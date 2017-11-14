[ÇÑ±¹ ¼¼¸£ºñ¾Æ] ¼¼¸£ºñ¾Æ ÁÖÀå ¡°ÇÑ±¹ Ãà±¸ ÅÍÇÁÇØ¡±¡¦½ÅÅÂ¿ë ¡°¹÷Âù »ó´ë¡±

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14ÀÏ ¿ÀÈÄ 8½ÃºÎÅÍ ¿¸®´Â ÇÑ±¹°ú ¼¼¸£ºñ¾ÆÀÇ °æ±â¸¦ ¾ÕµÎ°í ¼¼¸£ºñ¾Æ Ãà±¸ ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀ ÁÖÀåÀÌ ÇÑ±¹ ´ëÇ¥ÆÀÀÇ Ãà±¸ ½ºÅ¸ÀÏ¿¡ ´ëÇØ ¾ð±ÞÇØ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù.
13ÀÏ ¿ï»ê ¹®¼ö°æ±âÀå¿¡¼ ¿¸° ÇÑ±¹-¼¼¸£ºñ¾ÆÀü °ø½Ä±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼ ¼¼¸£ºñ¾Æ Ãà±¸ ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀ ÁÖÀå ºê¶ó´Ï½½¶óÇÁ ÀÌ¹Ù³ëºñÄ¡´Â “ÇÑ±¹ÀüÀº ÁÁÀº °æÇèÀÌ µÉ °ÍÀÌ´Ù. À¯·´¿¡¼ ¸¹Àº ÇÑ±¹ ¼±¼ö »ó´ëÇØ ºÃ´Âµ¥ ±²ÀåÈ÷ ÅÍÇÁÇÏ°í °ÇÏ´Ù. ±â´ë°¡ Å©´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¹É¶óµ§ Å©¸£½ºÅ¸ÀÌÄ¡ ¼¼¸£ºñ¾Æ °¨µ¶ ´ëÇà ¿ª½Ã “ÇÑ±¹Àº ¿ùµåÄÅ¿¡ ÁøÃâÇÑ ÆÀÀÌ±â¿¡ ±²ÀåÈ÷ ÅÍÇÁÇÏ°í ÁÁÀº °æ±â°¡ µÉ °Í”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡ Âü¼®ÇÑ ÇÑ±¹ Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀ ½ÅÅÂ¿ë °¨µ¶Àº “¼¼¸£ºñ¾Æ´Â ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ º»¼±¿¡ ÁøÃâÇß°í, ÃÖ±Ù Áß±¹°úÀÇ °æ±â¿¡¼µµ ÁÁÀº ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù. ¿ì¸®¿¡°Õ ¹÷Âù »ó´ë¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù”¸é¼µµ “±â·®ÀÌ ÁÁÀº ÆÀÀÎ ¸¸Å ±äÀåÀ» ´ÊÃßÁö ¾Ê°í Àß ÁØºñÇØ¼ ÁÁÀº °æ±â¸¦ º¸¿©µå¸®°Ú´Ù”°í °¢¿À¸¦ ¹àÇû´Ù.
¼¼¸£ºñ¾Æ¿ÍÀÇ Ä£¼± °æ±â´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 8½ÃºÎÅÍ ¿ï»ê ¹®¼öÃà±¸°æ±âÀå¿¡¼ ¿¸± ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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