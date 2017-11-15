[È£ÁÖ ¿ÂµÎ¶ó½º] È£ÁÖ, ¼±Á¦°ñ ³Ö¾î¡¦2-0À¸·Î ÁúÁÖÇÏ´Â È£ÁÖ

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2018 ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ Æ¼ÄÏ 1ÀåÀ» °É°í Ä¡¿ÇÑ °æ±â¸¦ ¹úÀÌ°í ÀÖ´Â È£ÁÖ¿Í ¿ÂµÎ¶ó½ºÀÇ °æ±âÀÇ ½Â±â°¡ È£ÁÖ ÂÊÀ¸·Î ±â¿ï¾ú´Ù.
15ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã(ÇÑ±¹½Ã°£)ºÎÅÍ È£ÁÖ ½Ãµå´Ï ANZ ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼ 2018 FIFA ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ ´ë·ú°£ ÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ È£ÁÖ-¿ÂµÎ¶ó½º 2Â÷Àü °æ±â°¡ ÁøÇà ÁßÀÌ´Ù.
µÎ ÆÀÀº 1Â÷Àü¿¡¼ 0-0À¸·Î ¹«½ÂºÎ¸¦ ±â·ÏÇÑ »óÈ²À¸·Î È¨ ÆÀ È£ÁÖ´Â ¹«Á¶°Ç ½Â¸®¸¦ ÇØ¾ß¸¸ ¿ùµåÄÅ¿¡ ÁøÃâÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª ¿ÂµÎ¶ó½º´Â ÃÖ¼Ò µæÁ¡ ÈÄ ¹«½ÂºÎ¸¸ °ÅµÖµµ ¿øÁ¤°ñ ¿ì¼±¹ýÄ¢¿¡ µû¶ó ¿ùµåÄÅ ÁøÃâÀÌ È®Á¤µÈ´Ù.
È£ÁÖ¿Í ¿ÂµÎ¶ó½º´Â Àü¹ÝÀüÀ» 0-0 µæÁ¡ ¾øÀÌ ¸¶ÃÆ´Ù.
±×·¯³ª ÈÄ¹Ý 7ºÐ °æ È£ÁÖÀÇ ·ÎÁöÄ¡°¡ ¿ÂµÎ¶ó½ºÀÇ Áß¾ÓÀ» µ¹ÆÄÇÏ¸ç Æä³ÎÆ¼ ¹Ú½º ¾Õ¿¡¼ ¹ÝÄ¢À» ¾ò¾ú´Ù. ¿ÂµÎ¶ó½º ¼±¼öµéÀÌ º®À» ½×¾Ò°í, È£ÁÖ¿¡¼´Â 3¸íÀÇ ¼±¼ö°¡ Å±À» ÁØºñÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ÇÁ¸®Å±Àº È£ÁÖÀÇ ÁÖÀåÀ¸·Î ³ª¼± ¸¶ÀÏ Á¦µð³ÅÀÌ Ã³¸®Çß´Ù. Á¦µð³ÅÀÇ ½´ÆÃÀº ¿ÂµÎ¶ó½º ¼öºñº®À» ±¸ÃàÇÑ ÇÇ°Ô·Î¾Æ¸¦ ¸Â°í ±¼ÀýµÇ¾î °ñ¹®À¸·Î »¡·Á µé¾î°¬´Ù.
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