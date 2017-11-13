|
|
|
|¡ã 13ÀÏ Ä«Ä«¿À°ÔÀÓÁî¿Í ÆàÁöÁÖ½ÄÈ¸»ç´Â ³»ºÎ ÇùÀÇ¸¦ °ÅÃÄ Ä«Ä«¿À°ÔÀÓ ¹èÆ²±×¶ó¿îµå´Â ½ºÆÀ°ú º°°³ ¼¹öÀÎ ¡®Ä«Ä«¿À ¼¹ö¡¯·Î ¿î¿µÇÏ±â·Î °áÁ¤Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù. Ä«Ä«¿À Á¦°ø.
Ä«Ä«¿À¿¡¼ ¼ºñ½º¸¦ ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Â ‘¹èÆ²±×¶ó¿îµå’°¡ ½ºÆÀ°ú º°°³ ¼¹öÀÎ Ä«Ä«¿À ¼¹ö·Î ¿î¿µµÈ´Ù.
13ÀÏ Ä«Ä«¿À°ÔÀÓÁî¿Í ÆàÁöÁÖ½ÄÈ¸»ç´Â ³»ºÎ ÇùÀÇ¸¦ °ÅÃÄ Ä«Ä«¿À°ÔÀÓ ¹èÆ²±×¶ó¿îµå´Â ½ºÆÀ°ú º°°³ ¼¹öÀÎ ‘Ä«Ä«¿À ¼¹ö’·Î ¿î¿µÇÏ±â·Î °áÁ¤Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù. ¾Õ¼ ¹Ìµð¾î ¼îÄÉÀÌ½º¿¡¼ Ä«Ä«¿À ÃøÀº ÅëÇÕ ¼¹ö¸¦ ¿î¿µÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó°í ¹ßÇ¥ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
±×·¯³ª Ä«Ä«¿ÀÃøÀº ´Ù¾çÇÑ ÀÇ°ßÀ» ¸ð´ÏÅÍ¸µÇÑ °á°ú ÅëÇÕ ¼¹öº¸´Ù´Â ºÐ¸®µÈ º°°³ ¼¹ö°¡ ÄèÀûÇÑ ÇÃ·¹ÀÌ È¯°æÀ» Á¦°øÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ¶ó°í ÆÇ´ÜÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù. ¿©±â¿¡ Ä«Ä«¿À ¼¹ö·Î ¿î¿µµÉ °æ¿ì ºÒ¹ýÇÁ·Î±×·¥ »ç¿ë¿¡ ´ëÇÑ Á¦Àç ¹× ºÎÁ¤ ÇàÀ§¿¡ ´ëÇÑ ´ëÀÀ ¿ª½Ã ´õ ¿ëÀÌÇÏ°Ô µÈ´Ù.
¼¹ö ºÐ¸® ¿î¿µÀÌ °áÁ¤µÊ¿¡ µû¶ó Ä«Ä«¿À¿Í ÆàÁö ÁÖ½ÄÈ¸»ç´Â ÄÜÅÙÃ÷ ¾÷µ¥ÀÌÆ®¸¦ ¼øÂ÷ÀûÀ¸·Î ÁøÇàÇØ ¼ºñ½º ¾ÈÁ¤¼ºÀ» °ËÁõÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. Ä«Ä«¿À°ÔÀÓ ¹èÆ²±×¶ó¿îµå´Â ‘SOLO ÇÃ·¹ÀÌ’¸¦ ¿ì¼±ÀûÀ¸·Î ¼±º¸ÀÏ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç, ‘DUO’¿Í ‘SQUAD’ ÇÃ·¹ÀÌ´Â 12¿ù Áß¼ø ÀÌÈÄ·Î ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
Ä«Ä«¿À°ÔÀÓÁî Á¶°èÇö ´ëÇ¥´Â “ÀÌ¿ëÀÚµé¿¡°Ô º¸´Ù ¾ÈÁ¤ÀûÀÌ°í ¼öÁØ ³ôÀº ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ±â À§ÇØ ³»¸° ¾ç»çÀÇ °áÁ¤À» µû¶æÇÑ ½Ã¼±À¸·Î ¹Ù¶óºÁ ÁÖ½Ã±æ ¹Ù¶õ´Ù”¸ç, “Ä«Ä«¿À°ÔÀÓÁî°¡ ¼±º¸ÀÏ ¹èÆ²±×¶ó¿îµå¿¡ º¸³»ÁÖ°í °è½Å ÀÌ¿ëÀÚµéÀÇ °ü½É¿¡ º¸´äÇÏ±â À§ÇØ ¼ºñ½º ÁØºñ¿¡ ¸¸ÀüÀ» ±âÇÏ°Ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >