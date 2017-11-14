¡®½Å°úÇÔ²²¡¯ ±èÇâ±â, ÇÏÁ¤¿ì°¡ ºÙ¿©ÁØ º°¸íÀº? ¡°±è³¿»õ·Î ºÒ·Á¿ä¡±

|
|
|
|¡ã 14ÀÏ ¿ÀÀü ¼¿ï½Ã ±¤Áø±¸ ·Ôµ¥½Ã³×¸¶ °Ç´ëÀÔ±¸Á¡¿¡¼ ¿¸° ¿µÈ ¡®½Å°ú ÇÔ²²¡¯ Á¦ÀÛº¸°íÈ¸¿¡´Â ¹è¿ì ±èÇâ±â¿Í ÇÏÁ¤¿ì, Â÷ÅÂÇö, ÁÖÁöÈÆ µîÀÌ Âü¼®Çß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
¹è¿ì ±èÇâ±â(17)°¡ ÃÔ¿µÀå¿¡¼ ºÒ¸° º°¸íÀ» °ø°³Çß´Ù.
14ÀÏ ¿ÀÀü ¼¿ï½Ã ±¤Áø±¸ ·Ôµ¥½Ã³×¸¶ °Ç´ëÀÔ±¸Á¡¿¡¼ ¿¸° ¿µÈ ‘½Å°ú ÇÔ²²’ Á¦ÀÛº¸°íÈ¸¿¡´Â ¹è¿ì ±èÇâ±â¿Í ÇÏÁ¤¿ì, Â÷ÅÂÇö, ÁÖÁöÈÆ µîÀÌ Âü¼®Çß´Ù.
ÀÌ³¯ Á¦ÀÛº¸°íÈ¸¿¡¼ »çÈ¸¸¦ ¸ÃÀº ¹Ú°æ¸²Àº ‘ÇöÀå¿¡¼ ¸ðµÎ Çâ±â ¾¾¸¦ ¼±»ý´ÔÀÌ¶ó°í ºÒ·¶´Ù°í ÇÑ´Ù. ¸Â´À³Ä’°í ¹°¾ú´Ù.
ÀÌ¿¡ ÁÖÁöÈÆÀº “¿ì¸® ±è ¼±»ý´Ô(±èÇâ±â)²²¼´Â ³ªÀÌ´Â ¾î¸®Áö¸¸ °æ·ÂÀÌ ¾î¸¶¹«½ÃÇÏ½Ã´Ù”¸é¼ “ÇöÀåÀ» ÁøµÎÁöÈÖÇÏ°í, ¿¬±â µð·º¼Çµµ ÇØÁÖ¼Ì´Ù. ¸¹ÀÌ ¹è¿ü´Ù”°í ³Ê½º·¹¸¦ ¶³¾ú´Ù.
ÀÌ¾î ¹Ú°æ¸²Àº ÇÏÁ¤¿ì¿¡°Ô ‘±èÇâ±â¿¡°Ô ½Ç¼öÇÑ °Ô ÀÖ´À³Ä’°í Áú¹®Çß´Ù. Ã³À½¿¡ ÇÏÁ¤¿ì´Â ¸ð¸£°Ú´Ù´Â µí “¹¹ÁÒ?”¶ó°í µÇ¹°¾ú´Ù. ±×·¯³ª ±èÇâ±â°¡ “±è³¿»õ(¶ó°í ºÒ·¶´Ù)”°í ¸»ÇÏÀÚ ÇÏÁ¤¿ì´Â “³¿»õ°¡ ¹¹ ³ª»Û °Ç ¾Æ´ÏÁö ¾Ê´À³Ä. ÁÁÀº ³¿»õµµ ÀÖ´Ù”°í ´äÇß´Ù.
±×·¯¸é¼ “Çâ±âÀÇ ¿¬±â¸¦ ¹æÇØÇÒ »ý°¢Àº ÀüÇô ¾ø¾ú´Ù. ±×·± ºÎºÐ¿¡¼ ¿¹¹ÎÇß´Ù¸é ÀÌ ÀÚ¸®¸¦ ºô¾î¼ »ç°úÇÏ°í ½Í´Ù. Á¤¸» ¹Ì¾ÈÇÏ°í ³»ÀÏ ¿ì¸® ¾ÆÆ¼½ºÆ® ÄÄÆÛ´Ï¿¡¼ °ø½Ä »ç°ú¹®À» ³»°Ú´Ù”°í ¸»ÇØ ÇöÀåÀ» ¿ôÀ½¹Ù´Ù·Î ¸¸µé¾ú´Ù.
ÇÑÆí, ¿µÈ ‘½Å°ú ÇÔ²²’´Â Àú½Â¿¡ ¿Â ¸ÁÀÚ°¡ ±×¸¦ ¾È³»ÇÏ´Â Àú½Â »ïÂ÷»ç¿Í ÇÔ²² 49ÀÏ µ¿¾È 7°³ÀÇ Áö¿Á¿¡¼ ÀçÆÇÀ» ¹ÞÀ¸¸ç ¹ú¾îÁö´Â ÀÌ¾ß±â¸¦ ±×¸°´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >