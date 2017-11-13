¡®¹Ì¿ì»õ¡¯ ±èÁ¤Àº ¹Ì¸ðÀÇ ¿©µ¿»ý ¡®±ôÂ¦¡¯...±è°Ç¸ðÙ½ ¡°µüÁÁ³×¡± ±Þ°ü½É

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.13 ¿ù 11:32
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½ÂÀÎ 2017.11.13  
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ÀÌ³¯ MC ½Åµ¿¿±Àº “¾î¸Ó´ÔµéÀÌ ¿À´Ã »ìÂ¦ ±äÀåÀ» ÇÏ¼Å¾ß ÇÑ´Ù”¸é¼­ “±èÁ¤Àº ¾¾¿¡°Ô µ¿»ýÀÌ ÀÖ´Ù. ¾ÆÁ÷ °áÈ¥À» ¾È Çß´Ù”°í ¸»ÇØ °ü½ÉÀ» ²ø¾ú´Ù.

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ÀÌ¿¡ MC ¼­ÀåÈÆÀº “ÇÃ·ç¸®½ºÆ®·Î ¿ÀÄÉ½ºÆ®¶óÀÇ ¼ö¼® ´Ü¿øÀÌ´Ù. ±èÇöÁÖ ¾¾¿Í µ¿°©ÀÌ´Ù”¶ó°í È­·ÁÇÑ ½ºÆå±îÁö ÀüÇß´Ù.

±èÁ¤ÀºÀº µ¿»ý¿¡ ´ëÇØ “Á¦°¡ ÀÎ»ýÀ» ±×·¸°Ô »ì¾Æ¼± ¾È µÈ´Ù°í ¸»ÇÒ Á¤µµ·Î ÂøÇÏ´Ù”¸ç “Àúµµ ¿¹ÀÇ¸¦ Â÷¸®´Â ÆíÀÎµ¥, ÀúÀÇ 5¸¸¹è Á¤µµ µÈ´Ù. ¾î¸£½ÅºÐµéÀº ³Ê¹« ÁÁ¾ÆÇÑ´Ù”°í ÄªÂùÇß´Ù.

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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