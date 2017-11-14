±Ç¼±ÅÃ, °á±¹ ½ÃÀåÁ÷ »ó½Ç¡¦¡°Á¤Ä¡È°µ¿À» Á¤Ä¡ÀÚ±Ý¹ý Àã´ë·Î Àç´Ü¡± ¾Æ½¬¿ò Åä·Î

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|¡ã Á¤Ä¡ÀÚ±Ý¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â ±Ç¼±ÅÃ ´ëÀü½ÃÀåÀÌ 14ÀÏ ´ë¹ý¿øÀÇ ¿ø½É È®Á¤ ÆÇ°á·Î °á±¹ ½ÃÀåÁ÷À» »ó½ÇÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
Á¤Ä¡ÀÚ±Ý¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â ±Ç¼±ÅÃ ´ëÀü½ÃÀåÀÌ ´ë¹ý¿øÀÇ È®Á¤ ÆÇ°á·Î °á±¹ ½ÃÀåÁ÷À» »ó½ÇÇß´Ù.
14ÀÏ ´ë¹ý¿ø 3ºÎ(ÁÖ½É ±èÀçÇü ´ë¹ý°ü)´Â ÀÌ³¯ °øÁ÷¼±°Å¹ý ¹× Á¤Ä¡ÀÚ±Ý¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ±Ç ½ÃÀåÀÇ Àç»ó°í½É¿¡¼ Â¡¿ª 6°³¿ù¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³âÀ» ¼±°íÇÑ ¿ø½É ÆÇ°áÀ» È®Á¤Çß´Ù.
Â¡¿ªÇüÀÌ È®Á¤µÅ ½ÃÀåÁ÷À» ÀÒÀº ±Ç¼±ÅÃ ´ëÀü½ÃÀåÀº 14ÀÏ ¿ÀÀü ´ëÀü ½ÃÃ» ±âÀÚÈ¸°ßÀå¿¡¼ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» °¡Á³´Ù. ±Ç ½ÃÀåÀº ÀçÆÇ °á°ú¿¡ ½Âº¹ÇÏÁö¸¸, Á¤Ä¡ÀÚ±Ý¹ýÀÇ ÇØ¼®¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¾Æ½¬¿òÀ» Åä·ÎÇß´Ù.
±Ç ½ÃÀåÀº ¿ÀÀü 11½Ã 30ºÐ²² Ä§ÅëÇÑ Ç¥Á¤À¸·Î ½ÃÃ» ºê¸®ÇÎ·ëÀ» Ã£¾Æ ±âÀÚµé°ú ÀÏÀÏÀÌ ¾Ç¼ö¸¦ ÇÑ µÚ ÁØºñÇÑ ¿ø°í¸¦ ²¨³» ÀÐ¾ú´Ù.
±Ç ½ÃÀåÀº “½Ã¹Î ¿©·¯ºÐ²²¼ ½ÃÁ¤ÀÌ Àß µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï µµ¿òÀ» ÁØ Á¡¿¡ ´ëÇØ °¨»çÀÇ ¸»¾¸À» µå¸°´Ù. Á¦ »ç°Ç ¶§¹®¿¡ ½Ã¹Î ¿©·¯ºÐ²² ½É·Á¸¦ ³¢Ä£ Á¡¿¡ ´ëÇØ ¸Å¿ì ¼Û±¸½º·´°Ô »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ¸»¹®À» ¿¾ú´Ù.
±×·¯¸é¼ “ÀçÆÇ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ½ÃÁ¤ÀÌ Àß µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°í ¹¬¹¬È÷ Á¦ °çÀ» ÁöÅ°°í µµ¿ÍÁØ °ø¹«¿ø¿¡°Ôµµ °¨»ç ¸»¾¸µå¸°´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
±Ç ½ÃÀåÀº ÀçÆÇ °á°ú¿¡ ´ëÇØ “ÀÌ¹ø ÀçÆÇÀº ÃÖÁ¾½ÉÀÌ´Ù. ´ë½ÂÀûÀ¸·Î °á°ú¿¡ ½Âº¹ÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
´Ù¸¸ “Á¤Ä¡ÀÎÀÇ ÀÏ»óÀûÀÎ Á¤Ä¡È°µ¿À» Á¤Ä¡ÀÚ±Ý¹ýÀÌ¶ó´Â Àã´ë·Î ÀÏÀÏÀÌ Àç´ÜÇÏ´Â °ÍÀº Á¤Ä¡¹ßÀü¿¡ ¹Ù¶÷Á÷ÇÏÁö ¾Ê´Ù”¸ç “ÇâÈÄ ÀÔÀåÀÌ³ª Áø·Î´Â º°µµ·Î ¸»¾¸µå¸± ±âÈ¸°¡ ÀÖÀ¸´Ï »ý·«ÇÏ°Ú´Ù”°í ¸»ÇØ ¾Æ½¬¿òÀ» Åä·ÎÇÏ±âµµ Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ±Ç ½ÃÀåÀº ÁØºñÇÑ ¿ø°í¸¦ ÀÐÀº µÚ Ä§ÅëÇÑ Ç¥Á¤À¸·Î ±âÀÚ½ÇÀ» ¶°³µ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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