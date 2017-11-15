±¹³» °ÇÃà¹° ³»Áø¼³°è ºñÀ² °Ü¿ì 6.8% ±×ÃÄ¡¦¡°½Ç»ó ¹«¹æºñ »óÅÂ¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.15 ¼ö 20:28
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½ÂÀÎ 2017.11.15  
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¡ã °æºÏ Æ÷Ç× ºÏÂÊ 6km¿¡¼­ ±Ô¸ð 5.4ÀÇ ÁöÁøÀÌ ¹ß»ýÇØ Àü±¹À» ¹ßÄ¬ µÚÁýÀº °¡¿îµ¥ ±¹³» °Ç¹°ÀÇ ³»Áø¼³°èÀ²ÀÌ 6.8% ¹Û¿¡ µÇÁö ¾Ê´Â °ÍÀ¸·Î ÁöÁø ´ëºñ°¡ ÀÌ·ïÁöÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù´Â ÁöÀûÀÌ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.

 

°æºÏ Æ÷Ç× ºÏÂÊ 6km¿¡¼­ ±Ô¸ð 5.4ÀÇ ÁöÁøÀÌ ¹ß»ýÇØ Àü±¹À» ¹ßÄ¬ µÚÁý¾ú´Ù.

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Æ÷Ç× ºÏ±¸ ÈïÇØÀ¾¿¡ ÀÖ´Â ÇÑµ¿´ë´Â °Ç¹° ¿Üº®ÀÌ ¶³¾îÁ® ³ª°¡¸ç ¼ö¾÷À» µè´ø ÇÐ»ýµéÀÌ ±ä±Þ ´ëÇÇÇß´Ù. ÇÐ»ýµéÀÌ ´ëÇÇ¸¦ ÇÏ´ø Áß¿¡µµ °Ç¹° ¿Üº®ÀÌ ºØ±«µÅ ÇÐ»ýµéÀÌ È¥ºñ¹é»ê µµ¸ÁÄ¡¸ç ÀÏ´ë°¡ ¾Æ¼ö¶óÀåÀ¸·Î º¯Çß´Ù.

Æ÷Ç× ºÏ±¸ ¾ÆÈ£·Î¿¡ À§Ä¡ÇÑ ÇÑ ÇÐ¿ø °Ç¹°Àº ´ãº­¶ôÀÌ ¹«³ÊÁö¸ç °Ç¹° ¹Ø¿¡ ÁÖÂ÷µÇ¾î ÀÖ´ø ÀÚµ¿Â÷ ¿©·¯ ´ë°¡ °Ç¹° ÀÜÇØ¿¡ ±ò·Á ÆÄ¼ÕµÆ´Ù. Æ÷Ç× ½Ã³» ¾Æ½ºÆÈÆ® µµ·Î ¿ª½Ã ÁöÁøÀ¸·Î °¥¶óÁö¸ç »ó¼öµµ°üÀÌ ÆÄ¿­µÅ ÁÖº¯ÀÌ ¹°¹Ù´Ù·Î º¯Çß´Ù.

Æ÷Ç× ºÏ±¸ ÈïÇØÀ¾ÀÇ ÇÑ ¾ÆÆÄÆ®´Â °Ç¹°ÀÇ ÄÜÅ©¸®Æ® ±âµÕÀÌ °¥¶óÁ® ÄÜÅ©¸®Æ® ´õ¹Ì°¡ ¹«³ÊÁö°í ¿Üº®¿¡ ±ÝÀÌ ½ÉÇÏ°Ô °¬´Ù. Ã¢¹®¿¡ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ´ø ¹æ¹üÃ¢ ¿ª½Ã ÁöÁø Ãæ°ÝÀ¸·Î ÀÏ±×·¯Á® Ã¢¹®Æ²¿¡¼­ Æ¢¾î³ª¿À´Â µî ÇÇÇØ°¡ ¸·½ÉÇÏ´Ù.

°÷°÷¿¡¼­ ÇÇÇØ ¼Ò½ÄÀÌ µé¸®°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ±¹³» °ÇÃà¹°ÀÇ ÁöÁø ³»Áø ¼³ºñ¿¡ ´ëÇÑ °ü½ÉÀÌ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.

±¹Åä±³ÅëºÎ¿Í ±¹È¸ÀÔ¹ýÁ¶»çÃ³¿¡ µû¸£¸é 2016³â ±âÁØÀ¸·Î Àü±¹ °ÇÃà¹° 698¸¸ 6Ãµµ¿ Áß ³»Áø¼³°è°¡ µÈ °ÇÃà¹°Àº 47¸¸ 5Ãµµ¿À¸·Î ³»Áø¼³°è ºñÀ²Àº ºÒ°ú 6.8%¿¡ Áö³ªÁö ¾Ê´Â´Ù.

±¹È¸ ±¹Åä±³ÅëÀ§¿øÈ¸ ÀüÇöÈñ ÀÇ¿ø½Ç¿¡ µû¸£¸é °ÇÃà¹ý ¹× µ¿¹ý ½ÃÇà·É¿¡ µû¶ó ³»Áø ¼³°è¸¦ ÇÏµµ·Ï Á¤ÇÏ°í ÀÖ´Â °ÇÃà¹° 143¸¸9549µ¿ Áß 67%´Â ³»Áø ¼³°è¸¦ ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù.

°ÇÃà¹ýÀº 48Á¶¿¡¼­ “Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ÀåÀº ±¸Á¶ ¾ÈÀü È®ÀÎ ´ë»ó °ÇÃà¹°¿¡ ´ëÇØ Çã°¡ µîÀ» ÇÏ´Â °æ¿ì ³»Áø ¼º´É È®º¸ ¿©ºÎ¸¦ È®ÀÎÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù”°í ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿©±â¼­ ‘±¸Á¶ ¾ÈÀü È®ÀÎ ´ë»ó °ÇÃà¹°’Àº Ãþ¼ö 3Ãþ ÀÌ»óÀÌ°Å³ª ¿¬¸éÀû 500§³ ÀÌ»ó, ³ôÀÌ 13¹ÌÅÍ ÀÌ»ó µîÀ¸·Î Á¤ÇØÁ® ÀÖ´Ù.

±×·¯³ª ÀÌ·± ‘±¸Á¶ ¾ÈÀü È®ÀÎ ´ë»ó °ÇÃà¹°’¿¡ µé¾î°¡Áö ¾Ê´Â ÀúÃþÀÇ ´Üµ¶ÁÖÅÃ µî ¹Î°£°ÇÃà¹°Àº ÁöÁø ´ëºñ°¡ °ÅÀÇ ÀÌ·ïÁöÁö ¾Ê°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.

³»Áø ¼³°è °ÇÃà¹°ÀÇ ºñÀ²À» ´Ã¸®±â À§ÇÑ ¹æ¹ýÀ¸·Î ±¹È¸ÀÔ¹ýÁ¶»çÃ³ ±è¿¹¼º ¿¬±¸¿øÀº “ÀÏº»Àº ÁÖÅÃ µî ³»Áøº¸°­À» À§ÇØ ±¹°íº¸Á¶±ÝÀ» ºñ·ÔÇØ À¶ÀÚ, ¼¼Á¦ÇýÅÃ µî ´Ù¾çÇÑ Áö¿øÁ¦µµ¸¦ È°¿ëÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “¿ì¸®³ª¶óµµ ¹Î°£°ÇÃà¹° ³»Áøº¸°­ ÀÇ¹«È­¸¦ ´Ü°èÀûÀ¸·Î µµÀÔÇÏ°í ºñ¿ë µîÀ» ½ÇÁúÀûÀ¸·Î Áö¿øÇÏ´Â ¹æ¾ÈÀ» ¸¶·ÃÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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