»ç¶ûÇØ¿ä ±èÁ¤¼÷, ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î ¿À¸¥ ÀÌÀ¯´Â?...¡°»ýÀÏ ÃàÇÏ Æ¯º°ÀÌº¥Æ®¡±

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ÀÌ¿¡ ³×Æ¼ÁðµéÀº ±è ¿©»çÀÇ »ýÀÏÀ» ÃàÇÏÇÏ°íÀÚ ‘»ç¶ûÇØ¿ä ±èÁ¤¼÷’À» Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ®¿¡¼ °Ë»ö, ½Ç½Ã°£°Ë»ö¾îÀÇ ¼øÀ§¿¡ µîÀç½ÃÅ°´Â ±ôÂ¦ ÀÌº¥Æ®¸¦ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù.
³×Æ¼ÁðµéÀÇ ³ë·ÂÀ¸·Î ‘»ç¶ûÇØ¿ä ±èÁ¤¼÷’ ´Ü¾î´Â ÀÌ³¯ ½Ç½Ã°£°Ë»ö¾î »óÀ§±Ç¿¡ ·©Å©µÆ´Ù.
¶ÇÇÑ ÀÌ³¯ ÀüÇöÈñ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øµµ ÀÌ³¯ ‘»ç¶ûÇØ¿ä ±èÁ¤¼÷’ÀÌ¶ó´Â ÇØ½ÃÅÂ±×¿Í ÇÔ²² “±èÁ¤¼÷ ¿©»ç´Ô »ý½Å Áø½ÉÀ¸·Î ÃàÇÏµå¸°´Ù”¸ç “Áö±ÝÃ³·³ ´Ã Çàº¹ÇÑ¸ð½ÀÀ¸·Î °Ç°ÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶õ´Ù”°í ÃàÇÏ±âµµ Çß´Ù.
ÇÑÆí, Áö³ 9ÀÏ ¾Ë¾Ø¼Ä¡°¡ ¹ßÇ¥ÇÑ 11¿ù 1ÁÖÂ÷ ÁöÁöÀ² Á¶»ç¿¡ µû¸£¸é ±èÁ¤¼÷ ¿©»çÀÇ ÁöÁöÀ²Àº 70.7%·Î ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É(66.9%)º¸´Ù ³ôÀº ÁöÁö¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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