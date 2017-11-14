È«´ë¹ö½ºÅ·¸Ó¸®Ã¤Ñû ÀÓº´µÎÀÇ ÇÏ¶÷²Û, ±¹Á¤¿ø ÈÄ¿ø ´ÜÃ¼ ³í¶õ¡¦¡°¡®ÁÂÆÄ ´ëÇ× È°µ¿¡¯ Çß´Ù?¡±

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È«´ë¿¡¼ ±æ°Å¸® °ø¿¬À» ÇÏ´ø ´í¼°¡ ¿©¼º °ü°´ÀÇ ¸Ó¸®Ã¤¸¦ ¾ç¼ÕÀ¸·Î Áã°í Èçµå´Â ¸ð½ÀÀÌ ´ã±ä ¿µ»óÀÌ °ø°³µÇ¸ç ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù.
Áö³ 12ÀÏ ¿ÀÈÄ »çÈ¸°ü°è¸Á¼ºñ½º(SNS) Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ È«´ë ¹ö½ºÅ· ¿µ»óÀÌ °ø°³µÆ´Ù. °ø°³µÈ ¿µ»ó ¼Ó¿¡¼ ÃãÀ» Ãß´ø ³²¼ºÀÌ ±¸°æ²Û »çÀÌ¿¡¼ ÇÑ ¿©¼ºÀÇ ¸Ó¸®Ã¤¸¦ Àâ°í ²ø°í ³ª¿Â´Ù. ¸Ó¸®Ã¤¸¦ ºÙÀâÈù ¿©¼ºÀº ¸Ó¸®¸¦ ÀâÈù Ã¤·Î ÀÌ¸®Àú¸® ²ø·Á ´Ù³æ´Ù.
ÇØ´ç ¿µ»óÀ» °ÔÀçÇÑ SNS ÀÌ¿ëÀÚ´Â “¿µ»ó Âï´Ù Ãæ°Ý ¹Þ¾Ò´Ù. ¿©¼ººÐÀº ½È¾îÇÏ½Ã´Â °Í °°¾Ò´Âµ¥ ´çÈ²ÇØ¼ ¸»¸®Áöµµ ¸øÇß´Ù”°í ´ç½Ã »óÈ²À» ÀüÇß´Ù.
¿©¼ºÀÇ ¸Ó¸®Ã¤¸¦ Àâ°í ²ø°í ³ª¿Í Èçµç ³²¼ºÀº ‘ÇÏ¶÷²Û’ÀÇ ´ÜÀå ÀÓº´µÎ(36)¾¾·Î ¹àÇôÁ³´Ù.
12ÀÏ ³í¶õÀÌ µÈ ¿µ»óÀÌ ÆäÀÌ½ººÏ°ú ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ µî °¢Á¾ SNS·Î ÆÛÁø Á÷ÈÄ¿¡ °°Àº ÇÇÇØ¸¦ ´çÇß´Ù´Â Æø·Îµµ ÀÌ¾îÁ³´Ù.
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°°Àº ÇÇÇØ¸¦ ´çÇß´Ù°í ÁÖÀåÇÑ ÇÑ ³×Æ¼ÁðÀº “³ªµµ 7, 8¿ù °æ¿¡ ¶È°°Àº ÇÇÇØ¸¦ ´çÇß´Ù. ºóÇ÷ÀÌ ÀÖ´Âµ¥µµ °©ÀÚ±â ¸Ó¸®Ã¤¸¦ ÀâÈ÷´Â ¹Ù¶÷¿¡ ´Ù¸®¿¡ ÈûÀÌ Ç®·Á ºñÆ²°Å·È°í ¸öÀ» ¸ø °¡´²¼ ºñÆ²´ë´Ù ¿·¿¡ ÀÖ´ø ½ºÇÇÄ¿µµ ¾²·¯Æ®·È´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î “»ç¶÷µéÀÇ ½Ã¼±ÀÌ ³»°Ô ÁýÁßµÆ´Âµ¥, ÀÓ¾¾°¡ ¿ÀÈ÷·Á ‘¿Ö °©ÀÚ±â ¸ö¿¡ ÈûÀ» Ç®¾î¿ä’¶ó¸ç ³»°¡ ÀÌ»óÇÑ ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÎ °Í ¸¶³É ¸»Çß´Ù”¸ç “È¥½ÅÀ» ´ÙÇØ ³» ¿µ»óµµ Ã£°í ÀÖ´Ù. Á¦º¸ÇØ´Þ¶ó”°í °Á¶Çß´Ù.
¿©¼ºÀÇ ¸Ó¸®Ã¤¸¦ Áã°í Èçµå´Â ¿µ»óÀÌ ´©¸®²ÛµéÀÇ °øºÐÀ» »çÀÚ ÀÓ¾¾´Â °á±¹ 14ÀÏ ¿ÀÀü ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ Àå¹®ÀÇ »ç°ú±ÛÀ» ³²°å´Ù. ¾Õ¼ ¹®Á¦°¡ Ã³À½ Á¦±âµÆÀ» ¶§ ÀÚ½ÅÀº Àß¸øµµ ¾ø°í »ç°úµµ ÇÏÁö ¾ÊÀ» °ÍÀÌ¶ó´ø ÅÂµµ¿¡¼ ÇÑ ¼ö ±ÁÈù ¸ð½ÀÀÌ¾ú´Ù.
ÀÓ¾¾´Â “ºñ»ó½ÄÀûÀÎ Çàµ¿À» ÇÏ´Â »ç¶÷À¸·Î ÀÌ½´È µÆ´Ù. ÁÁÁö ¾ÊÀº ÀÏ·Î ÀÌ¸§À» ¾Ë·Á ¸¶À½ÀÌ ¹«°Ì°í Á¶½É½º·´°Ô ±ÛÀ» ¾´´Ù. °¡Àå ¸ÕÀú ÇÇÇØÀÚ¿¡°Ô ÁË¼ÛÇÏ´Ù°í ¸»ÇÏ°í ½Í´Ù. 2Â÷ ½ºÆ®·¹½º¸¦ ´À³¢Áö ¾ÊÀ»±î °ÆÁ¤µÅ ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ÁË¼ÛÇÑ ¸¶À½ÀÌ µç´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î ÀÓ¾¾´Â “´Ù °°ÀÌ Áñ±â´Â ºÐÀ§±â·Î Âø°¢ÇØ ºÒÄè°¨ ¶Ç´Â Æø·ÂÀ¸·Î °£ °ÍÀ» ¸ô¶ó Áø½ÉÀ¸·Î ÁË¼ÛÇÏ´Ù. 8³â°£ ¹ö½ºÅ·À» ÇÏ¸ç ¾òÀº ÄÜ¼ÁÆ®¶ó ÀÌ·± ¹æÇâÀÌ µÉ ÁÙ ¸ô¶ú´Ù. Áñ°Å¿òÀ» °øÀ¯ÇÏ·Á´ø ³ë·ÂÀÌ¾ú´Ù”°í ÇØ¸íÇß´Ù.
ÇÑÆí ÀÓº´µÎ¾¾¿Í ÀÓº´µÎ ¾¾°¡ ´ëÇ¥ÀÎ ´í½ºÆÀ ÇÏ¶÷²ÛÀÌ ±¹Á¤¿ø °³Çõ¹ßÀüÀ§¿øÈ¸°¡ ¹àÈù ‘±â¾÷¤ýº¸¼ö´ÜÃ¼ ±ÝÀü Áö¿ø ³»¿ª’¿¡ Æ÷ÇÔµÈ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ´õ¿í ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù.
±¹Á¤¿øÀº 2010³âºÎÅÍ ¾à 2³â°£ ±â¾÷µéÀ» ¾Ð¹ÚÇØ º¸¼ö´ÜÃ¼¿Í º¸¼ö¼ºÇâ ¹®È ´ÜÃ¼ÀÇ Áö¿øÀ» ¿ä±¸ÇØ¿Ô´Ù. Áö³ 10¿ù ±¹Á¤¿ø °³Çõ¹ßÀüÀ§¿øÈ¸°¡ ±¹Á¤¿ø ÀûÆóÃ»»ê ÅÂ½ºÅ©Æ÷½º(TF)·ÎºÎÅÍ º¸°í ¹ÞÀº ‘±â¾÷¤ýº¸¼ö´ÜÃ¼ ±ÝÀü Áö¿ø ³»¿ª’À» ÅëÇØ ÇÏ¶÷²Û ¿ª½Ã Æ÷½ºÄÚ·ÎºÎÅÍ ÈÄ¿øÀ» ¹ÞÀº °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
ÇÏ¶÷²ÛÀ» ½ÇÁ¦·Î Àü±¹À» µ¹¸ç ±èÁ¤Àº 3´ë ¼¼½À ºñÆÇ°ú ºÏÇÙ ¹®Á¦¸¦ ºñÆÇÇÏ´Â ÆÛÆ÷¸Õ½º¸¦ ¼±º¸¿´´ø °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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