Ù. ÀÌ·± ´ëÈ ³»¿ëÀ» ÅëÇØ È¸»çÀÇ ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ°¡ Çã ´ëÇ¥°¡ ¾Æ´Ï¶ó ÀÌ¾¾¶ó´Â Á¡À» ÁüÀÛÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.
Çã¾¾¿Í ÀÌ¾¾´Â ¾î¶² °ü°è¿´À»±î?
Çã ´ëÇ¥¿Í ÀÌ¾¾ÀÇ ÀÎ¿¬Àº 10³â ÀüÀ¸·Î °Å½½·¯ ¿Ã¶ó°£´Ù. È£ÁÖ¿¡¼ Çã´ëÇ¥´Â ÇÑ »ç¾÷¿¡ ÅõÀÚÇß´Ù°¡ »ç±â¸¦ ´çÇß°í, ±×¶§ ÀÌ ¾¾°¡ Ã£¾Æ¿Ô´Ù. ±×·¸°Ô ÇÔ²² ¼®Åº ¹«¿ª »ç¾÷À» ½ÃÀÛÇÏ°Ô µÈ µÎ »ç¶÷Àº ÆäÀÌÆÛ ÄÄÆÛ´Ï¸¦ ¼³¸³Çß´Ù. ¼ÒÀ¯ÁÖ´Â ÀÌ ¾¾¿Í À¯¸ð¾¾¿´´Ù. ±×¸®°í Çã ´ëÇ¥´Â ÀÎµµ³×ÀÌ¾Æ·Î °¡¼ ÇöÁö È¸»ç °ü¸®¸¦ ¸Ã°Ô µÈ °Í.
Çã ´ëÇ¥ÀÇ µ¿»ýÀº ±× ¶§ºÎÅÍ ÇüÀÌ °¡¹æ¿¡ ¾öÃ»³ª°Ô ¸¹Àº Çö±ÝÀ» µé°í ±¹³»·Î µé¾î¿Ô´Ù°í ¹àÇû´Ù. Çã ´ëÇ¥´Â °¡Áö°í ¿Â ¿ÜÈ¸¦ È¯Àü»óÀ» ÅëÇØ È¯ÀüÇÑ µÚ ÀÌ¾¾¿Í È¸Àå´Ô¿¡°Ô º¸³½ °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù.
ÀÌ·¸°Ô ¿ª¼Û±ÝµÈ µ·Àº 200¾ï¿ø. Æ¯È÷ ÀÌ ¾¾ÀÇ À¯»óÁõÀÚ°¡ ÀÖÀ» ¶§¸¶´Ù Çã ´ëÇ¥´Â ±¹³»·Î À¯»óÁõÀÚ ±Ý¾×°ú ºñ½ÁÇÑ ±Ý¾×À» ¿ª¼Û±ÝÇÑ »ç½Çµµ È®ÀÎµÆ´Ù.
ÀÌ°°Àº µ·Àº ¾îµð¼ ³ª¿Â °ÍÀÏ±î?
Çã ´ëÇ¥¿Í ¼®Åº °Å·¡¸¦ Çß´ø °Å·¡Ã³µéÀº ÀÏ°üµÇ°Ô ÀÌ°ÍÀÌ Ä«µå µ¹·Á¸·±â °°Àº »ç±â ¼ö¹ýÀÌ¶ó°í Áõ¾ðÇß´Ù. Ã³À½¿¡´Â Áú ÁÁÀº ¼®ÅºÀ» ½Î°Ô ÆÈ°í ±× µÚ¿¡ Àå±â °è¾àÀ» ¸Î¾î °Å·¡Ã³¿¡¼ °Å¾×ÀÇ ¼±±ÝÀ» Áö±ÞÇÏ¸é ¿©·¯ °¡Áö ÀÌÀ¯¸¦ ´ë¸ç ¼®Åº°ú µ· ¸ðµÎ¸¦ ÁÖÁö ¾Ê¾Ò´Ù´Â ¹æ½ÄÀÌ´Ù.
°Å·¡Ã³µéÀº ÀÌ ¸ðµç °èÈ¹À» ¼³°èÇÑ »ç¶÷À¸·Î ÀÌ ¾¾¸¦ Áö¸ñÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ ÀÌ¾¾ÀÇ ÁöÀÎÀº “ÀüÇüÀûÀÎ »ç±âÁÒ. ±Ùµ¥ ¹¹ Áö±Ýµµ Àß Áö³½´Ù. µÎ ´Þ Àü¿¡ °ËÂû¿¡¼ Á¶»ç ¹ÞÀ» ¶§µµ ¸ô·¡ ¸ô·¡ ¼úÁý °¬´Ù´õ¶ó. ¼úÁý »çÀåÀÌ ÀÏÁÖÀÏ¿¡ ¼¼ ¹ø¾¿ ¿Â´Ù°í ±×·¯´õ¶ó”¶ó°í ÀÌ¾¾ÀÇ ±ÙÈ²À» ÀüÇß´Ù.
¶Ç ÀÌ¾¾ÀÇ ÁöÀÎÀº ÀÌ¾¾ÀÇ ÀÎ¸Æ¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ¾ß±âµµ ÅÐ¾î³ù´Ù.
ÀÌ¾¾´Â “¼úÁý °¡¼ ¼ú ¸¶½Ã¸é ¹ÚXX ÀÌ·± ¹è¿ìµé ºÎ¸£°í Ä£ºÐ °ú½ÃÇÏ°í ±¤Áø±¸¿¡ ÀÖ´Â ¹«½¼ °æÂû¼Àå´Ô ÇÑ ¹ø ¼úÁý¿¡¼ ¸¸³ Àûµµ ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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