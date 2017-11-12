¡®°Ì¾ø´Â ³à¼®µé¡¯ °ÝÅõ±â ²Þ³ª¹«µéÀÇ ¾ÆÇÂ »ç¿¬¡¦¡°°£ 3ºÐÀÇ 2 ¶¼¼­ ÀÌ½Ä¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.12 ÀÏ 11:01
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½ÂÀÎ 2017.11.12  
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°ÝÅõ±â ²Þ³ª¹«µéÀÇ °¡½¿ ¾ÆÇÂ »ç¿¬ÀÌ ¼Ò°³µÆ´Ù.

11ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC »õ ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥ ‘°Ì ¾ø´Â ³à¼®µé’¿¡¼­´Â ÀÏ¹ÝÀÎµéÀÇ °ÝÅõ±â ´ë°áÀÌ ÆîÃÄÁ³´Ù.

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¹ÚÅÂÈ¯ÀÇ °æ±â¸¦ º» ±Ç¹Î¼®Àº “Èñ±Íº´ ¶§¹®¿¡ Ã¼·ÂÀÌ ¶³¾îÁø °ÍÀÌ ´À²¸Áø´Ù. ±×·¡µµ ³¡°¡Áö ÁÖ¸ÔÀ» »¸´Â ¸ð½ÀÀ» º¸°í ¹öÆ°À» ´­·¶´Ù‘°í ¹àÇû´Ù. Á¤ÁØÇÏ ¿ª½Ã ”¹ÚÅÂÈ¯ÀÌ¶ó´Â ÀÌ¸§ÀÌ ¿ì¸®¿¡°Ô Èñ¸ÁÀ» ÁÖ´Â ÀÌ¸§ÀÎ °Í °°´Ù“¸ç ¹ÚÅÂÈ¯À» °Ý·ÁÇß´Ù.

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ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡´Â °ÝÅõ±â ²Þ³ª¹« 10´ë ¼Ò³âµéÀÇ ´ë°áµµ ÆîÃÄÁ³´Ù.

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ÀÌ³¯ ¸àÅäµéÀº °¡Á·À» »ý°¢ÇÏ¸ç ´«¹°À» º¸ÀÎ µÎ ¼Ò³âÀÇ µµÀüÀ» ÄªÂùÇÏ°í °Ý·Á¸¦ ¾Æ³¢Áö ¾Ê¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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