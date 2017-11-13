¡®¹Ì¿ì»õ¡¯ ±èÁ¤Àº ¹Ì¸ðÀÇ ¿©µ¿»ý ¡®±ôÂ¦¡¯...±è°Ç¸ðÙ½ ¡°µüÁÁ³×¡± ±Þ°ü½É

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±èÁ¤ÀºÀº 12ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘¹Ì¿î¿ì¸®»õ³¢’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ´àÀº µí ´Ù¸¥ ¸Å·ÂÀ» Áö´Ñ ¿©µ¿»ýÀ» ¾ð±ÞÇß´Ù.
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ÀÌ¶§ °ø°³µÈ ±èÁ¤ÀºÀÇ ¿©µ¿»ý »çÁøÀº ¼ö·ÁÇÑ ¿Ü¸ð·Î °Ô½ºÆ® ¾î¸Ó´ÏµéÀÇ ´«À» ¶¼Áö ¸øÇÏ°Ô Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ MC ¼ÀåÈÆÀº “ÇÃ·ç¸®½ºÆ®·Î ¿ÀÄÉ½ºÆ®¶óÀÇ ¼ö¼® ´Ü¿øÀÌ´Ù. ±èÇöÁÖ ¾¾¿Í µ¿°©ÀÌ´Ù”¶ó°í È·ÁÇÑ ½ºÆå±îÁö ÀüÇß´Ù.
±èÁ¤ÀºÀº µ¿»ý¿¡ ´ëÇØ “Á¦°¡ ÀÎ»ýÀ» ±×·¸°Ô »ì¾Æ¼± ¾È µÈ´Ù°í ¸»ÇÒ Á¤µµ·Î ÂøÇÏ´Ù”¸ç “Àúµµ ¿¹ÀÇ¸¦ Â÷¸®´Â ÆíÀÎµ¥, ÀúÀÇ 5¸¸¹è Á¤µµ µÈ´Ù. ¾î¸£½ÅºÐµéÀº ³Ê¹« ÁÁ¾ÆÇÑ´Ù”°í ÄªÂùÇß´Ù.
ÀÌ ¸»À» µéÀº ±è°Ç¸ð ¾î¸Ó´Ï´Â “µü ÁÁ³×”¶ó¸ç È¯ÇÑ ¿ôÀ½À» º¸¿© ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÇÑÆí ‘¹Ì¿î¿ì¸®»õ³¢’´Â ¸ÅÁÖ ÀÏ¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 9½Ã 15ºÐ¿¡ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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