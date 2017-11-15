³²»ó¹Ì, ³ÐÀºÀÜµð+³²ÇÑ°­ ÇÑ´«¿¡ º¸ÀÌ´Â Áý °¨Åº ¡®ÃÖÃÊ°ø°³¡¯ ...¾ç¼¼Çü "¿©±â »ì¸é º´µµ ¾È °É¸±µí"

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.15 ¼ö 12:15
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½ÂÀÎ 2017.11.15  
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¹è¿ì ³²»ó¹Ì°¡ 2³â°£ ¼Õ¼ö ÁöÀº ÁýÀ» ÃÖÃÊ °ø°³Çß´Ù.

³²»ó¹Ì´Â 14ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ tvN ‘Áý¹ä ¹é¼±»ý3’¿¡¼­ ÇÔ²² Ãâ¿¬ÇÏ´Â ¸â¹ö ÀÌ±ÔÇÑ, À±µÎÁØ, ¾ç¼¼ÇüÀ» ÁýÀ¸·Î ÃÊ´ëÇß´Ù. Á¤±Ô ¼ö¾÷ ¸¶Áö¸· ³¯·Î ¹éÁ¾¿øÀ» À§ÇÑ Æ¯º°ÇÑ ÇÑ »óÂ÷¸²À» ¼±¹°ÇÏ±â À§ÇØ¼­´Ù.

ÀÌ³¯ °ø°³µÈ °æ±âµµ ¾çÆò¿¡ À§Ä¡ÇÑ ³²»ó¹ÌÀÇ ÁýÀº ¼ö·ÁÇÑ ÀÚ¿¬ °æ°ü¿¡ ¸â¹öµéÀÇ °¨ÅºÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù

³ÐÀº ÀÜµð Á¤¿ø ¾Õ¿¡ ³²ÇÑ°­ÀÌ ¾Æ¸§´ä°Ô ÆîÃÄÁ® ÀÖ¾î ´ëÀúÅÃÀ» ¿¬»óÄÉ Çß´Ù. Æ¯È÷ Àü¸é À¯¸®Ã¢¿¡ Çö´ëÀûÀÎ µðÀÚÀÎ°ú ÁÖº¯ °æ°ü°ú ÀÚ¿¬½º·´°Ô Á¶È­µÈ ¸ð½ÀÀÌ Æ¯È÷ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.

³²»ó¹Ì´Â “Åä¸ñ °ø»çºÎÅÍ ÇÑ ¶¡ ÇÑ ¶¡ Á÷Á¢ ´Ù Áö¾ú´Ù”¸ç "´ÜÇ³³ª¹«, ÀÚÀÛ³ª¹«µµ ´Ù ½É¾ú´Ù. Áþ´Âµ¥ 2³âÀÌ °É·È´Ù”¸ç ¸»Çß´Ù. ¶ÇÇÑ ¸¶´ç ÇÑÄÒ¿¡ ³õÀÎ È­ºÐµé°ú °÷°÷¿¡ ½É¾îÁø ³ª¹«µéÀº ³²»ó¹Ì¿Í ³²ÆíÀÌ ²É½ÃÀå¿¡¼­ Á÷Á¢ °ø¼öÇØ ¿Â °ÍµéÀÌ°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌ¿¡ ÀÌ±ÔÇÑÀº “2³âÀÌ¸é ¾ÆÆÄÆ® Áþ´Â´Ù. 5Ãþ ´Ù¼¼´ë ÁÖÅÃ °ÇÃàÀÌ 3~4°³¿ù °É¸°´Ù. ±×·¯´Ï±î ¾ÖÁ¤ÀÌ °¡Áö”¶ó°í ÀüÇß´Ù.  

¾ç¼¼ÇüÀº “¿©±â¼­ »ì¸é º´µµ ¾È °É¸± °Å °°´Ù”¶ó°í ¸»ÇØ ¿ôÀ½À» ¾È°å°í ¿¬½Å °¨ÅºÀ» Çß´Ù.

³²»ó¹ÌÀÇ ÁýÀº ³»ºÎ ¶ÇÇÑ ±ò²ûÇÑ ÀÎÅ×¸®¾î¸¦ ÀÚ¶ûÇß´Ù. ½ÉÇÃÇÑ ¼ÒÆÄ¿Í ½ÄÅ¹ µîÀÌ ÀÚ¸®ÇÏ°í ÀÎÅ×¸®¾î°¡ µ¸º¸ÀÌ´Â ÁýÀº ³ÐÀº Ã¢À» ÅëÇØ ÇÞ»ìÀÌ µé¾î ÈÆÈÆÇÔÀ» ´õÇß´Ù.

¶ÇÇÑ ¸ð´øÇÑ ÀÎÅ×¸®¾î°¡ µÈ ÁÖ¹æµµ ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù. ÀÎÅ×¸®¾î ¸¸Å­ÀÌ³ª ±ò²ûÇÑ ³ÃÀå°í ³»ºÎµµ Á¦ÀÚµéÀÇ ½Ã¼±À» ²ø¾ú´Ù. ¸ðµç ±×¸©°ú ÁÖ¹æ±â±¸µéÀ» ±ò²ûÇÏ°Ô Á¤¸®ÇØ ³ö ²Ä²ÄÇÑ ¼º°Ý±îÁö ¿³º¼ ¼ö ÀÖ°Ô Çß´Ù.

ÀÌ Àå¸éÀ» º» ½ÃÃ»ÀÚµéÀº ¿Â¶óÀÎ»ó¿¡¼­ “º¸±â¸¸ÇØµµ Èú¸µµÇ³×” “³²»ó¹Ì ºÐÀ§±â¸¦ ´àÀº ÁýÀÌ³×” “ºÎ·¯¿ö¿ä” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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