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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.15 ¼ö 20:28
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[È£ÁÖ ¿ÂµÎ¶ó½º] È£ÁÖ, ¼±Á¦°ñ ³Ö¾î¡¦2-0À¸·Î ÁúÁÖÇÏ´Â È£ÁÖ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.15  
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15ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã(ÇÑ±¹½Ã°£)ºÎÅÍ È£ÁÖ ½Ãµå´Ï ANZ ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼­ 2018 FIFA ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ ´ë·ú°£ ÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ È£ÁÖ-¿ÂµÎ¶ó½º 2Â÷Àü °æ±â°¡ ÁøÇà ÁßÀÌ´Ù.

µÎ ÆÀÀº 1Â÷Àü¿¡¼­ 0-0À¸·Î ¹«½ÂºÎ¸¦ ±â·ÏÇÑ »óÈ²À¸·Î È¨ ÆÀ È£ÁÖ´Â ¹«Á¶°Ç ½Â¸®¸¦ ÇØ¾ß¸¸ ¿ùµåÄÅ¿¡ ÁøÃâÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª ¿ÂµÎ¶ó½º´Â ÃÖ¼Ò µæÁ¡ ÈÄ ¹«½ÂºÎ¸¸ °ÅµÖµµ ¿øÁ¤°ñ ¿ì¼±¹ýÄ¢¿¡ µû¶ó ¿ùµåÄÅ ÁøÃâÀÌ È®Á¤µÈ´Ù.

È£ÁÖ¿Í ¿ÂµÎ¶ó½º´Â Àü¹ÝÀüÀ» 0-0 µæÁ¡ ¾øÀÌ ¸¶ÃÆ´Ù.

±×·¯³ª ÈÄ¹Ý 7ºÐ °æ È£ÁÖÀÇ ·ÎÁöÄ¡°¡ ¿ÂµÎ¶ó½ºÀÇ Áß¾ÓÀ» µ¹ÆÄÇÏ¸ç Æä³ÎÆ¼ ¹Ú½º ¾Õ¿¡¼­ ¹ÝÄ¢À» ¾ò¾ú´Ù. ¿ÂµÎ¶ó½º ¼±¼öµéÀÌ º®À» ½×¾Ò°í, È£ÁÖ¿¡¼­´Â 3¸íÀÇ ¼±¼ö°¡ Å±À» ÁØºñÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ÇÁ¸®Å±Àº È£ÁÖÀÇ ÁÖÀåÀ¸·Î ³ª¼± ¸¶ÀÏ Á¦µð³ÅÀÌ Ã³¸®Çß´Ù. Á¦µð³ÅÀÇ ½´ÆÃÀº ¿ÂµÎ¶ó½º ¼öºñº®À» ±¸ÃàÇÑ ÇÇ°Ô·Î¾Æ¸¦ ¸Â°í ±¼ÀýµÇ¾î °ñ¹®À¸·Î »¡·Á µé¾î°¬´Ù.

Á¦µð³ÅÀÇ È°¾àÀº ÀÌ¾îÁ³´Ù. ÈÄ¹Ý 26ºÐ Á¦µð³ÅÀº Ãß°¡°ñÀ» ÅÍÆ®¸®¸ç È£ÁÖ´Â 2-0À¸·Î ÁøÃâ Æ¼ÄÏÀ» ÇâÇØ ÁúÁÖÇÏ°í ÀÖ´Ù.

¸¸¾à È£ÁÖ°¡ ÀÌ´ë·Î Á¡¼ö¸¦ ÁöÅ²´Ù¸é ¿ùµåÄÅ ÁøÃâ Æ¼ÄÏÀº È£ÁÖÀÇ ¼Õ¿¡ Áã¾îÁö°Ô µÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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