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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.16 ¸ñ 12:02
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½ÂÀÎ 2017.11.16  
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¼Ò¹æ¼­ ÇÑ °ü°èÀÚ´Â “¼­¿ï±³´ë Á¤¹® ¹Ù·Î ¾Õ ½ÅÃà°ø»çÀå¿¡¼­ È­Àç°¡ ³µ´Ù”¸ç “±Ô¸ð°¡ ²Ï Å« ºÒÀÌÁö¸¸ ÀÎ¸íÇÇÇØ´Â ¾ø´Â »óÈ²”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.

¾ÆÁ÷±îÁö ºÎ»óÀÚ µî ÀÎ¸íÇÇÇØ´Â ¾ø´Â °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÆ´Ù.

È­Àç ÇöÀåÀ» ¸ñ°ÝÇÑ A ¾¾´Â SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “°è¼Ó ÀÛÁö¸¸ ÅÍÁö´Â ¼Ò¸®µµ °è¼Ó µé¸®°í ÀÖ´Ù. ¿¬±âµµ °Ç¹°·Î µé¾î¿À°í È­Á¦¹üÀ§´Â Á¡Á¡ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

¶Ç ´Ù¸¥ ¸ñ°ÝÀÚµéÀº SNS¸¦ ÅëÇØ “ÀÎ¸íÇÇÇØ ¾ø½À´Ï´Ù. ±â¼÷»ç»ý ºÎÃÊÇÐ»ý À¯Ä¡¿øÇÐ»ý ´Ù ´ëÇÇÇß´ä´Ï´Ù”¸ç “È­ÀçÇöÀåÀº ½ÅÃà Ã¼À°°üÀÌ°í ÇöÀå±ÙÃ³°¡ Çù¼ÒÇÏ¿© ¼Ò¹æÂ÷ 8´ë°¡ ¿ÔÀ¸³ª 2´ë¹Û¿¡ ¸ø ¾²´Â »óÈ²ÀÌ°í ±³´ë¿ª¿¡¼­ºÎÅÍ ³¿»õ ½ÉÇÏ°Ô ³³´Ï´Ù. ÀüÀÏÈÞ°­ ¶á °É·Î º¸¾Æ ½±°Ô ÀâÈú ºÒ ¾Æ´Ñ µí”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌ¹Û¿¡µµ “°è¼Ó ÅëÁ¦ÇØ¼­ °¡±îÀÌ °¥¼öµµ ¾ø°í Çï±â ÇÑ 4¹ø~5¹øÂë ¿Âµí” “¿¬±â³¿»õ ¶§¹®¿¡ ¸Ó¸®¾ÆÇÁ°í ±âÄ§ °è¼Ó³ª¿É´Ï´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» ÀüÇß´Ù.

ÇÑÆí, °æÂû°ú ¼Ò¹æ´ç±¹Àº Á¤È®ÇÑ È­Àç ¿øÀÎ°ú Àç»êÇÇÇØ µîÀ» Á¶»ç ÁßÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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