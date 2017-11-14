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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.14 È­ 11:23
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¡®±èÀå°â MBC»çÀå ÇØÀÓ¡¯ ¹èÇöÁø, Â÷ºÐÇÑ Ç¥Á¤À¸·Î ´º½º ºê¸®ÇÎ...¡°ÃÖÀå¼ö ¾ÞÄ¿ ÀÌ¾î°¡³ª?¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.14  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼­°¡ 13ÀÏ ±èÀå°â MBC »çÀåÀÇ ÇØÀÓ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇß´Ù. MBC ´º½ºµ¥½ºÅ© Ä¸Ã³.

 

¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼­°¡ 13ÀÏ ±èÀå°â MBC »çÀåÀÇ ÇØÀÓ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇß´Ù.

¹è ¾Æ³ª¿î¼­´Â ÀÌ³¯ ¹æ¼ÛµÈ MBC ‘´º½ºµ¥½ºÅ©’¿¡¼­ “MBC ´ëÁÖÁÖÀÎ ¹æ¼ÛÁøÈïÀÌ»çÈ¸¿Í MBCÁÖÁÖÃÑÈ¸°¡ ±èÀå°â »çÀåÀ» ÇØÀÓÇß´Ù”¸é¼­ “Á¤Ä¡±ÇÀÇ ¹ÝÀÀÀº »çÇÊ±ÍÁ¤ÀÌ¶ó´Â È¯¿µÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¿Í ¿øÃµ ¹«È¿¶ó´Â ¹Ý¹ßÀÌ ¾ù°¥·È´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ¾Õ¼­ MBC ÃÖ´ëÁÖÁÖÀÎ ¹æ¼Û¹®È­ÁøÈïÈ¸´Â Á¦ 8Â÷ ÀÓ½ÃÀÌ»çÈ¸¸¦ ¿­¾î ±èÀå°â MBC »çÀåÀÇ ÇØÀÓ¾ÈÀ» Âù¼º 5¸í, ±â±Ç 1¸íÀ¸·Î °¡°áÇß´Ù.

¹è ¾Æ³ª¿î¼­´Â ÀÌÃ³·³ ºÒ¸í¿¹·Î ÅðÁøÇÏ´Â ±è »çÀåÀÇ ¼Ò½ÄÀ» Â÷ºÐÇÑ Ç¥Á¤À¸·Î ºê¸®ÇÎÇß´Ù.

¹è ¾Æ³ª¿î¼­´Â 2012³â MBCÆÄ¾÷¿¡ µ¿ÂüÇß´Ù. ±×·¯³ª ÆÄ¾÷ 100¿© ÀÏ¸¸¿¡ µ¹¿¬ ÆÄ¾÷ ºÒÂüÀ» ¼±¾ðÇÏ°í ´Ù½Ã È¸»ç·Î µ¹¾Æ °£ ¹Ù ÀÖ´Ù.

¶ÇÇÑ Áö³­ 8¿ù MBC ¾Æ³ª¿î¼­ 27¸íÀÌ ‘MBC ºí·¢¸®½ºÆ®’ ÆÄ¹®¿¡ ¹Ý¹ßÇØ ±è »çÀåÀÇ ÅðÁøÀ» ¿ä±¸ÇÏ´Â Á¦ÀÛ°ÅºÎ ÆÄ¾÷À» ÁøÇàÇßÁö¸¸ ¹è ¾Æ³ª¿î¼­´Â ¶Ç ºÒÂüÇß´Ù. ÀÌÈÄ 2010³âºÎÅÍ ÇöÀç±îÁö MBC ¸ÞÀÎ ´º½ºÀÎ MBC ‘´º½ºµ¥½ºÅ©’ÀÇ ÃÖÀå¼ö ¾ÞÄ¿Á÷À» ¸Ã°í ÀÖ´Ù.

ÃÖ±Ù MBC ÆÄ¾÷ÀÌ ½ÃÀÛµÇ°í´Â ÀÏºÎ ³ëÁ¶¿øµéÀÌ ¹è ¾ÞÄ¿°¡ MBCÀÇ º¸È£¿¡ ÀÖ´Ù°í ÁÖÀåÇØ ³í¶õÀÌ ÀÏ±âµµ Çß´Ù.

ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “MBC ´º½ºµµ »õ·Ó°Ô °Åµì³ª±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.±×·¯·Á¸é ¾ÞÄ¿ºÎÅÍ ¹Ù²ã¾ß °ÚÁÒ” “»çÀå ÇØÀÓ, ±×·± ¸»À» ÇÒ ÀÚ°ÝÀÌ ÀÖÀÖ³ª” “¾ÞÄ¿µµ ±×¸¸ ÇØ¾ßÇÒµí” “¹èÇöÁø¾¾~ ´ç½Åµµ ±×¸¸ ³»·Á¿À½ÃÁÒ” “ÃÖÀå¼ö ¾ÞÄ¿ °è¼Ó ÀÌ¾î°¡³ª¿ä?” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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