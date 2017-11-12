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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.12 ÀÏ 11:01
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¼º½Éº´¿ø ³í¶õ, ½ñ¾ÆÁö´Â Æø·Î¡¦¡°¼±Á¤Àû Ãã °­¿ä¿¡ ÈÞÀÏ ¿¬½Àµµ ÇØ¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.12  
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¡ã ¼º½Éº´¿ø °£È£»çµéÀÌ Àç´Ü Çà»ç¿¡¼­ ¼±Á¤ÀûÀÎ º¹ÀåÀ» ÀÔ°í ÃãÀ» Ãßµµ·Ï °­¿ä´çÇß´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ ³ª¿Í ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù. SNSÄ¸Ã³.

 

¼º½Éº´¿ø °£È£»çµéÀÌ Àç´Ü Çà»ç¿¡¼­ ¼±Á¤ÀûÀÎ º¹ÀåÀ» ÀÔ°í ÃãÀ» Ãßµµ·Ï °­¿ä´çÇß´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ ³ª¿Í ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù.

‘Á÷Àå°©Áú119’´Â ¼º½Éº´¿øÀÇ ‘¼±Á¤Àû Àå±âÀÚ¶û °­¿ä’ °ü·Ã Ã¹ Á¦º¸¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î Ä«Ä«¿ÀÅå Ã¤ÆÃ¹æ°ú ÀÌ¸ÞÀÏ(44°Ç) µîÀ» ÅëÇØ °ü·Ã Á¦º¸¿Í Æø·Î°¡ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù°í 11ÀÏ ¹àÇû´Ù.

‘Á÷Àå°©Áú119’´Â ³ë¹«»ç¿Í º¯È£»ç, ³ëµ¿Àü¹®°¡ µî ºÐ¾ßº° Àü¹®°¡ 241¸íÀÌ ºÎ´çÇÑ ¾÷¹«Áö½Ã¿¡ ½Ã´Þ¸®°í ÀÖ´Â ³ëµ¿ÀÚµéÀ» µ½°í, Àü¹® »ó´ã ¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ±â À§ÇØ ÀÌ´Þ ÃÊ ÀÚ¹ßÀûÀ¸·Î ¸¸µç ½Ã¹Î ´ÜÃ¼ÀÌ´Ù.

ÇÑ¸²¼º½Éº´¿ø µî 5°³ ÀÏ¼ÛÀç´Ü ¼Ò¼Ó º´¿øµéÀº ¸Å³â Àç´Ü Ã¼À°´ëÈ¸¸¦ °³ÃÖÇØ¿Ô´Ù. ÀÌ °úÁ¤¿¡¼­ Ã¼À°´ëÈ¸ Àå±âÀÚ¶û¿¡ °£È£»çµéÀ» µ¿¿øÇØ ¼±Á¤ÀûÀÎ º¹Àå°ú ÃãÀ» °­¿äÇß´Ù´Â ÀÇÈ¤À» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

Á÷Àå°©Áú119¿¡ ½ñ¾ÆÁö´Â Á¦º¸ ¿Ü¿¡µµ ÆäÀÌ½ººÏ ÆäÀÌÁöÀÎ ‘°£È£ÇÐ°ú, °£È£»ç ´ë³ª¹«½£’¿¡´Â “Ã¼À°´ëÈ¸ ¶§ Àå±âÀÚ¶û¿¡¼­ °£È£»çµéÀº ÂªÀº Ä¡¸¶¿Í ¹ÙÁö, ³ª½Ã¸¦ ÀÔ°í ÃãÀ» Ãá´Ù”¸ç “Àå±âÀÚ¶ûÀº °ÅÀÇ ½Å±Ô °£È£»çµé·Î ÀÌ·ïÁ®¼­ ½È´Ù´Â Ç¥Çöµµ ¸øÇÑ´Ù”´Â ³»¿ëÀÇ ±ÛÀÌ °ÔÀçµÆ´Ù.

¶Ç ¼º½Éº´¿ø ÇöÁ÷ °£È£»ç·Î ÃßÁ¤µÇ´Â ÀÌ ±Û¾´ÀÌ´Â “´ëÇÐº´¿ø¿¡¼­ °£È£»çµé¿¡°Ô Àå±âÀÚ¶ûÀ» ½ÃÅ°°í ¾ßÇÑ ¿Ê¿¡ ¼½½ÃÇÑ Ç¥Á¤À» ÁöÀ¸¶ó´Â µÕ Á¦Á¤½ÅÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. º´¿ø ±¸¼º¿ø Áß °£È£»ç ¼ö°¡ Å« ºñÁßÀ» Â÷ÁöÇÏ°í ÀÖ±â ¶§¹®¿¡ ¼º½Éº´¿ø¿¡¼­´Â °¢Á¾ Çà»ç¿¡ ´ç¿¬ÇÏ°Ô °£È£»ç¸¦ µ¿¿øÇÑ´Ù”°í Æø·ÎÇß´Ù.

°£È£»çµéÀÌ Àå±âÀÚ¶û ÁØºñ¸¦ À§ÇØ ¾÷¹« ½Ã°£ Á¾·á ÈÄ¿¡µµ ¿¬½ÀÀ» ÇÏ´Â°¡ ÇÏ¸é ÈÞÀÏµµ ¹Ý³³ÇØ¾ß¸¸ Çß´Ù´Â Æø·Îµµ ³ª¿Ô´Ù.

¹ÚÁ¡±Ô Á÷Àå°©Áú119 ¿î¿µÀÚ´Â “°£È£»ç º»¿¬ÀÇ ¾÷¹«ÀÎ ‘Áø·á’°¡ ¾Æ´Ï¶ó Ã¼À°´ëÈ¸¿Í °°Àº ºÎ´ëÇà»ç¿¡ °­¾ÐÀûÀ¸·Î µ¿¿øµÆ´Ù´Â Áõ¾ðÀÌ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Ù”¸ç “¼º½Éº´¿ø °£È£»çµéÀÇ ÁÖÀåÀ» Á¾ÇÕÇØº¸¸é ¾î¶»°Ô ´ëÇÐº´¿ø±Þ¿¡¼­ Àú·± ÀÏÀÌ ¾ÆÁ÷µµ ¹ú¾îÁö°í ÀÖ´ÂÁö ÀÇ¹®ÀÌ µé Á¤µµ”¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù.

ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¼º½Éº´¿ø ÃøÀº Ã¼À°´ëÈ¸¿¡ Àå±âÀÚ¶û ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ÀÖ´Â °ÍÀº ¸ÂÁö¸¸, °£È£»çµéÀÇ Âü¿©¸¦ °­¾ÐÀûÀ¸·Î Áö½ÃÇÑ ÀûÀº ¾ø´Ù°í ÇØ¸íÇß´Ù.

¼º½Éº´¿ø °ü°èÀÚ´Â "¿©´À Á÷Àå°ú ¸¶Âù°¡Áö·Î º´¿ø ³» Á÷¿øµéÀÇ È­ÇÕÀ» µµ¸ðÇÏ±â À§ÇØ ¿¬·ÊÇà»ç·Î Ã¼À°´ëÈ¸¸¦ °³ÃÖÇØ ¿Â °ÍÀÏ »Ó ´Ù¸¥ ÀÇµµ´Â Àý´ë ¾ø´Ù"¸ç "¶Ç Àå±âÀÚ¶û ½Ã°£¿¡ ²À Ãã °ø¿¬À» ÇØ¾ß ÇÏ´Â °Íµµ ¾Æ´Ï´Ù. ¿¬±Ø·¹ÂÁöÄÃ·³²ÀÚ ¹ß·¹ µî ´Ù¸¥ °ø¿¬À» ÇØµµ µÈ´Ù"°í ÀüÇß´Ù.

±×´Â "°£È£»çµéÀÇ ºÒ¸¸ÀÌ ÀÌ Á¤µµÀÏ ÁÙ ¿¹»óÇÏÁö ¸øÇß´Ù"¸ç "³í¶õÀÌ µÈ Àå±âÀÚ¶û ÇÁ·Î±×·¥¿¡ ´ëÇØ¼­´Â º´¿ø ³»ºÎ È¸ÀÇ¸¦ °ÅÃÄ °³¼±¾ÈÀ» ¸¶·ÃÇÏ°Ú´Ù"°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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