¡®¿ª¸ð¡¯ Á¤ÇØÀÎ, ±Í¿©¿î ¹Ì¼Ò ¾Æ·¡ »¡·¡ÆÇ º¹±Ù °ø°³¡¦¡°´Ù °¡Áø ³²ÀÚ¡±

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Á¤ÇØÀÎÀÌ ¿µÈ ‘¿ª¸ð-¹Ý¶õÀÇ ½Ã´ë’¸¦ ÅëÇØ ½ºÅ©¸°¿¡ µµÀüÀåÀ» ³»¹Î´Ù.
14ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ï Áß±¸ ¸Þ°¡¹Ú½º µ¿´ë¹®¿¡¼ ¿µÈ ‘¿ª¸ð-¹Ý¶õÀÇ ½Ã´ë’ ¾ð·Ð¹è±Þ½Ã»çÈ¸°¡ ¿·È´Ù. ÀÌ³¯ ½Ã»çÈ¸¿¡´Â ±èÈ«¼± °¨µ¶°ú ¹è¿ì Á¤ÇØÀÎ, ±èÁöÈÆÀÌ Âü¼®Çß´Ù.
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¿¹´É PD Ãâ½ÅÀÇ ±èÈ«¼± °¨µ¶Àº “¿¹´É PD ½ÃÀÛÇßÀ» ¶§ºÎÅÍ ¿µÈ¿¡ ´ëÇÑ ²ÞÀ» ¹ö¸®Áö ¸øÇß´Ù. ¿À·£ ½Ã°£ ÁØºñÇß°í, °è¼Ó ÇÏ°í ½Í¾úÁö¸¸ ÁøÀÔÀÌ ½±Áö ¾Ê¾Ò´Ù”¸ç “ÀÛÀº ¿µÈºÎÅÍ ½ÅÀÎ °¨µ¶ÀÇ ÀÔÀå¿¡¼ ÃµÃµÈ÷ ½ÃÀÛÇÏÀÚ´Â ½ÉÁ¤À¸·Î ÀÌ ¿µÈ¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù. ´ÙÀ½ ÀÛÇ°ÀÌ ¾î¶² °Ô µÇµç ³ë·ÂÇØ¼ ´õ ÁÁÀº ÀÛÇ° ¸¸µé ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù”°í ½ºÅ©¸° µ¥ºß ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.
SBS ¼ö¸ñµå¶ó¸¶ ‘´ç½ÅÀÌ Àáµç »çÀÌ¿¡’¸¦ ÅëÇØ ¾ÈÁ¤µÈ ¿¬±â¿Í ºÎµå·¯¿î ¹Ì¼Ò·Î ¿©½ÉÀ» »ç·ÎÀâÀº Á¤ÇØÀÎÀº ¿ªÀûÀ¸·Î Ã¹ ½ºÅ©¸° µ¥ºß¸¦ ÇÑ´Ù.
Á¤ÇØÀÎÀº “Ã¹ ÁÖ¿¬ÀÛÀÌ¶ó ¶³¸®°í, ¼³·¹¸é¼ ¹«°Å¿î ±×·± À§Ä¡´Ù. ÈÇ¸¢ÇÑ °¨µ¶´Ô°ú Á¤¸» Á¸°æ½º·¯¿î ¼±¹è´Ôµé°ú ÀÛÇ° ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î¼ ÁÁ¾Ò´Âµ¥ ¹«°Ô°¨ÀÌ ´À²¸Áø °Ô »ç½ÇÀÌ´Ù”¶ó°í ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.
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