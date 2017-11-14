°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.14 È­ 21:13
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®¿ª¸ð¡¯ Á¤ÇØÀÎ, ±Í¿©¿î ¹Ì¼Ò ¾Æ·¡ »¡·¡ÆÇ º¹±Ù °ø°³¡¦¡°´Ù °¡Áø ³²ÀÚ¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.14  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 14ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï Áß±¸ ¸Þ°¡¹Ú½º µ¿´ë¹®¿¡¼­ ¿µÈ­ ¡®¿ª¸ð-¹Ý¶õÀÇ ½Ã´ë¡¯ ¾ð·Ð¹è±Þ½Ã»çÈ¸°¡ ¿­·È´Ù. ÀÌ³¯ ½Ã»çÈ¸¿¡´Â ±èÈ«¼± °¨µ¶°ú ¹è¿ì Á¤ÇØÀÎ, ±èÁöÈÆÀÌ Âü¼®Çß´Ù. SBSÄ¸Ã³.

 

Á¤ÇØÀÎÀÌ ¿µÈ­ ‘¿ª¸ð-¹Ý¶õÀÇ ½Ã´ë’¸¦ ÅëÇØ ½ºÅ©¸°¿¡ µµÀüÀåÀ» ³»¹Î´Ù.

14ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï Áß±¸ ¸Þ°¡¹Ú½º µ¿´ë¹®¿¡¼­ ¿µÈ­ ‘¿ª¸ð-¹Ý¶õÀÇ ½Ã´ë’ ¾ð·Ð¹è±Þ½Ã»çÈ¸°¡ ¿­·È´Ù. ÀÌ³¯ ½Ã»çÈ¸¿¡´Â ±èÈ«¼± °¨µ¶°ú ¹è¿ì Á¤ÇØÀÎ, ±èÁöÈÆÀÌ Âü¼®Çß´Ù.

‘¿ª¸ð-¹Ý¶õÀÇ ½Ã´ë’´Â ¿ª»ç ¼Ó¿¡ ±â·ÏµÇÁö ¾ÊÀº ÇÏ·í¹ã, ¿ÕÀ» ÁöÅ°·Á´Â Á¶¼± ÃÖ°íÀÇ °Ë ‘±èÈ£’¿Í ¿ÕÀ» Á¦°ÅÇÏ·Á´Â ¹«»ç Áý´ÜÀÇ ±ØÀûÀÎ ´ë°áÀ» ±×¸° ¸®¾ó ¹«Çù ¾×¼Ç ¿µÈ­ÀÌ´Ù.

¿¹´É PD Ãâ½ÅÀÇ ±èÈ«¼± °¨µ¶Àº “¿¹´É PD ½ÃÀÛÇßÀ» ¶§ºÎÅÍ ¿µÈ­¿¡ ´ëÇÑ ²ÞÀ» ¹ö¸®Áö ¸øÇß´Ù. ¿À·£ ½Ã°£ ÁØºñÇß°í, °è¼Ó ÇÏ°í ½Í¾úÁö¸¸ ÁøÀÔÀÌ ½±Áö ¾Ê¾Ò´Ù”¸ç “ÀÛÀº ¿µÈ­ºÎÅÍ ½ÅÀÎ °¨µ¶ÀÇ ÀÔÀå¿¡¼­ ÃµÃµÈ÷ ½ÃÀÛÇÏÀÚ´Â ½ÉÁ¤À¸·Î ÀÌ ¿µÈ­¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù. ´ÙÀ½ ÀÛÇ°ÀÌ ¾î¶² °Ô µÇµç ³ë·ÂÇØ¼­ ´õ ÁÁÀº ÀÛÇ° ¸¸µé ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù”°í ½ºÅ©¸° µ¥ºß ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.

SBS ¼ö¸ñµå¶ó¸¶ ‘´ç½ÅÀÌ Àáµç »çÀÌ¿¡’¸¦ ÅëÇØ ¾ÈÁ¤µÈ ¿¬±â¿Í ºÎµå·¯¿î ¹Ì¼Ò·Î ¿©½ÉÀ» »ç·ÎÀâÀº Á¤ÇØÀÎÀº ¿ªÀûÀ¸·Î Ã¹ ½ºÅ©¸° µ¥ºß¸¦ ÇÑ´Ù.

Á¤ÇØÀÎÀº “Ã¹ ÁÖ¿¬ÀÛÀÌ¶ó ¶³¸®°í, ¼³·¹¸é¼­ ¹«°Å¿î ±×·± À§Ä¡´Ù. ÈÇ¸¢ÇÑ °¨µ¶´Ô°ú Á¤¸» Á¸°æ½º·¯¿î ¼±¹è´Ôµé°ú ÀÛÇ° ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î¼­ ÁÁ¾Ò´Âµ¥ ¹«°Ô°¨ÀÌ ´À²¸Áø °Ô »ç½ÇÀÌ´Ù”¶ó°í ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.

Á¤ÇØÀÎÀº SBS ¼ö¸ñµå¶ó¸¶ ‘´ç½ÅÀÌ Àáµç »çÀÌ¿¡’¸¦ ÅëÇØ Å« »ç¶ûÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.

Æ¯È÷ °­µµÀÇ ½À°ÝÀ» ¹Þ¾Æ ÀÔ¿øÇß´Ù°¡ Åð¿øÀ» ÁØºñÇÏ´Â ±ØÁß Àå¸é¿¡¼­ »óÀÇ¸¦ Å»ÀÇÇØ ¸ö¸Å¸¦ °ø°³ÇÏ±âµµ Çß´Ù. ´ç½Ã Á¤ÇØÀÎÀº ±Í¿©¿î ¿Ü¸ð¿Í »ó¹ÝµÇ´Â ÅºÅºÇÑ º¹±Ù °ø°³·Î ¹ÝÀü ¸Å·ÂÀ» »Ë³» ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • Á»ºñ¸¶¾à ÃßÁ¤Ñû, ÇÇÈê¸®¸ç ¸ñ´ú¹Ì ¹°¾ú´Ù?...¡°¿µÈ­ ºÎ»êÇà Á»ºñ °°¾Ò´Ù¡±
  • ¡®¹ãµµ±úºñ¡¯ »ç´çµ¿ ±è¹äÁý ÇÏ·ç ¸ÅÃâÀº?¡¦¡°ÁÖ¸»¿£ 3000ÁÙ ÆÇ¸Å¡±
  • ¡®±Í¼ø ºÏÇÑ º´»ç¡¯ ¼ö¼úÁýµµ ÀÌ±¹Á¾, ¿¹¹ÎÇÑ ¹ÝÀÀ ÀÌÀ¯´Â? ¡°³»Àå ¸¹ÀÌ ÆÄ¿­µÅ À§Çè¡±
  • ¡®±èÀå°â MBC»çÀå ÇØÀÓ¡¯ ¹èÇöÁø, Â÷ºÐÇÑ Ç¥Á¤À¸·Î ´º½º ºê¸®ÇÎ...¡°ÃÖÀå¼ö ¾ÞÄ¿ ÀÌ¾î°¡³ª?¡±
  • ÀÓÁöÀº¢¾°í¸íÈ¯, ·¯ºê½ºÅä¸® '³²´Ù¸£³×'...¡°°¢ÀÚ ¿¬ÀÎ ÀÖ¾ú´Âµ¥ Çì¾îÁ³´Ù?¡±
    • Á»ºñ¸¶¾à ÃßÁ¤Ñû, ÇÇÈê¸®¸ç ¸ñ´ú¹Ì ¹°¾ú´Ù?...¡°¿µÈ­ ºÎ»êÇà Á»ºñ °°¾Ò´Ù¡± Á»ºñ¸¶¾à ÃßÁ¤Ñû, ÇÇÈê¸®¸ç ¸ñ´ú¹Ì ¹°¾ú´Ù?...¡°¿µÈ­ ºÎ»êÇà Á»ºñ °°¾Ò´Ù¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    Á»ºñ¸¶¾à ÃßÁ¤Ñû, ÇÇÈê¸®¸ç ¸ñ´ú¹Ì ¹°¾ú´Ù?...¡°¿µÈ­ ºÎ»êÇà Á»ºñ °°¾Ò´Ù¡±
    2
    ¡®±Í¼ø ºÏÇÑ º´»ç¡¯ ¼ö¼úÁýµµ ÀÌ±¹Á¾, ¿¹¹ÎÇÑ ¹ÝÀÀ ÀÌÀ¯´Â? ¡°³»Àå ¸¹ÀÌ ÆÄ¿­µÅ À§Çè¡±
    3
    ¡®±èÀå°â MBC»çÀå ÇØÀÓ¡¯ ¹èÇöÁø, Â÷ºÐÇÑ Ç¥Á¤À¸·Î ´º½º ºê¸®ÇÎ...¡°ÃÖÀå¼ö ¾ÞÄ¿ ÀÌ¾î°¡³ª?¡±
    4
    È«´ë¹ö½ºÅ·¸Ó¸®Ã¤Ñû ÀÓº´µÎÀÇ ÇÏ¶÷²Û, ±¹Á¤¿ø ÈÄ¿ø ´ÜÃ¼ ³í¶õ¡¦¡°¡®ÁÂÆÄ ´ëÇ× È°µ¿¡¯ Çß´Ù?¡±
    5
    ÇÏ´Ã À§ ÈÞ°Ô¼Ò? ¡®½ÃÈï ÇÏ´Ã ÈÞ°Ô¼Ò¡¯ °³Àå¡¦¡°ÀÚ¿¬È¯°æ°ú ÃÖÃ·´Ü ½Ã¼³ÀÇ °øÁ¸¡±
    6
    ¡®¶óºÕ Å»Åð¡¯ À²Èñ, ÃÖ¹ÎÈ¯°ú ºñ¹Ð¿­¾Ö µéÅë ¡®ºû»è¡¯ SNS »çÁøº¸´Ï...¡°´Þ´ÞÇÏ³×¡±
    7
    ¡®¿ö³Ê¿ø ÄÄ¹é¼î beautiful¡¯ °­´Ù´Ï¿¤ ¡°°­¹ÚÁõÀ¸·Î Èûµé¾î¡±
    8
    ¡®¹Ì¿ì»õ¡¯ ±èÁ¤Àº ¹Ì¸ðÀÇ ¿©µ¿»ý ¡®±ôÂ¦¡¯...±è°Ç¸ðÙ½ ¡°µüÁÁ³×¡± ±Þ°ü½É
    9
    ´ë¿ì°Ç¼³ ¿¹ºñÀÔÂû ¸¶°¨µÅ¡¦¡°±¹³»¿Ü 20¿©°³ ¾÷Ã¼ ¸Å¼ö °ü½É¡±
    10
    [ÇÑ±¹vs¼¼¸£ºñ¾Æ] Ãà±¸ ±¹°¡´ëÇ¥ Æò°¡Àü, ¼±¹ß ¸í´Ü ¹ßÇ¥¡¦¼ÕÈï¹Î¡¤±¸ÀÚÃ¶ ÅõÅé
    ¿À¿µ¼öÀÇ ¾Æµé ¾Æ´Ñ ÆÇÈ­°¡ ¿ÀÀ±ÀÇ °¡Ä¡, ¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü È¸°íÀü ...
    ¼³Ä¡¹Ì¼ú¿¡ ¿µ»ó±îÁö¡¦µ¶Æ¯ÇÑ ¹«¿ë°ø¿¬
    ±¹¾Ç¿¬ÁÖ´Ü ¹Îµé·¹ 18ÀÏ Á¤±â¿¬ÁÖÈ¸
    ¿ï»ê±¹¾Ç¹æ¼Û, À¯Ä¡¿°¿ø ´ãÀº À½¾ÇÈ¸ ¿­¸°´Ù
    ¼±»ç¹Ì¼ú¿¡¼­ Ã£Àº ¿µÈ­ÀÇ ±â¿ø, ¿ï»ê¾Ï°¢È­¹Ú¹°°ü ±âÈ¹Àü

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr