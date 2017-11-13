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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.13 ¿ù 11:32
¿¬¿¹/½Ã»ç
¼Ûµµ ¼¾Æ®·²ÆÄÅ©¿ªÇÁ¸®¹Ì¾ö ¿ÀÇÇ½ºÅÚ ¡®´ÙÀÎ ·Î¾âÆÓ¸®½º Å×¶ó½º¡¯ °ü½ÉUP!
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.13  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

Á¤ºÎÀÇ ºÎµ¿»ê ´ëÃ¥ÀÌ ÀÕµû¶ó ¹ßÇ¥µÈ °¡¿îµ¥ ±ÔÁ¦¿¡¼­ ºø°Ü³­ ¼Ûµµ±¹Á¦½Åµµ½ÃÀÇ °ü½ÉÀÌ ½É»óÄ¡ ¾Ê´Ù.

Å¹¿ùÇÑ Á¤ÁÖ¿©°Ç°ú ´õºÒ¾î Áö¿ª¹ßÀü °¡´É¼ºµµ ¹«±Ã¹«ÁøÇÑ ¼Ûµµ±¹Á¦½Åµµ½Ã´Â Áö¿ª ³» ºÐ¾çÇÑ ¾ÆÆÄÆ®¿Í ¿ÀÇÇ½ºÅÚµéÀÇ ¿ÏÆÇÀÌ ÀÌ¾îÁö¸ç ±× ÀÎ±â¸¦ ÀÔÁõÇÏ°í ÀÖ´Ù.

ºÎµ¿»ê114 ½Ã¼¼Ç¥¸¦ »ìÆìº¸¸é, ÇöÀç 3.3§³(¾à 1Æò)´ç ¾ÆÆÄÆ® Æò±Õ°ªÀÌ 1332¸¸¿øÀ¸·Î ÀÌ´Â Àú Á¡À» Âï¾ú´ø Áö³­ 2013³â(1218¸¸¿ø)°ú ºñ±³ÇßÀ» ¶§ ¹«·Á 114¸¸¿øÀÌ³ª ¿Ã¶ú´Ù.

ºÎµ¿»êÀü¹®°¡¿¡ µû¸£¸é, ¼Ûµµ ÀÚÃ¼ÀûÀ¸·Î ÅõÀÚ¼ö¿ä°¡ ¸ô¸®°í ÀÖ´Ù. ±× °¡¿îµ¥ »õ·Î¿î ¿ÀÇÇ½ºÅÚµéÀÇ »ó½Â¼¼¸¦ ´« ¿©°Ü º¼ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù. Áö¿ª ÀÚÃ¼ÀûÀ¸·Î °³¹ßÈ£Àçµµ ¸¹±â ¶§¹®¿¡ °³¹ß¿¡ µû¸¥ ¼öÇýÈ¿°ú¸¦ ´©¸± ¼ö ÀÖ´Â ¿ÀÇÇ½ºÅÚÀ» ÅõÀÚÃ³·Î ¼±ÅÃÇÏ¸é ¸¸Á·µµ°¡ ³ôÀ» °ÍÀÌ´Ù.

¹Ì·¡°¡Ä¡°¡ ±â´ëµÇ´Â ¼Ûµµ±¹Á¦½Åµµ½Ã Áß½É¿¡¼­ Áö¿ª °³¹ß¿¡ µû¸¥ ¼öÇý¸¦ ±×´ë·Î ´©¸± ‘´ÙÀÎ ·Î¾âÆÓ¸®½º Å×¶ó½º ¼Ûµµ’°¡Á¶¼ºµÅ È­Á¦°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù.

´ÙÀÎ ·Î¾âÆÓ¸®½º Å×¶ó½º ¼Ûµµ´Â ÀÎÃµ±¤¿ª½Ã ¿¬¼ö±¸ ¼Ûµµµ¿¿¡ µé¾î¼­´Â ¿ÀÇÇ½ºÅÚ·Î ±Ô¸ð´Â ÁöÇÏ 5Ãþ~Áö»ó 39ÃþÀÌ´Ù. ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ ¾à 193½Ç°ú ¿ÀÇÇ½º ¾à 1334½Ç, ¿ÀÇÇ½ºÅÚ 387½Ç·Î ±¸¼ºµÇ¸ç ¼Ûµµ¸¦ ´ëÇ¥ÇÏ´Â ¿ÀÇÇ½ºÅÚ·Î ºÐ¾ç¿¡ ÈÆÇ³ÀÌ ºÒ°í ÀÖ´Ù.

ÅõÀÚ°¡Ä¡°¡ ³ô´Ù°í Æò°¡µÇ´Â ´ëÇ¥ÀûÀÎ ¿ÀÇÇ½ºÅÚ·Î ´ÙÀÎ ·Î¾âÆÓ¸®½º Å×¶ó½º ¼Ûµµ´Â »ç¾÷Ã¼ Æ¯¼º¿¡ µû¶ó ¼½¼Ç¿ÀÇÇ½º·Îµµ È°¿ë °¡´ÉÇÏ´Ù. ÀÚÀ¯·Î¿î °ø°£ ±¸¼ºÀÌ °¡´ÉÇÑ ¼Ûµµ ¿ÀÇÇ½ºÅÚ·Î ÅõÀÚÀÚ¿Í ÀÔÁÖ¹ÎµéÀº Â÷º°È­µÈ Àü·«À» ±¸»ç ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

ÀÎ±Ù¿¡´Â ¼ÛµµIBSÅ¸¿ö, Æ÷½ºÄÚ¿£Áö´Ï¾î¸µ µî ÇÙ½É½Ã¼³ÀÌ ÀÚ¸®ÇÑ´Ù. »ï¼º¹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷½º Á¦4, 5°øÀå È®Àå¼³¸³ ¿¹Á¤, ÀÎÃµ½ÅÇ×, µ¿ºÏ¾Æ¹«¿ª¼¾ÅÍ, °ñµçÇÏ¹ö¾Æ¾Ï¹°·ù´ÜÁö µîÀÌ ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ ¼Ûµµ ¾ËÂ¥¹è±â ÀÔÁö¸¦ ¼±Á¡ÇÑ Á÷ÁÖ±ÙÁ¢ ¿ÀÇÇ½ºÅÚ·Î‘°ø½Ç ¿ì·Á ¾ø´Â ÅõÀÚÃ³’¶ó ºÒ¸®°í ÀÖ´Ù.

ÅºÅºÇÑ ¹èÈÄ¼ö¿ä¸¦ Èí¼öÇÒ ¼ö ÀÖ´Â À¯¸®ÇÑ Á¶°ÇÀÌ µ¸º¸ÀÌ´Â ¿ÀÇÇ½ºÅÚ·Î ¼Ûµµ±¹Á¦µµ½Ã¿Í µ¿¹Ý¼ºÀåÀÌ ±â´ëµÈ´Ù. ½Ã°£ÀÌ Áö³¯¼ö·Ï ´õ ¸¹Àº ¼ö¿ä°¡ Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÉ »Ó ¾Æ´Ï¶ó ±Û·Î¹úÇÑ °æ¿µÈ¯°æ°ú ¿Ïº®ÇÑ Á¤ÁÖ¿©°Ç±îÁö °®Ãá ¼Ûµµ ¿ÀÇÇ½ºÅÚ·Î È¯±Ý¼ºµµ ³ôÀ» °ÍÀ¸·Î Æò°¡µÈ´Ù.

ÇöÀç ¼Ûµµ±¹Á¦µµ½Ã´Â11¸¸ 7Ãµ¿© ÀÎ±¸¿Í 33%¿¡ ´ÞÇÏ´Â ÀÎ±¸Áõ°¡À²À» ³ªÅ¸³»°í ÀÖÀ¸¸ç, ¾ÕÀ¸·Î ´õ ¸¹Àº ÀÎ±¸À¯ÀÔÀÌ ¿¹»óµÇ´Â Áö¿ªÀÌ´Ù. ¿À´Â 2019³â¿¡´Â Áö¿ªÀÇ °ÅÁ¡ ÀÇ·áÅ¸¿îÀ¸·Î¼­ ¿ªÇÒµµ ±â´ëµÉ ¸¸Å­ 4°³ÀÇ Àü¹®º´¿ø°ú 1°³ÀÇ Á¾ÇÕº´¿ø µîÀÇ Àü¹®º´¿ø º¹ÇÕ´ÜÁö°¡ µé¾î¼³ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÀÌ ¿ª½Ã ¿ÀÇÇ½ºÅÚÀÇ Ãß°¡ÀûÀÎ ¹èÈÄ¼ö¿ä·Î È®º¸ µÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.

¶ÇÇÑ ÀÎÃµ ¼Ûµµ´Â Á¤ºÎÁÖµµ·Î Á¶¼ºµÈ °æÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ª ±¹Á¦µµ½Ã´Ù. ÃÑ 3´Ü°è·Î °èÈ¹µÈ °³¹ß»ç¾÷ÀÌ ÁøÇàµÈ´Ù. Áö³­ 2014³â ÀÌ¹Ì 2´Ü°è¸¦ ¿Ï·áÇÑ »óÅÂ°í ¿À´Â 2020³â ¿Ï·á ¿¹Á¤µÈ 3´Ü°è »ç¾÷ÀÌ ¸¶¹«¸®µÇ¸é ±³Åë¸Á È®Ãæ°ú ¹ÙÀÌ¿À»ê¾÷´ÜÁö °³¹ß, ´ëÇü º¹ÇÕ¼îÇÎ¸ô ÀÔÁ¡ µî ´ë±Ô¸ð Áß½É »ýÈ°±ÇÀ» ´©¸± ¼ö ÀÖ°Ô µÈ´Ù. 

ÀÌ·± ¼Ûµµ Áß½É¿¡ Á¶¼ºµÈ ´ÙÀÎ ·Î¾âÆÓ¸®½º Å×¶ó½º ¼Ûµµ´Â ¼¾Æ®·²ÆÄÅ©¿ª¿ª¼¼±Ç ¿ÀÇÇ½ºÅÚ·Îµµ À¯¸íÇÏ´Ù. ¿ì¼öÇÑ ´ëÁß±³Åë¸ÁÀ» È®º¸ÇÏ°í ÀÖ´Â ´ÜÁö ÀÎ±ÙÀÇ ÁÖ¿äµµ·Î´Â Á¦3°æÀÎ°í¼Óµµ·Î, Á¦2°æÀÎ°í¼Óµµ·Î, ¿µµ¿°í¼Óµµ·Î µîÀÌ ÀÖ´Ù. ¸ðµÎ ´ÜÁö¿Í °¡±îÀÌ ÀÚ¸®ÇÏ¸ç, ÀÎÃµÁöÇÏÃ¶ 1È£¼±(¼Ûµµ-°è¾ç) Á¢±Ùµµ 5ºÐ³»·Î °¡´ÉÇÏ´Ù. ¿À´Â 2021³â °³ÅëÀÌ ¿¹Á¤µÈ ÀÎÃµ¹ß KTX¿Í 2023³â ¿¹Á¤ÀÎ ¼Ûµµ-Ã»·®¸® ±¤¿ª±ÞÇà¿­Â÷(GTX) °³Åë µîÀÌ ¸¶¹«¸®µÇ¸é µÇ¸é ¼­¿ï°ú ¼öµµ±Ç µî ÀÎ±Ù Áö¿ªÀÇ ÁøÃâÀÔÀÌ ´õ¿í Æí¸®ÇØÁú ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÀÌ¹Ì ÀÎÃµ´ë±³¸¦ ÅëÇÏ¸é ÀÎÃµ°øÇ×±îÁö 30ºÐ´ë·Î µµ´ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí, ´ÙÀÎ ·Î¾âÆÓ¸®½º Å×¶ó½º ¼ÛµµÀÇ È«º¸°üÀº ÀÎÃµ±¤¿ª½Ã ¿¬¼ö±¸ ¼Ûµµµ¿ 8-1¹øÁö¿¡ ¸¶·ÃµÅ ÀÖ´Ù. ¹æ¹® Àü »çÀü ¿¬¶ôÀ» ÇÏ¸é º¸´Ù ÀÚ¼¼ÇÑ »ó´ãÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    7
    ºø½æ ¡°¼­¹ö ÀüÃ¼ Á¡°Ë¡±¡¦°©ÀÚ±â ¿Ö? ÅõÀÚÀÚµé ¡®¹ß µ¿µ¿¡¯
    8
    UFC ¹Ì»þ Å×ÀÌÆ®, ¾ÈÅ¸±î¿î ÀºÅð µÚÁýÀ»±î?¡¦¡°·Ð´Ù ·Î¿ìÁö¿Í 3Â÷Àü? ¹«Á¶°Ç OK¡±
    9
    ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ Ãß¶ô»çÀÇ Áø½Ç¡¦¼®Åº¿ÕÀÇ ¾öÃ»³­ ¿¬ÁÙ? ¡°¹è¿ìºÎÅÍ °æÂû¼­Àå±îÁö¡±
    10
    ñé ±¤±ºÁ¦, ÇÏ·ç ¸ÅÃâ ¹«·Á 28Á¶¿ø¡¦Æ¯¼ö ´©¸° ùÛ¾÷Ã¼µé, ¸ÅÃâ ±ÞÁõ
    ¼±»ç¹Ì¼ú¿¡¼­ Ã£Àº ¿µÈ­ÀÇ ±â¿ø, ¿ï»ê¾Ï°¢È­¹Ú¹°°ü ±âÈ¹Àü
    ¿ï»ê ¡®ÀºÀ»¾Ï¡¯ ¼³È­ ¿ÀÆä¶ó·Î ¸¸³­´Ù
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2017³â 11¿ù 13ÀÏ~)
    Á¦4È¸ »óÁÖ¿¹¼ú´ÜÃ¼ Æä½ºÆ¼¹ú 21ÀÏ ÆÎÆÄ¸£
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 11¿ù 10ÀÏ~)

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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