¡®½ÃÀåÁ÷ »ó½Ç °á°ú½Âº¹¡¯ ±Ç¼±ÅÃ ¡°Á¤Ä¡È°µ¿ Á¤Ä¡ÀÚ±Ý¹ýÀ¸·Î Àç´Ü, ¹Ù¶÷Á÷ ¸øÇØ¡±...Ä§ÅëÇÑ ÀÔÀåÇ¥¸í

|
|
|
|¡ã ±Ç¼±ÅÃ ´ëÀü ½ÃÀåÀÌ Á¤Ä¡ÀÚ±Ý¹ý À§¹ÝÀ¸·Î Â¡¿ªÇüÀÌ È®Á¤µÅ ½ÃÀåÁ÷À» »ó½ÇÇß´Ù. ÀÌ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ±Ç ½ÃÀåÀÌ ¾Æ½¬¿òÀ» Åä·ÎÇß´Ù.
±Ç¼±ÅÃ ´ëÀü ½ÃÀåÀÌ Á¤Ä¡ÀÚ±Ý¹ý À§¹ÝÀ¸·Î Â¡¿ªÇüÀÌ È®Á¤µÅ ½ÃÀåÁ÷À» »ó½ÇÇß´Ù. ÀÌ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ±Ç ½ÃÀåÀÌ ¾Æ½¬¿òÀ» Åä·ÎÇß´Ù.
±Ç ½ÃÀåÀº 14ÀÏ ´ë¹ý¿øÀ¸·ÎºÎÅÍ Â¡¿ª 6¿ù¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³â ¿ø½ÉÀ» È®Á¤ ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ ±Ç ½ÃÀåÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÀü ½ÃÃ» ºê¸®ÇÎ·ë¿¡¼ Ä§ÅëÇÑ Ç¥Á¤À¸·Î ÁØºñÇÑ ¿ø°í¸¦ ÀÐÀ¸¸ç ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù.
±Ç ½ÃÀåÀº “Á¦ »ç°Ç ¶§¹®¿¡ ½Ã¹Î ¿©·¯ºÐ²² ½É·Á¸¦ ³¢Ä£ Á¡¿¡ ´ëÇØ ¸Å¿ì ¼Û±¸½º·´°Ô »ý°¢ÇÑ´Ù”¸ç “ÀçÆÇ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ½ÃÁ¤ÀÌ Àß µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°í ¹¬¹¬È÷ Á¦ °çÀ» ÁöÅ°°í µµ¿ÍÁØ °ø¹«¿ø¿¡°Ôµµ °¨»ç ¸»¾¸µå¸°´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î “ÀÌ¹ø ÀçÆÇÀº ÃÖÁ¾½ÉÀÌ´Ù. ´ë½ÂÀûÀ¸·Î °á°ú¿¡ ½Âº¹ÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
±×·¯¸é¼µµ “Á¤Ä¡ÀÎÀÇ ÀÏ»óÀûÀÎ Á¤Ä¡È°µ¿À» Á¤Ä¡ÀÚ±Ý¹ýÀÌ¶ó´Â Àã´ë·Î ÀÏÀÏÀÌ Àç´ÜÇÏ´Â °ÍÀº Á¤Ä¡¹ßÀü¿¡ ¹Ù¶÷Á÷ÇÏÁö ¾Ê´Ù”¸ç ”ÇâÈÄ ÀÔÀåÀÌ³ª Áø·Î´Â º°µµ·Î ¸»¾¸µå¸± ±âÈ¸°¡ ÀÖÀ¸´Ï »ý·«ÇÏ°Ú´Ù”°í ¸»ÇÑ µÚ º°µµÀÇ ÁúÀÇ ÀÀ´ä¾øÀÌ ¶°³µ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >