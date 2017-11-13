¼Ûµµ ¼¾Æ®·²ÆÄÅ©¿ªÇÁ¸®¹Ì¾ö ¿ÀÇÇ½ºÅÚ ¡®´ÙÀÎ ·Î¾âÆÓ¸®½º Å×¶ó½º¡¯ °ü½ÉUP!

Á¤ºÎÀÇ ºÎµ¿»ê ´ëÃ¥ÀÌ ÀÕµû¶ó ¹ßÇ¥µÈ °¡¿îµ¥ ±ÔÁ¦¿¡¼ ºø°Ü³ ¼Ûµµ±¹Á¦½Åµµ½ÃÀÇ °ü½ÉÀÌ ½É»óÄ¡ ¾Ê´Ù.
Å¹¿ùÇÑ Á¤ÁÖ¿©°Ç°ú ´õºÒ¾î Áö¿ª¹ßÀü °¡´É¼ºµµ ¹«±Ã¹«ÁøÇÑ ¼Ûµµ±¹Á¦½Åµµ½Ã´Â Áö¿ª ³» ºÐ¾çÇÑ ¾ÆÆÄÆ®¿Í ¿ÀÇÇ½ºÅÚµéÀÇ ¿ÏÆÇÀÌ ÀÌ¾îÁö¸ç ±× ÀÎ±â¸¦ ÀÔÁõÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ºÎµ¿»ê114 ½Ã¼¼Ç¥¸¦ »ìÆìº¸¸é, ÇöÀç 3.3§³(¾à 1Æò)´ç ¾ÆÆÄÆ® Æò±Õ°ªÀÌ 1332¸¸¿øÀ¸·Î ÀÌ´Â Àú Á¡À» Âï¾ú´ø Áö³ 2013³â(1218¸¸¿ø)°ú ºñ±³ÇßÀ» ¶§ ¹«·Á 114¸¸¿øÀÌ³ª ¿Ã¶ú´Ù.
ºÎµ¿»êÀü¹®°¡¿¡ µû¸£¸é, ¼Ûµµ ÀÚÃ¼ÀûÀ¸·Î ÅõÀÚ¼ö¿ä°¡ ¸ô¸®°í ÀÖ´Ù. ±× °¡¿îµ¥ »õ·Î¿î ¿ÀÇÇ½ºÅÚµéÀÇ »ó½Â¼¼¸¦ ´« ¿©°Ü º¼ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù. Áö¿ª ÀÚÃ¼ÀûÀ¸·Î °³¹ßÈ£Àçµµ ¸¹±â ¶§¹®¿¡ °³¹ß¿¡ µû¸¥ ¼öÇýÈ¿°ú¸¦ ´©¸± ¼ö ÀÖ´Â ¿ÀÇÇ½ºÅÚÀ» ÅõÀÚÃ³·Î ¼±ÅÃÇÏ¸é ¸¸Á·µµ°¡ ³ôÀ» °ÍÀÌ´Ù.
¹Ì·¡°¡Ä¡°¡ ±â´ëµÇ´Â ¼Ûµµ±¹Á¦½Åµµ½Ã Áß½É¿¡¼ Áö¿ª °³¹ß¿¡ µû¸¥ ¼öÇý¸¦ ±×´ë·Î ´©¸± ‘´ÙÀÎ ·Î¾âÆÓ¸®½º Å×¶ó½º ¼Ûµµ’°¡Á¶¼ºµÅ ÈÁ¦°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù.
´ÙÀÎ ·Î¾âÆÓ¸®½º Å×¶ó½º ¼Ûµµ´Â ÀÎÃµ±¤¿ª½Ã ¿¬¼ö±¸ ¼Ûµµµ¿¿¡ µé¾î¼´Â ¿ÀÇÇ½ºÅÚ·Î ±Ô¸ð´Â ÁöÇÏ 5Ãþ~Áö»ó 39ÃþÀÌ´Ù. ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ ¾à 193½Ç°ú ¿ÀÇÇ½º ¾à 1334½Ç, ¿ÀÇÇ½ºÅÚ 387½Ç·Î ±¸¼ºµÇ¸ç ¼Ûµµ¸¦ ´ëÇ¥ÇÏ´Â ¿ÀÇÇ½ºÅÚ·Î ºÐ¾ç¿¡ ÈÆÇ³ÀÌ ºÒ°í ÀÖ´Ù.
ÅõÀÚ°¡Ä¡°¡ ³ô´Ù°í Æò°¡µÇ´Â ´ëÇ¥ÀûÀÎ ¿ÀÇÇ½ºÅÚ·Î ´ÙÀÎ ·Î¾âÆÓ¸®½º Å×¶ó½º ¼Ûµµ´Â »ç¾÷Ã¼ Æ¯¼º¿¡ µû¶ó ¼½¼Ç¿ÀÇÇ½º·Îµµ È°¿ë °¡´ÉÇÏ´Ù. ÀÚÀ¯·Î¿î °ø°£ ±¸¼ºÀÌ °¡´ÉÇÑ ¼Ûµµ ¿ÀÇÇ½ºÅÚ·Î ÅõÀÚÀÚ¿Í ÀÔÁÖ¹ÎµéÀº Â÷º°ÈµÈ Àü·«À» ±¸»ç ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÀÎ±Ù¿¡´Â ¼ÛµµIBSÅ¸¿ö, Æ÷½ºÄÚ¿£Áö´Ï¾î¸µ µî ÇÙ½É½Ã¼³ÀÌ ÀÚ¸®ÇÑ´Ù. »ï¼º¹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷½º Á¦4, 5°øÀå È®Àå¼³¸³ ¿¹Á¤, ÀÎÃµ½ÅÇ×, µ¿ºÏ¾Æ¹«¿ª¼¾ÅÍ, °ñµçÇÏ¹ö¾Æ¾Ï¹°·ù´ÜÁö µîÀÌ ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ ¼Ûµµ ¾ËÂ¥¹è±â ÀÔÁö¸¦ ¼±Á¡ÇÑ Á÷ÁÖ±ÙÁ¢ ¿ÀÇÇ½ºÅÚ·Î‘°ø½Ç ¿ì·Á ¾ø´Â ÅõÀÚÃ³’¶ó ºÒ¸®°í ÀÖ´Ù.
ÅºÅºÇÑ ¹èÈÄ¼ö¿ä¸¦ Èí¼öÇÒ ¼ö ÀÖ´Â À¯¸®ÇÑ Á¶°ÇÀÌ µ¸º¸ÀÌ´Â ¿ÀÇÇ½ºÅÚ·Î ¼Ûµµ±¹Á¦µµ½Ã¿Í µ¿¹Ý¼ºÀåÀÌ ±â´ëµÈ´Ù. ½Ã°£ÀÌ Áö³¯¼ö·Ï ´õ ¸¹Àº ¼ö¿ä°¡ Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÉ »Ó ¾Æ´Ï¶ó ±Û·Î¹úÇÑ °æ¿µÈ¯°æ°ú ¿Ïº®ÇÑ Á¤ÁÖ¿©°Ç±îÁö °®Ãá ¼Ûµµ ¿ÀÇÇ½ºÅÚ·Î È¯±Ý¼ºµµ ³ôÀ» °ÍÀ¸·Î Æò°¡µÈ´Ù.
ÇöÀç ¼Ûµµ±¹Á¦µµ½Ã´Â11¸¸ 7Ãµ¿© ÀÎ±¸¿Í 33%¿¡ ´ÞÇÏ´Â ÀÎ±¸Áõ°¡À²À» ³ªÅ¸³»°í ÀÖÀ¸¸ç, ¾ÕÀ¸·Î ´õ ¸¹Àº ÀÎ±¸À¯ÀÔÀÌ ¿¹»óµÇ´Â Áö¿ªÀÌ´Ù. ¿À´Â 2019³â¿¡´Â Áö¿ªÀÇ °ÅÁ¡ ÀÇ·áÅ¸¿îÀ¸·Î¼ ¿ªÇÒµµ ±â´ëµÉ ¸¸Å 4°³ÀÇ Àü¹®º´¿ø°ú 1°³ÀÇ Á¾ÇÕº´¿ø µîÀÇ Àü¹®º´¿ø º¹ÇÕ´ÜÁö°¡ µé¾î¼³ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÀÌ ¿ª½Ã ¿ÀÇÇ½ºÅÚÀÇ Ãß°¡ÀûÀÎ ¹èÈÄ¼ö¿ä·Î È®º¸ µÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
¶ÇÇÑ ÀÎÃµ ¼Ûµµ´Â Á¤ºÎÁÖµµ·Î Á¶¼ºµÈ °æÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ª ±¹Á¦µµ½Ã´Ù. ÃÑ 3´Ü°è·Î °èÈ¹µÈ °³¹ß»ç¾÷ÀÌ ÁøÇàµÈ´Ù. Áö³ 2014³â ÀÌ¹Ì 2´Ü°è¸¦ ¿Ï·áÇÑ »óÅÂ°í ¿À´Â 2020³â ¿Ï·á ¿¹Á¤µÈ 3´Ü°è »ç¾÷ÀÌ ¸¶¹«¸®µÇ¸é ±³Åë¸Á È®Ãæ°ú ¹ÙÀÌ¿À»ê¾÷´ÜÁö °³¹ß, ´ëÇü º¹ÇÕ¼îÇÎ¸ô ÀÔÁ¡ µî ´ë±Ô¸ð Áß½É »ýÈ°±ÇÀ» ´©¸± ¼ö ÀÖ°Ô µÈ´Ù.
ÀÌ·± ¼Ûµµ Áß½É¿¡ Á¶¼ºµÈ ´ÙÀÎ ·Î¾âÆÓ¸®½º Å×¶ó½º ¼Ûµµ´Â ¼¾Æ®·²ÆÄÅ©¿ª¿ª¼¼±Ç ¿ÀÇÇ½ºÅÚ·Îµµ À¯¸íÇÏ´Ù. ¿ì¼öÇÑ ´ëÁß±³Åë¸ÁÀ» È®º¸ÇÏ°í ÀÖ´Â ´ÜÁö ÀÎ±ÙÀÇ ÁÖ¿äµµ·Î´Â Á¦3°æÀÎ°í¼Óµµ·Î, Á¦2°æÀÎ°í¼Óµµ·Î, ¿µµ¿°í¼Óµµ·Î µîÀÌ ÀÖ´Ù. ¸ðµÎ ´ÜÁö¿Í °¡±îÀÌ ÀÚ¸®ÇÏ¸ç, ÀÎÃµÁöÇÏÃ¶ 1È£¼±(¼Ûµµ-°è¾ç) Á¢±Ùµµ 5ºÐ³»·Î °¡´ÉÇÏ´Ù. ¿À´Â 2021³â °³ÅëÀÌ ¿¹Á¤µÈ ÀÎÃµ¹ß KTX¿Í 2023³â ¿¹Á¤ÀÎ ¼Ûµµ-Ã»·®¸® ±¤¿ª±ÞÇà¿Â÷(GTX) °³Åë µîÀÌ ¸¶¹«¸®µÇ¸é µÇ¸é ¼¿ï°ú ¼öµµ±Ç µî ÀÎ±Ù Áö¿ªÀÇ ÁøÃâÀÔÀÌ ´õ¿í Æí¸®ÇØÁú ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÀÌ¹Ì ÀÎÃµ´ë±³¸¦ ÅëÇÏ¸é ÀÎÃµ°øÇ×±îÁö 30ºÐ´ë·Î µµ´ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, ´ÙÀÎ ·Î¾âÆÓ¸®½º Å×¶ó½º ¼ÛµµÀÇ È«º¸°üÀº ÀÎÃµ±¤¿ª½Ã ¿¬¼ö±¸ ¼Ûµµµ¿ 8-1¹øÁö¿¡ ¸¶·ÃµÅ ÀÖ´Ù. ¹æ¹® Àü »çÀü ¿¬¶ôÀ» ÇÏ¸é º¸´Ù ÀÚ¼¼ÇÑ »ó´ãÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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