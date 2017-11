¡®ÄÄ¹é¡¯ ¿ö³Ê¿ø ¡°µ¥ºß Àü ÀÌ¾ß±â ´ã¾Æ³Â´Ù¡±¡¦ÇÁ¸®Ä÷ ¾Ù¹ü ¼±º¸¿©

▲ 워너원은 13일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV 용산 아이파크몰에서 프리퀄 리패키지 앨범 ‘1-1=0 (Nothing without you)’ 발매 기념 기자회견을 열고 컴백 소감을 밝혔다. 연합뉴스 제공. 그룹 워너원이 “점점 더 많은 사랑을 받고 있는 것에 감사하다”고 말했다. 워너원은 13일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV 용산 아이파크몰에서 프리퀄 리패키지 앨범 ‘1-1=0 (Nothing without you)’ 발매 기념 기자회견을 열고 컴백 소감을 밝혔다. 이날 옹성우는 먼저 “우선 점점 더 많은 사랑을 받고 있는 것에 너무 감사하다. 연습생에서 국민 프로듀서들의 투표로 워너원이 하나가 될 수 있었다. 이렇게 많은 사랑을 받고 컴백까지 할 수 있게된 것이 너무 감사하고 행복한 일이라고 생각한다”라고 말했다. 마이크를 이어 받은 강다니엘 역시 “우리가 팬미팅이나 해외 공연을 많이 했다. 해외에도 우리를 사랑해주고 찾아주는 분들이 많아서 감사하다. 더 열심히 해야겠다는 마음을 품고 있다”라고 밝혔다. 프리퀄 리패키지 앨범에 대한 설명은 황민현이 맡았다. 황민현은 “이번 앨범은 저희 데뷔 앨범의 프리퀄이다. 워너원이 데뷔하기 전 이야기를 담아내고 있다”며 “누구나 혼자일 때는 불완전함을 느끼는데 하나가 됐을 때 완전할 수 있고 아름다울 수 있다는 의미를 담았다”고 설명했다. 이어 황민현은 “이번 프리퀄 앨범은 워너원 데뷔 전에 이야기를 다루고 있어 고민과 미래에 대한 갈망을 담으려고 노력했다”고 소개했다. 디지털뉴스부 < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet