°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.13 ¿ù 17:07
¿¬¿¹/½Ã»ç
MLB, ¾çÇöÁ¾¡¤¼Õ¾Æ¼·¡¤Á¤ÀÇÀ± ½ÅºÐÁ¶È¸ ¿äÃ»¡¦¡°½ÅºÐÁ¶È¸°¡ ÇØ¿ÜÁøÃâ ÀÇ¹Ì´Â ¾Æ´Ï¾ß¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.13  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ÇÑ±¹¾ß±¸À§¿øÈ¸(KBO)´Â ¹Ì±¹ ¸ÞÀÌÀú¸®±×(MLB) »ç¹«±¹À¸·ÎºÎÅÍ Áö³­ 12ÀÏ ¾çÇöÁ¾, ¼Õ¾Æ¼·, Á¤ÀÇÀ± µî 3¸í¿¡ ´ëÇÑ ½ÅºÐÁ¶È¸ ¿äÃ»À» ¹Þ¾Ò´Ù°í 13ÀÏ ¹àÇû´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

 

ÇÑ±¹¾ß±¸À§¿øÈ¸(KBO)´Â ¹Ì±¹ ¸ÞÀÌÀú¸®±×(MLB) »ç¹«±¹À¸·ÎºÎÅÍ Áö³­ 12ÀÏ ¾çÇöÁ¾, ¼Õ¾Æ¼·, Á¤ÀÇÀ± µî 3¸í¿¡ ´ëÇÑ ½ÅºÐÁ¶È¸ ¿äÃ»À» ¹Þ¾Ò´Ù°í 13ÀÏ ¹àÇû´Ù.

MLBÀÇ ¿äÃ»¿¡ µû¶ó KBO´Â ¾çÇöÁ¾ÀÌ KIA Å¸ÀÌ°ÅÁî ¼Ò¼ÓÀÎ °Í°ú ¼Õ¾Æ¼··Á¤ÀÇÀ±Àº FA ½ÅºÐÀ¸·Î ÇØ¿Ü ±¸´ÜÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ¸ðµç ±¸´Ü°ú °è¾à Ã¼°áÀÌ °¡´ÉÇÑ ½ÅºÐÀÓÀ» Åëº¸Çß´Ù.

¾çÇöÁ¾Àº ¾Õ¼­ Áö³­ ½ÃÁðÀ» ¸¶Ä¡°í FA ÀÚ°ÝÀ» È¹µæ, KIA¿Í 1³â 22¾ï5000¸¸¿ø¿¡ °è¾àÇß´Ù. KIA´Â ¾çÇöÁ¾°ú ÀÌ·ÊÀûÀÎ 1³â °è¾àÀ» Ã¼°áÇÑ µÚ ¿Ã ½ÃÁðÀ» ¸¶Ä£ µÚ Å¸±¸´Ü ÀÌÀûÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù´Â Á¶Ç×À» ³Ö¾ú´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ¾çÇöÁ¾Àº ÇÑ±¹½Ã¸®Áî ¿ì½Â ÈÄ KIA¿¡ ÀÜ·ùÇÏ°Ú´Ù´Â ÀÇÁö¸¦ ÇÇ·ÂÇÑ »óÅÂÀÌ´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó ÇöÀç·Î¼± ¾çÇöÁ¾ÀÇ ÇØ¿Ü ÀÌÀû °¡´É¼ºÀº ³ôÁö ¾Ê¾Æ º¸ÀÎ´Ù.

·Ôµ¥ ÀÚÀÌ¾ðÃ÷ÀÇ ¼Õ¾Æ¼·°ú, SK ¿ÍÀÌ¹ø½ºÀÇ Á¤ÀÌÀ±Àº ¿Ã ½ÃÁðÀ» ³¡À¸·Î FA ÀÚ°ÝÀ» ¾ò¾î ÀÚÀ¯·Ó°Ô ±¹³» ¹× ÇØ¿Ü ±¸´Ü°ú Çù»óÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

¼Õ¾Æ¼·ÀÇ °æ¿ì ¸ÞÀÌÀú¸®±× ±¸´ÜµéÀÌ ÀÏÂïºÎÅÍ °ü½ÉÀ» °®°í ÁöÄÑº» ¼±¼ö·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù. Áö³­´Þ 26ÀÏ¿¡µµ ¸ÞÀÌÀú¸®±× ±¸´ÜÀÌ ¼Õ¾Æ¼·ÀÇ ½ÅºÐ Á¶È¸¸¦ ¿äÃ»ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

¾Õ¼­ Áö³­ 6ÀÏ KBO ½Ã»ó½Ä¿¡¼­ ¼Õ¾Æ¼·Àº “½ÅºÐ Á¶È¸´Â Á¤¸» ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ ÀýÂ÷ ¾Æ´Ñ°¡. '¸ÞÀÌÀú¸®±× ±¸´ÜÀÇ °ü½É'ÀÌ¶ó°í Ç¥ÇöÇÏ´Â °Íµµ °úÇÏ´Ù”¸ç “¾ÆÁ÷ ¹Ì±¹¿¡¼­ ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î µé¸®´Â ¾ê±â´Â ¾ø´Ù. ¸ÞÀÌÀú¸®±×ÇàÀ» ³íÇÒ ½Ã±â°¡ ¾Æ´Ï´Ù”¶ó°í ¸öÀ» ³·Ãè´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ±×·¯¸é¼­µµ “´ç¿¬È÷ ¸ÞÀÌÀú¸®±× ÁøÃâÀº ¸ðµç ¾ß±¸ ¼±¼öÀÇ ²ÞÀÌ´Ù. Á¤¸» ¸ÞÀÌÀú¸®±× ±¸´Ü¿¡ ³»°Ô °ü½ÉÀ» º¸ÀÌ´Â µî ÁÁÀº »óÈ²ÀÌ ¿Â´Ù¸é Á¤¸» ¸¶À½ÀÌ µé¶ã °Í °°´Ù”°í Èñ¸ÁÀ» ¹àÈ÷±âµµ Çß´Ù.

±×·¯³ª ½ÅºÐÁ¶È¸°¡ ²À ÇØ¿ÜÁøÃâÀ» ÀÇ¹ÌÇÏÁö´Â ¾Ê±â ¶§¹®¿¡ ÇØ¿Ü ÁøÃâ¿¡ ´ëÇØ¼­´Â ¾ÆÁ÷ ´õ µÎ°íºÁ¾ß µÈ´Ù´Â ¸ñ¼Ò¸®°¡ ¸¹´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • Á»ºñ¸¶¾à ÃßÁ¤Ñû, ÇÇÈê¸®¸ç ¸ñ´ú¹Ì ¹°¾ú´Ù?...¡°¿µÈ­ ºÎ»êÇà Á»ºñ °°¾Ò´Ù¡±
  • ¡®¹ãµµ±úºñ¡¯ »ç´çµ¿ ±è¹äÁý ÇÏ·ç ¸ÅÃâÀº?¡¦¡°ÁÖ¸»¿£ 3000ÁÙ ÆÇ¸Å¡±
  • ÀÓÁöÀº¢¾°í¸íÈ¯, ·¯ºê½ºÅä¸® '³²´Ù¸£³×'...¡°°¢ÀÚ ¿¬ÀÎ ÀÖ¾ú´Âµ¥ Çì¾îÁ³´Ù?¡±
  • ¸á¶ó´Ï¾Æ, ±ò²ûÇÏ°í ¿ì¾ÆÇÑ ÄÚÆ® Â÷¸²¡¦¡°¾îµð ÆÐ¼Ç ºê·£µå?¡± ÀÌ¸ñ ÁýÁß
  • ¡®»ç¸Á¼³¡¯ ÀÌ°ÇÈñ, 3³â6°³¿ù ¸¸¿¡ ¡®Æ÷Âø¡¯...¡°º´½Ç¼­ ìí ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç º¸´õ¶ó¡±
    • Á»ºñ¸¶¾à ÃßÁ¤Ñû, ÇÇÈê¸®¸ç ¸ñ´ú¹Ì ¹°¾ú´Ù?...¡°¿µÈ­ ºÎ»êÇà Á»ºñ °°¾Ò´Ù¡± Á»ºñ¸¶¾à ÃßÁ¤Ñû, ÇÇÈê¸®¸ç ¸ñ´ú¹Ì ¹°¾ú´Ù?...¡°¿µÈ­ ºÎ»êÇà Á»ºñ °°¾Ò´Ù¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    Á»ºñ¸¶¾à ÃßÁ¤Ñû, ÇÇÈê¸®¸ç ¸ñ´ú¹Ì ¹°¾ú´Ù?...¡°¿µÈ­ ºÎ»êÇà Á»ºñ °°¾Ò´Ù¡±
    2
    ¡®¹ãµµ±úºñ¡¯ »ç´çµ¿ ±è¹äÁý ÇÏ·ç ¸ÅÃâÀº?¡¦¡°ÁÖ¸»¿£ 3000ÁÙ ÆÇ¸Å¡±
    3
    ÇÏ´Ã À§ ÈÞ°Ô¼Ò? ¡®½ÃÈï ÇÏ´Ã ÈÞ°Ô¼Ò¡¯ °³Àå¡¦¡°ÀÚ¿¬È¯°æ°ú ÃÖÃ·´Ü ½Ã¼³ÀÇ °øÁ¸¡±
    4
    ¡®¹Í½º³ªÀÎ¡¯ JYP ¿¡ÀÌ½º ½Å·ùÁø, ¹æÅº¼Ò³â´Ü°úÀÇ ÀÎ¿¬¡¦¡°¼Ò¹®³­ Ãã½Ç·Â ´öºÐ?¡±
    5
    ¡®¹Ì¿ì»õ¡¯ ±èÁ¤Àº ¹Ì¸ðÀÇ ¿©µ¿»ý ¡®±ôÂ¦¡¯...±è°Ç¸ðÙ½ ¡°µüÁÁ³×¡± ±Þ°ü½É
    6
    ¡®°Ì¾ø´Â ³à¼®µé¡¯ ¹ÝÄ¢¡¤Çã¼¼¿ÕÀÇ µîÀå?¡¦¡°°ÌÀÌ ³Ê¹« ¾ø¾ú³×¡±
    7
    ¡®Àü±¹³ë·¡ÀÚ¶û¡¯ Á¶Àº»õ, ³ë·¡½Ç·Âµµ ¹Ì¸ðµµ 1µî¡¦¡°ÇÏÆ®ÇÏÆ® È÷Æ®´Ù È÷Æ®¡±
    8
    ºø½æ ¡°¼­¹ö ÀüÃ¼ Á¡°Ë¡±¡¦°©ÀÚ±â ¿Ö? ÅõÀÚÀÚµé ¡®¹ß µ¿µ¿¡¯
    9
    ´ë¿ì°Ç¼³ ¿¹ºñÀÔÂû ¸¶°¨µÅ¡¦¡°±¹³»¿Ü 20¿©°³ ¾÷Ã¼ ¸Å¼ö °ü½É¡±
    10
    ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ Ãß¶ô»çÀÇ Áø½Ç¡¦¼®Åº¿ÕÀÇ ¾öÃ»³­ ¿¬ÁÙ? ¡°¹è¿ìºÎÅÍ °æÂû¼­Àå±îÁö¡±
    ¼±»ç¹Ì¼ú¿¡¼­ Ã£Àº ¿µÈ­ÀÇ ±â¿ø, ¿ï»ê¾Ï°¢È­¹Ú¹°°ü ±âÈ¹Àü
    ¿ï»ê ¡®ÀºÀ»¾Ï¡¯ ¼³È­ ¿ÀÆä¶ó·Î ¸¸³­´Ù
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2017³â 11¿ù 13ÀÏ~)
    Á¦4È¸ »óÁÖ¿¹¼ú´ÜÃ¼ Æä½ºÆ¼¹ú 21ÀÏ ÆÎÆÄ¸£
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 11¿ù 10ÀÏ~)

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr