[È£ÁÖ ¿ÂµÎ¶ó½º] È£ÁÖ, Àü¿ë±â ¶ç¿ì°í ¸¶»çÁö °ü¸®±îÁö¡¦2Àå ³²Àº Æ¼ÄÏÀ» µÐ ÀüÀï

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2018 ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅÀ¸·Î °¥ ¼ö ÀÖ´Â Æ¼ÄÏÀº ´Ü 2Àå »ÓÀÌ´Ù. ÀÌ 2Àå Áß 1ÀåÀ» ³õ°í ¾Æ½Ã¾Æ ´ëÇ¥ È£ÁÖ¿Í ºÏÁß¹Ì ´ëÇ¥ ¿ÂµÎ¶ó½º°¡ ¸ÂºÙ´Â´Ù.
È£ÁÖ¿Í ¿ÂµÎ¶ó½º´Â 15ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã(ÇÑ±¹½Ã°£) È£ÁÖ ½Ãµå´Ï ANZ ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼ 2018 FIFA ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ ´ë·ú°£ ÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ 2Â÷ÀüÀ» Ä¡¸¥´Ù.
µÎ ÆÀÀº 1Â÷Àü¿¡¼ 0-0À¸·Î ¹«½ÂºÎ¸¦ ±â·ÏÇÑ »óÈ²À¸·Î È¨ ÆÀ È£ÁÖ´Â ¹«Á¶°Ç ½Â¸®¸¦ ÇØ¾ß¸¸ ¿ùµåÄÅ¿¡ ÁøÃâÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª ¿ÂµÎ¶ó½º´Â ÃÖ¼Ò µæÁ¡ ÈÄ ¹«½ÂºÎ¸¸ °ÅµÖµµ ¿øÁ¤°ñ ¿ì¼±¹ýÄ¢¿¡ µû¶ó ¿ùµåÄÅ ÁøÃâÀÌ È®Á¤µÈ´Ù.
¿ÂµÎ¶ó½º¿¡°Ô À¯¸®ÇØ º¸ÀÌÁö¸¸ ¼Ó³»¸¦ µé¿©´Ùº¸¸é ±×·¸Áö ¾Ê´Ù.
È£ÁÖ¿Í ¿ÂµÎ¶ó½º µÑ ´Ù 2Â÷ÀüÀ» È£ÁÖ¿¡¼ Ä¡¸£´Â ¸¸Å ¿ÂµÎ¶ó½º »ê Æäµå·Î ¼ú¶ó¿¡¼ È£ÁÖ ½Ãµå´Ï·Î ÀÌµ¿À» ÇØ¾ß¸¸ Çß´Ù. ±×·¯³ª È£ÁÖÀÇ °æ¿ì Àü¼¼±â¸¦ µ¿¿øÇÑµ¥´Ù ¼±¼ö´Ü Àü¿ø¿¡ ºñÁî´Ï½º¼®À» Á¦°øÇØ ÆíÀÇ¸¦ È®º¸Çß´Ù. ¿©±â¿¡ ¸¶»çÁö °ü¸®»çµµ ´ëµ¿ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
¹Ý¸é, ¿ÂµÎ¶ó½º´Â ¼±¼ö´Ü Àü¿øÀÌ ÀÌÄÚ³ë¹Ì¼®¿¡ ¾ÉÀº µ¥´Ù ¹Ì±¹À» °ÅÃÄ È£ÁÖ¿¡ µµÂøÇØ ºñÇà½Ã°£¸¸ ¹«·Á 33½Ã°£ÀÌ °É·È´Ù. ¼±¼öµé ÄÁµð¼Ç¿¡ ¹«¸®°¡ °¥ ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Ù.
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ÇÉÅä °¨µ¶Àº “È£ÁÖ°¡ ¿ì¸®¸¦ È¯´ëÇØÁà ¸¸Á·ÇÑ´Ù. ¿ì¸®´Â °ø°ÝÀûÀÎ ÇÃ·¹ÀÌ°¡ ÇÊ¿äÇÏ°í, ¿ùµåÄÅ º»¼± ÁøÃâ°ú ÇÔ²² ¿ôÀ¸¸é¼ ¿ÂµÎ¶ó½º·Î µ¹¾Æ°¥ °Í”ÀÌ¶ó¸ç È£ÁÖÀü ½Â¸®¸¦ ´ÙÁüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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