MLB, ¾çÇöÁ¾¡¤¼Õ¾Æ¼·¡¤Á¤ÀÇÀ± ½ÅºÐÁ¶È¸ ¿äÃ»¡¦¡°½ÅºÐÁ¶È¸°¡ ÇØ¿ÜÁøÃâ ÀÇ¹Ì´Â ¾Æ´Ï¾ß¡±

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MLBÀÇ ¿äÃ»¿¡ µû¶ó KBO´Â ¾çÇöÁ¾ÀÌ KIA Å¸ÀÌ°ÅÁî ¼Ò¼ÓÀÎ °Í°ú ¼Õ¾Æ¼··Á¤ÀÇÀ±Àº FA ½ÅºÐÀ¸·Î ÇØ¿Ü ±¸´ÜÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ¸ðµç ±¸´Ü°ú °è¾à Ã¼°áÀÌ °¡´ÉÇÑ ½ÅºÐÀÓÀ» Åëº¸Çß´Ù.
¾çÇöÁ¾Àº ¾Õ¼ Áö³ ½ÃÁðÀ» ¸¶Ä¡°í FA ÀÚ°ÝÀ» È¹µæ, KIA¿Í 1³â 22¾ï5000¸¸¿ø¿¡ °è¾àÇß´Ù. KIA´Â ¾çÇöÁ¾°ú ÀÌ·ÊÀûÀÎ 1³â °è¾àÀ» Ã¼°áÇÑ µÚ ¿Ã ½ÃÁðÀ» ¸¶Ä£ µÚ Å¸±¸´Ü ÀÌÀûÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù´Â Á¶Ç×À» ³Ö¾ú´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ¾çÇöÁ¾Àº ÇÑ±¹½Ã¸®Áî ¿ì½Â ÈÄ KIA¿¡ ÀÜ·ùÇÏ°Ú´Ù´Â ÀÇÁö¸¦ ÇÇ·ÂÇÑ »óÅÂÀÌ´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó ÇöÀç·Î¼± ¾çÇöÁ¾ÀÇ ÇØ¿Ü ÀÌÀû °¡´É¼ºÀº ³ôÁö ¾Ê¾Æ º¸ÀÎ´Ù.
·Ôµ¥ ÀÚÀÌ¾ðÃ÷ÀÇ ¼Õ¾Æ¼·°ú, SK ¿ÍÀÌ¹ø½ºÀÇ Á¤ÀÌÀ±Àº ¿Ã ½ÃÁðÀ» ³¡À¸·Î FA ÀÚ°ÝÀ» ¾ò¾î ÀÚÀ¯·Ó°Ô ±¹³» ¹× ÇØ¿Ü ±¸´Ü°ú Çù»óÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
¼Õ¾Æ¼·ÀÇ °æ¿ì ¸ÞÀÌÀú¸®±× ±¸´ÜµéÀÌ ÀÏÂïºÎÅÍ °ü½ÉÀ» °®°í ÁöÄÑº» ¼±¼ö·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù. Áö³´Þ 26ÀÏ¿¡µµ ¸ÞÀÌÀú¸®±× ±¸´ÜÀÌ ¼Õ¾Æ¼·ÀÇ ½ÅºÐ Á¶È¸¸¦ ¿äÃ»ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
¾Õ¼ Áö³ 6ÀÏ KBO ½Ã»ó½Ä¿¡¼ ¼Õ¾Æ¼·Àº “½ÅºÐ Á¶È¸´Â Á¤¸» ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ ÀýÂ÷ ¾Æ´Ñ°¡. '¸ÞÀÌÀú¸®±× ±¸´ÜÀÇ °ü½É'ÀÌ¶ó°í Ç¥ÇöÇÏ´Â °Íµµ °úÇÏ´Ù”¸ç “¾ÆÁ÷ ¹Ì±¹¿¡¼ ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î µé¸®´Â ¾ê±â´Â ¾ø´Ù. ¸ÞÀÌÀú¸®±×ÇàÀ» ³íÇÒ ½Ã±â°¡ ¾Æ´Ï´Ù”¶ó°í ¸öÀ» ³·Ãè´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ±×·¯¸é¼µµ “´ç¿¬È÷ ¸ÞÀÌÀú¸®±× ÁøÃâÀº ¸ðµç ¾ß±¸ ¼±¼öÀÇ ²ÞÀÌ´Ù. Á¤¸» ¸ÞÀÌÀú¸®±× ±¸´Ü¿¡ ³»°Ô °ü½ÉÀ» º¸ÀÌ´Â µî ÁÁÀº »óÈ²ÀÌ ¿Â´Ù¸é Á¤¸» ¸¶À½ÀÌ µé¶ã °Í °°´Ù”°í Èñ¸ÁÀ» ¹àÈ÷±âµµ Çß´Ù.
±×·¯³ª ½ÅºÐÁ¶È¸°¡ ²À ÇØ¿ÜÁøÃâÀ» ÀÇ¹ÌÇÏÁö´Â ¾Ê±â ¶§¹®¿¡ ÇØ¿Ü ÁøÃâ¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¾ÆÁ÷ ´õ µÎ°íºÁ¾ß µÈ´Ù´Â ¸ñ¼Ò¸®°¡ ¸¹´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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