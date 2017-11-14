[ÇÑ±¹ ¼¼¸£ºñ¾Æ] ÇÑ±¹¿¡¼­ ÃàÇÏ¹Þ´Â ÀÌ¹Ù³ëºñÄ¡¡¦¡®¼¾Ãß¸® Å¬·´¡¯ Çà»ç ¿­·Á

|
|
|
|¡ã ¼¾Ãß¸® Å¬·´¿¡ °¡ÀÔÇÏ°Ô µÈ ¼¼¸£ºñ¾Æ Ãà±¸ ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀ ÁÖÀå ºê¶ó´Ï½½¶óºê ÀÌ¹Ù³ëºñÄ¡(33, Á¦´ÏÆ®)°¡ ÇÑ±¹°úÀÇ Ä£¼± °æ±â¸¦ ¾ÕµÎ°í ±â³ä Çà»ç¸¦ °¡Á³´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
¼¾Ãß¸® Å¬·´¿¡ °¡ÀÔÇÏ°Ô µÈ ¼¼¸£ºñ¾Æ Ãà±¸ ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀ ÁÖÀå ºê¶ó´Ï½½¶óºê ÀÌ¹Ù³ëºñÄ¡(33, Á¦´ÏÆ®)°¡ ÇÑ±¹°úÀÇ Ä£¼± °æ±â¸¦ ¾ÕµÎ°í ±â³ä Çà»ç¸¦ °¡Á³´Ù.
´ëÇÑÃà±¸ÇùÈ¸´Â 14ÀÏ ¿ÀÈÄ 8½Ã ¿ï»ê ¹®¼ö°æ±âÀå¿¡¼ ¿¸®´Â ÇÑ±¹°ú ¼¼¸£ºñ¾ÆÀÇ Ä£¼± °æ±â¿¡ ¾Õ¼ ÀÌ¹Ù³ëºñÄ¡ÀÇ A¸ÅÄ¡ 100°æ±â ÃâÀå ±â·ÏÀ» ÃàÇÏÇÏ´Â Çà»ç¸¦ ¿¾ú´Ù.
ÀÌ¹Ù³ëºñÄ¡ÀÇ ‘¼¾Ãß¸® Å¬·´’ °¡ÀÔÀ» ÃàÇÏÇÏ±â À§ÇØ ¼¼¸£ºñ¾Æ ´ëÇ¥ÆÀÀÌ ¿äÃ»ÇÑ Çà»ç·Î ½½¶óºñ»ç ÄÚÄÉÀÚ ¼¼ºê¸®¾Æ Ãà±¸ÇùÈ¸ÀåÀÌ ÀÌ¹Ù³ëºñÄ¡¿¡°Ô ‘¼¾Ãß¸® Å¬·´’ °¡ÀÔ ±â³ä T¼ÅÃ÷¸¦ ¼±¹°Çß´Ù. ´ëÇÑÃà±¸ÇùÈ¸ Á¶º´µæ ºÎÈ¸Àå ¿ª½Ã ÇÔ²² ³ª¿Í ÀÌ¹Ù³ëºñÄ¡¿¡°Ô ²É´Ù¹ßÀ» Àü´ÞÇß´Ù.
ÇÑ±¹ Ãà±¸ÆÒµé ¿ª½Ã ÀÌ¹Ù³ëºñÄ¡¿¡°Ô Å« ¹Ú¼ö¸¦ º¸³»¸ç ±×¸¦ ÃàÇÏÇß´Ù.
ÀÌ¹Ù³ëºñÄ¡´Â À×±Û·£µå ÇÁ¸®¹Ì¾î¸®±× Ã¿½Ã ¼Ò¼Ó ½ÃÀýÀÇ È°¾àÀ¸·Î ±¹³» ÆÒµé¿¡°Ôµµ Àß ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù. ÀÌ¹Ù³ëºñÄ¡´Â Áö³ 2005³â ÀÌÅ»¸®¾Æ¿ÍÀÇ Ä£¼±Àü¿¡¼ A¸ÅÄ¡¿¡ µ¥ºß, 12³â¸¸¿¡ 100°æ±â ÃâÀåÀ» ±â·ÏÇÏ°Ô µÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >