MBC ³ëÁ¶, ¹è½Å³²¸Å ¹Ð¾î³¾±î?¡¦¡°¡®½Åµ¿È£ÀÇ ½Ã¼±ÁýÁß¡¯ Á¦ÀÛ °ÅºÎÇÒ °Í¡±

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|¡ã Àü±¹¾ð·Ð³ëµ¿Á¶ÇÕ ¼Ò¼Ó MBC º»ºÎ(ÀÌÇÏ MBC º»ºÎ)°¡ MBC Ç¥ÁØ FM ‘½Åµ¿È£ÀÇ ½Ã¼±ÁýÁß’ Á¦ÀÛ °ÅºÎ¸¦ Áö¼ÓÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù. È¨ÆäÀÌÁö Ä¸Ã³.
Àü±¹¾ð·Ð³ëµ¿Á¶ÇÕ ¼Ò¼Ó MBC º»ºÎ(ÀÌÇÏ MBC º»ºÎ)°¡ MBC Ç¥ÁØ FM ‘½Åµ¿È£ÀÇ ½Ã¼±ÁýÁß’ Á¦ÀÛ °ÅºÎ¸¦ Áö¼ÓÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
MBCº»ºÎ´Â Áö³ 13ÀÏ ±èÀå°â MBC »çÀåÀÌ ÇØÀÓµÊ¿¡ µû¶ó 15ÀÏ ¿ÀÀü 9½ÃºÎÅÍ ÃÑÆÄ¾÷À» ÀáÁ¤ Áß´ÜÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù. ±×µ¿¾È Á¦ÀÛÀÌ Áß´ÜµÆ´ø ÇÁ·Î±×·¥µéÀÌ ÀüºÎ Á¤»óÈ µÈ´Ù.
±×·¯³ª MBCº»ºÎ ÃøÀº 14ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ »ó¾Ïµ¿ MBC »ç¿Á M¶ó¿îÁö¿¡¼ ¿¸° ±âÀÚ°£´ãÈ¸¿¡¼ “‘½Åµ¿È£ÀÇ ½Ã¼±ÁýÁß’Àº Á¦ÀÛ °ÅºÎ ÀÌ¾î°£´Ù”°í ¼±¾ðÇß´Ù.
MBC º»ºÎ¿Í ³ëÁ¶¿øµé »çÀÌ¿¡¼ ½Åµ¿È£ ±¹Àå°ú ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼´Â ‘¹è½Å³²¸Å’¶ó´Â º°¸íÀ¸·Î ÅëÇÑ´Ù.
Æ¯È÷ MBC º»ºÎ ¼Ò¼Ó ¾Æ³ª¿î¼ 28ÀÎ°ú ³ëÁ¶´Â ¾Õ¼ Áö³´Þ 16ÀÏ ºÎ´ç³ëµ¿ ÇàÀ§ ÀÇÈ¤¿¡ ÈÛ½ÎÀÎ ½Åµ¿È£ ±¹ÀåÀ» °í¼ÒÇß´Ù. ¶Ç '´º½ºµ¥½ºÅ©' ¹èÇöÁø ¾ÞÄ¿°¡ MBC °æ¿µÁøÀÇ º¸È£¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
´ç½Ã ÀÌµéÀº °ø½Ä ¼º¸í¼¸¦ ÅëÇØ “½Åµ¿È£ ±¹ÀåÀº ÀÚ½ÅÀÌ ¾Æ³ª¿î¼ ±¹ÀåÀ¸·Î ÀçÁ÷Çß´ø Áö³ 5³â°£ ¾Æ³ª¿î¼ ±¹¿øµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î °¢Á¾ ºÎ´ç³ëµ¿ÇàÀ§¸¦ ÀÚÇàÇß´Ù”¸ç “Áö³ 2012³â ÆÄ¾÷¿¡ Âü¿©Çß´ø ¾Æ³ª¿î¼µé Áß 11¸íÀÇ ºÎ´çÀüº¸ ÀÎ»ç¿¡ Á÷Á¢ÀûÀ¸·Î °ü¿©ÇØ ¹æ¼Û Á¦ÀÛ ÇöÀå¿¡¼ Ã¶ÀúÈ÷ ¹èÁ¦ÇØ ¸»ÇÒ ¼ö ¾ø´Â Á¤½ÅÀû °íÅëÀ» ¾È°å´Ù”°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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