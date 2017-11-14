±èÁÖÇõ ºí·¢¹Ú½º ¿µ»ó º¸´Ï¡¦µµ·Î ÇÑ°¡¿îµ¥ ¸ØÃß´õ´Ï ÀÎµµ ÂÊÀ¸·Î

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Áö³´Þ 30ÀÏ ±³Åë»ç°í·Î ¼ûÁø ¹è¿ì °í ±èÁÖÇõÀÇ »ç°íÂ÷·® ºí·¢¹Ú½º°¡ °ø°³µÆ´Ù.
14ÀÏ ¼¿ï °³²°æÂû¼´Â ±èÁÖÇõÀÇ Â÷·® ºí·¢¹Ú½º°¡ ¾Õ¼ 2ÀÏ ±¹°ú¼ö Á¤¹Ð¼ö»öÀ» ÅëÇØ Â÷·® Á¶¼ö¼® ÀÇÀÚ ¹Ø¿¡¼ ¹ß°ßµÆ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ³¯ °ø°³µÈ ºí·¢¹Ú½º ¿µ»ó¿¡´Â ±è¾¾°¡ ¿îÀüÇÏ´Â º¥Ã÷ ½ºÆ÷Ã÷À¯Æ¿¸®Æ¼Â÷·®(SUV)ÀÌ ¼¿ï °³²±¸ ¿µµ¿´ë·Î¿¡¼ ÀÎµµ¸¦ ÇâÇØ µ¹Áø ÈÄ Àüº¹ÇÏ´Â Àå¸éÀÌ °í½º¶õÈ÷ ÂïÇô ÀÖ´Ù.
¿µ»ó ¼Ó¿¡¼ ±³Â÷·Î¸¦ Åë°úÇÑ ±è¾¾ÀÇ Â÷·®ÀÌ Á¡Â÷ ¿ìÃøÀ¸·Î Â÷¼±À» º¯°æÇÏ¸é¼ ÀÌ»ó Â¡ÈÄ¸¦ º¸ÀÎ´Ù. ÀÌ¾î ±èÁÖÇõÀÇ ÀÚµ¿Â÷´Â 4~5Â÷·Î »çÀÌ¿¡¼ ¼Óµµ¸¦ ÁÙ¿© °ÅÀÇ µµ·Î À§¿¡ ¸ØÃáµíÀÌ º¸ÀÎ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ÀÌÀ¹°í ±èÁÖÇõÀÇ Â÷·® ¿ÞÂÊÀ¸·Î °ËÀº»ö ±×·£Àú Â÷·®ÀÌ ³ªÅ¸³ª°í, ±×¿Í µ¿½Ã¿¡ ±èÁÖÇõÀÇ Â÷´Â ±×·£Àú Â÷·®À» µéÀÌ¹ÞÀº µÚ ¼Óµµ¸¦ ³ôÀÌ¸é¼ ¿ìÃøÀ¸·Î µ¹ÁøÇÑ´Ù. Â÷µµ ¿À¸¥Æí¿¡ ÀÖ´Â ÀÎµµ¸¦ ³Ñ°í ¾ÆÆÄÆ® °æ°è·Î ³Ñ¾î µé¾î°¥ ¶§±îÁö ¼Óµµ¸¦ ´ÊÃßÁö ¾Ê´Â´Ù.
ºí·¢¹Ú½º´Â »ç°í ¿øÀÎÀ» ¹àÇôÁÙ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÆ´Ù. ±×·¯³ª Á¤ÀÛ ¹ß°ßµÈ ºí·¢¹Ú½º ¼Ó ¿µ»ó¿¡ À½¼º ³ìÀ½ÀÌ ÀÌ·ïÁöÁö ¾ÊÀº »óÅÂ¶ó »ç°í ¿øÀÎ ±Ô¸í¿¡ ¾î·Á¿òÀ» °Þ°í ÀÖ´Ù.
°æÂûÀº “¿µ»óÀº È®ÀÎÇÏ¿´À¸³ª À½¼ºÀÌ ³ª¿ÀÁö ¾Ê¾Æ ±¹°ú¼ö¿¡¼ À½¼º ³ìÀ½ ¿©ºÎ¸¦ °¨Á¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î “ÇöÀç±îÁö ±¹°ú¼ö ºí·¢¹Ú½º °Ë»ç°á°ú´Â À½¼º ³ìÀ½ ±â´ÉÀ» ²¨µÎ¾î ³ìÀ½ ÀÚÃ¼°¡ µÇÁö ¾ÊÀº °Í °°°í, ÀúÀåµÈ ÆÄÀÏÀÌ³ª ºí·¢¹Ú½º º»Ã¼¿¡ È¤½Ã¶óµµ À½¼º³ìÀ½ÀÌ µÇ¾î ÀÖ´ÂÁö Á¤¹Ð ºÐ¼®ÁßÀÌ´Ù”¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
°æÂûÀº ¶Ç ÀÌ³¯ ±è¾¾¸¦ ºÎ°ËÇÑ ±¹¸³°úÇÐ¼ö»ç¿¬±¸¿øÀ¸·ÎºÎÅÍ ½É±Ù°æ»öÀÌ³ª ½ÉÀåÀüµµ°èÀÇ ÀÌ»ó, ¾ËÄÚ¿Ã µî Æ¯±âÇÒ ¸¸ÇÑ ¾à¹°·µ¶¹°ÀÌ °ËÃâµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù´Â Åëº¸¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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