¡®°Ì¾ø´Â ³à¼®µé¡¯ °ÝÅõ±â ²Þ³ª¹«µéÀÇ ¾ÆÇÂ »ç¿¬¡¦¡°°£ 3ºÐÀÇ 2 ¶¼¼­ ÀÌ½Ä¡±

|
|
|
|¡ã 11ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC »õ ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥ ‘°Ì ¾ø´Â ³à¼®µé’¿¡¼´Â ÀÏ¹ÝÀÎµéÀÇ °ÝÅõ±â ´ë°áÀÌ ÆîÃÄÁø °¡¿îµ¥ 10´ë °ÝÅõ±â ²Þ³ª¹«µéÀÇ °¡½¿ ¾ÆÇÂ »ç¿¬ÀÌ ¼Ò°³µÆ´Ù. MBCÄ¸Ã³.
°ÝÅõ±â ²Þ³ª¹«µéÀÇ °¡½¿ ¾ÆÇÂ »ç¿¬ÀÌ ¼Ò°³µÆ´Ù.
11ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC »õ ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥ ‘°Ì ¾ø´Â ³à¼®µé’¿¡¼´Â ÀÏ¹ÝÀÎµéÀÇ °ÝÅõ±â ´ë°áÀÌ ÆîÃÄÁ³´Ù.
ÀÌ³¯ µîÀåÇÑ ÀüÁ÷ ¾ÆÀÌ½ºÇÏÅ° ¼±¼ö ¹ÚÅÂÈ¯ÀÌ µîÀåÇß´Ù. ¹ÚÅÂÈ¯Àº “¾ÆÀÌ½ºÇÏÅ° ÂÊ¿¡¼´Â ÆÒµµ ¸¹°í ³ª¸§ À¯¸íÀÎÀÌ¾ú´Ù”¸ç “±¸È¹ÁõÈÄ±ºÀÌ¶ó´Â Èñ±Íº´À¸·Î ºù»óÀ» ¶°³ª¾ß Çß´Ù. ½ÉÇÑ ¿ì¿ïÁõ¿¡ ¸ÛÇÏ´Ï ÀÖ°Ô µÇ°í Èûµé¾ú´Ù”°í ÅÐ¾î³ù´Ù.
±×·¯¸é¼µµ ¹ÚÅÂÈ¯Àº “Æ÷±âÇÏÁö ¾Ê°í ¿½ÉÈ÷ ÇÏ¸é ¿øÇÏ´Â ¹Ù¸¦ ÀÌ·ê ¼ö ÀÖ´Ù´Â °É º¸¿©ÁÖ°í ½Í¾ú´Ù”¸ç µµÀü ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.
¹ÚÅÂÈ¯ÀÇ °æ±â¸¦ º» ±Ç¹Î¼®Àº “Èñ±Íº´ ¶§¹®¿¡ Ã¼·ÂÀÌ ¶³¾îÁø °ÍÀÌ ´À²¸Áø´Ù. ±×·¡µµ ³¡°¡Áö ÁÖ¸ÔÀ» »¸´Â ¸ð½ÀÀ» º¸°í ¹öÆ°À» ´·¶´Ù‘°í ¹àÇû´Ù. Á¤ÁØÇÏ ¿ª½Ã ”¹ÚÅÂÈ¯ÀÌ¶ó´Â ÀÌ¸§ÀÌ ¿ì¸®¿¡°Ô Èñ¸ÁÀ» ÁÖ´Â ÀÌ¸§ÀÎ °Í °°´Ù“¸ç ¹ÚÅÂÈ¯À» °Ý·ÁÇß´Ù.
‘ROAD FC ¶óÀÌÆ®±Þ Ã¨ÇÇ¾ð’ ±Ç¾Æ¼Ö ¸àÅäÀÇ ÆÒ°ú ¾ÈÆ¼µµ µîÀåÇß´Ù. ÀÌ³¯ ±Ç¾Æ¼Ö ¸àÅäÀÇ ÆÒÀÎ ¹®ÁøÇõ°ú ¾ÈÆ¼ÀÎ ±èÁØÇõÀÇ ´ë°áÀº ÆÒÀÎ ¹®ÁøÇõÀÇ ½Â¸®·Î µ¹¾Æ°¬´Ù.
¶Ç ±Ç¾Æ¼Ö ¸àÅäÀÇ Ä£µ¿»ý ±ÇÂü¼Öµµ µîÀåÇØ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÄ×´Ù. ±ÇÂü¼ÖÀº “ÁßÇÐ±³ ¶§ Á¦°¡ µ¢Ä¡°¡ ´õ ÄÇ´Ù. ±×·¡¼ ÀúÇÑÅ× ¸Â°í ±×·¨´Ù”¸ç ±Ç¾Æ¼ÖÀÇ °ú°Å¸¦ Æø·ÎÇÏ±âµµ Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡´Â °ÝÅõ±â ²Þ³ª¹« 10´ë ¼Ò³âµéÀÇ ´ë°áµµ ÆîÃÄÁ³´Ù.
°£¾Ï°ú Æó¾Ï Åõº´ÁßÀÎ ºÎÄ£À» µÐ ±è¿äÇÑ±º°ú »õÅÍ¹Î Ãâ½ÅÀÇ ÀÌ½Å ±ºÀÌ ¸ÂºÙ¾ú´Ù.
±è¿äÇÑ ±ºÀº °£¾Ï Åõº´ÁßÀÎ ¾Æ¹öÁö¸¦ À§ÇØ °£ÀÇ 3ºÐÀÇ 2¸¦ ¶¼¼ ÀÌ½ÄÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ÀÌ½Å ±º ¿ª½Ã ¸öÀÌ ¾ÆÇÂ ¾ö¸¶ÀÇ º´ÀÌ »¡¸® ³ª¾ÒÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù´Â ¸»À» ÇØ ¸àÅäµéÀÇ ´«¹°À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÀÌ³¯ ¸àÅäµéÀº °¡Á·À» »ý°¢ÇÏ¸ç ´«¹°À» º¸ÀÎ µÎ ¼Ò³âÀÇ µµÀüÀ» ÄªÂùÇÏ°í °Ý·Á¸¦ ¾Æ³¢Áö ¾Ê¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >