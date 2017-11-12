¼º½Éº´¿ø ³í¶õ, ½ñ¾ÆÁö´Â Æø·Î¡¦¡°¼±Á¤Àû Ãã °­¿ä¿¡ ÈÞÀÏ ¿¬½Àµµ ÇØ¡±

|
|
|
|¡ã ¼º½Éº´¿ø °£È£»çµéÀÌ Àç´Ü Çà»ç¿¡¼ ¼±Á¤ÀûÀÎ º¹ÀåÀ» ÀÔ°í ÃãÀ» Ãßµµ·Ï °¿ä´çÇß´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ ³ª¿Í ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù. SNSÄ¸Ã³.
¼º½Éº´¿ø °£È£»çµéÀÌ Àç´Ü Çà»ç¿¡¼ ¼±Á¤ÀûÀÎ º¹ÀåÀ» ÀÔ°í ÃãÀ» Ãßµµ·Ï °¿ä´çÇß´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ ³ª¿Í ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù.
‘Á÷Àå°©Áú119’´Â ¼º½Éº´¿øÀÇ ‘¼±Á¤Àû Àå±âÀÚ¶û °¿ä’ °ü·Ã Ã¹ Á¦º¸¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î Ä«Ä«¿ÀÅå Ã¤ÆÃ¹æ°ú ÀÌ¸ÞÀÏ(44°Ç) µîÀ» ÅëÇØ °ü·Ã Á¦º¸¿Í Æø·Î°¡ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù°í 11ÀÏ ¹àÇû´Ù.
‘Á÷Àå°©Áú119’´Â ³ë¹«»ç¿Í º¯È£»ç, ³ëµ¿Àü¹®°¡ µî ºÐ¾ßº° Àü¹®°¡ 241¸íÀÌ ºÎ´çÇÑ ¾÷¹«Áö½Ã¿¡ ½Ã´Þ¸®°í ÀÖ´Â ³ëµ¿ÀÚµéÀ» µ½°í, Àü¹® »ó´ã ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ±â À§ÇØ ÀÌ´Þ ÃÊ ÀÚ¹ßÀûÀ¸·Î ¸¸µç ½Ã¹Î ´ÜÃ¼ÀÌ´Ù.
ÇÑ¸²¼º½Éº´¿ø µî 5°³ ÀÏ¼ÛÀç´Ü ¼Ò¼Ó º´¿øµéÀº ¸Å³â Àç´Ü Ã¼À°´ëÈ¸¸¦ °³ÃÖÇØ¿Ô´Ù. ÀÌ °úÁ¤¿¡¼ Ã¼À°´ëÈ¸ Àå±âÀÚ¶û¿¡ °£È£»çµéÀ» µ¿¿øÇØ ¼±Á¤ÀûÀÎ º¹Àå°ú ÃãÀ» °¿äÇß´Ù´Â ÀÇÈ¤À» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
Á÷Àå°©Áú119¿¡ ½ñ¾ÆÁö´Â Á¦º¸ ¿Ü¿¡µµ ÆäÀÌ½ººÏ ÆäÀÌÁöÀÎ ‘°£È£ÇÐ°ú, °£È£»ç ´ë³ª¹«½£’¿¡´Â “Ã¼À°´ëÈ¸ ¶§ Àå±âÀÚ¶û¿¡¼ °£È£»çµéÀº ÂªÀº Ä¡¸¶¿Í ¹ÙÁö, ³ª½Ã¸¦ ÀÔ°í ÃãÀ» Ãá´Ù”¸ç “Àå±âÀÚ¶ûÀº °ÅÀÇ ½Å±Ô °£È£»çµé·Î ÀÌ·ïÁ®¼ ½È´Ù´Â Ç¥Çöµµ ¸øÇÑ´Ù”´Â ³»¿ëÀÇ ±ÛÀÌ °ÔÀçµÆ´Ù.
¶Ç ¼º½Éº´¿ø ÇöÁ÷ °£È£»ç·Î ÃßÁ¤µÇ´Â ÀÌ ±Û¾´ÀÌ´Â “´ëÇÐº´¿ø¿¡¼ °£È£»çµé¿¡°Ô Àå±âÀÚ¶ûÀ» ½ÃÅ°°í ¾ßÇÑ ¿Ê¿¡ ¼½½ÃÇÑ Ç¥Á¤À» ÁöÀ¸¶ó´Â µÕ Á¦Á¤½ÅÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. º´¿ø ±¸¼º¿ø Áß °£È£»ç ¼ö°¡ Å« ºñÁßÀ» Â÷ÁöÇÏ°í ÀÖ±â ¶§¹®¿¡ ¼º½Éº´¿ø¿¡¼´Â °¢Á¾ Çà»ç¿¡ ´ç¿¬ÇÏ°Ô °£È£»ç¸¦ µ¿¿øÇÑ´Ù”°í Æø·ÎÇß´Ù.
°£È£»çµéÀÌ Àå±âÀÚ¶û ÁØºñ¸¦ À§ÇØ ¾÷¹« ½Ã°£ Á¾·á ÈÄ¿¡µµ ¿¬½ÀÀ» ÇÏ´Â°¡ ÇÏ¸é ÈÞÀÏµµ ¹Ý³³ÇØ¾ß¸¸ Çß´Ù´Â Æø·Îµµ ³ª¿Ô´Ù.
¹ÚÁ¡±Ô Á÷Àå°©Áú119 ¿î¿µÀÚ´Â “°£È£»ç º»¿¬ÀÇ ¾÷¹«ÀÎ ‘Áø·á’°¡ ¾Æ´Ï¶ó Ã¼À°´ëÈ¸¿Í °°Àº ºÎ´ëÇà»ç¿¡ °¾ÐÀûÀ¸·Î µ¿¿øµÆ´Ù´Â Áõ¾ðÀÌ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Ù”¸ç “¼º½Éº´¿ø °£È£»çµéÀÇ ÁÖÀåÀ» Á¾ÇÕÇØº¸¸é ¾î¶»°Ô ´ëÇÐº´¿ø±Þ¿¡¼ Àú·± ÀÏÀÌ ¾ÆÁ÷µµ ¹ú¾îÁö°í ÀÖ´ÂÁö ÀÇ¹®ÀÌ µé Á¤µµ”¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¼º½Éº´¿ø ÃøÀº Ã¼À°´ëÈ¸¿¡ Àå±âÀÚ¶û ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ÀÖ´Â °ÍÀº ¸ÂÁö¸¸, °£È£»çµéÀÇ Âü¿©¸¦ °¾ÐÀûÀ¸·Î Áö½ÃÇÑ ÀûÀº ¾ø´Ù°í ÇØ¸íÇß´Ù.
¼º½Éº´¿ø °ü°èÀÚ´Â "¿©´À Á÷Àå°ú ¸¶Âù°¡Áö·Î º´¿ø ³» Á÷¿øµéÀÇ ÈÇÕÀ» µµ¸ðÇÏ±â À§ÇØ ¿¬·ÊÇà»ç·Î Ã¼À°´ëÈ¸¸¦ °³ÃÖÇØ ¿Â °ÍÀÏ »Ó ´Ù¸¥ ÀÇµµ´Â Àý´ë ¾ø´Ù"¸ç "¶Ç Àå±âÀÚ¶û ½Ã°£¿¡ ²À Ãã °ø¿¬À» ÇØ¾ß ÇÏ´Â °Íµµ ¾Æ´Ï´Ù. ¿¬±Ø·¹ÂÁöÄÃ·³²ÀÚ ¹ß·¹ µî ´Ù¸¥ °ø¿¬À» ÇØµµ µÈ´Ù"°í ÀüÇß´Ù.
±×´Â "°£È£»çµéÀÇ ºÒ¸¸ÀÌ ÀÌ Á¤µµÀÏ ÁÙ ¿¹»óÇÏÁö ¸øÇß´Ù"¸ç "³í¶õÀÌ µÈ Àå±âÀÚ¶û ÇÁ·Î±×·¥¿¡ ´ëÇØ¼´Â º´¿ø ³»ºÎ È¸ÀÇ¸¦ °ÅÃÄ °³¼±¾ÈÀ» ¸¶·ÃÇÏ°Ú´Ù"°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >