¹Î¼­ ¡®ÁÁ¾Æ¡¯, À±Á¾½Å ¡®ÁÁ´Ï¡¯ ´ä°¡ °¡»çº¸´Ï ¡®ÂîÁúÑû¿¡ ÀÀ¼ö?¡¯...¡°³Êµµ »¡¸® Çàº¹ÇßÀ¸¸é ÁÁ°Ú¾î¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.16 ¸ñ 12:02
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½ÂÀÎ 2017.11.16  
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¡ã °¡¼ö ¹Î¼­°¡ À±Á¾½ÅÀÇ È­Á¦°î ‘ÁÁ´Ï’ÀÇ ´ä°¡ÀÎ ‘ÁÁ¾Æ’¸¦ ¹ßÇ¥ÇØ È­Á¦´Ù. ¹Î¼­ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ Ä¸Ã³.

 

°¡¼ö ¹Î¼­°¡ À±Á¾½ÅÀÇ È­Á¦°î ‘ÁÁ´Ï’ÀÇ ´ä°¡ÀÎ ‘ÁÁ¾Æ’¸¦ ¹ßÇ¥ÇØ È­Á¦´Ù.

¹Î¼­°¡ ºÎ¸¥ 2017 ¿ù°£ À±Á¾½Å 11¿ùÈ£ ¼ö·Ï°î ‘ÁÁ´Ï’´Â 15ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã °¢Á¾ À½¿ø »çÀÌÆ®¿¡ ¹ßÇ¥µÅ ¹÷½º, ³×ÀÌ¹ö ¹ÂÁ÷ µî 7°³ À½¿øÂ÷Æ®¼­ 1À§ ÇàÁøÀ» ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù.

‘ÁÁ¾Æ’´Â ¿Ã ÇÏ¹Ý±â ÃÖ´ë È÷Æ®°îÀÎ À±Á¾½Å ‘ÁÁ´Ï’ÀÇ ¿­Ç³À» ÀÌ¾î°¥ ¿©ÀÚ ´ä°¡ ¹öÀüÀÌ´Ù.

À±Á¾½ÅÀº ÀÌ ³ë·¡°¡ ³²ÀÚµé»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¿©ÀÚµé¿¡°Ôµµ ´ä°¡ÀÇ ÇüÅÂ·Î ³Î¸® ºÒ¸®´Â °É º¸¸é¼­ ÈùÆ®¸¦ ¾ò¾ú°í ¿©ÀÚÀÇ ÀÔÀå¿¡¼­ ¾²¿©Áø ´ä°¡¸¦ ¸¸µé¾î¾ß°Ú´Ù°í »ý°¢Çß´Ù°í ÀüÇß´Ù.

À±Á¾½ÅÀº “ÀÌ ³ë·¡ ¼Ó ¿©ÀÚ´Â ‘ÁÁ´Ï’ÀÇ ±× ³²ÀÚº¸´Ù ÈÎ¾À ´õ Çö¸íÇÏ°í Çö½ÇÀûÀÌ°í ¾î¸¥½º·¯¿î »ç¶÷ÀÌ´Ù. ¿©ÀÚµµ ³²ÀÚ ¸øÁö¾Ê°Ô, ¾îÂ¼¸é ³²ÀÚº¸´Ù ´õ Èûµé¾úÀ» °Å´Ù. ´Ù¸¸ ÀÌº° ÈÄ¿¡ ¹Ì·Ã µûÀ§´Â °®Áö ¾ÊÀ¸·Á°í ÈÄÈ¸ µûÀ§´Â ÇÏÁö ¾ÊÀ¸·Á°í ¾Ö½á ³ë·ÂÇÏ´Â °Å´Ù”°í °¡»çÀÇ ÀÇ¹Ì¸¦ ¼³¸íÇß´Ù.  

À±Á¾½ÅÀÇ ¼³¸íÃ³·³ °îÀÇ °¡»ç¿¡´Â ‘³»°Õ Á¤¸» Âü ÁÁÀº »ç¶÷ ¸¸³ª Àß Áö³»°í ÀÖ¾î. ¸¶³É ÀÚ»óÇÑ »ç¶÷. Àß µÆ¾î ¿ì¸° Èûµé¾úÀÝ¾Æ. ¼­·Î ´Ù¸§À» °ßµ® ³»±â¿£ ÁÁ¾Æ »ç¶ûÇØ¼­ »ç¶ûÀ» ½ÃÀÛÇØ¼­ ´Ù½Å ´«¹° Èê¸®Áö ¾ÊÀ» °Å¾ß’ ‘±× ¸ð½ÀÀ» ±×°¡ Âü ÁÁ¾ÆÇØ. ³Ê¹« ³¯ »ç¶ûÇØÁà. ¾ÆÆÍ´ø ³¯ ¾Ë¸é¼­µµ ÁÁ¾Æ Âü ±× »ç¶÷ ¼ÖÁ÷È÷ ³Ê¹«³ª °í¸¶¿ö. ³Êµµ »¡¸® Çàº¹ÇÏ¸é ÁÁ°Ú¾î. ´ÙÀ½ »ç¶÷ ³» ¿­ ¹è¸¸Å­ »ç¶ûÇØÁà’¶ó´Â ³»¿ëÀ» ´ã°í ÀÖ´Ù.

À±Á¾½ÅÀº  “³²ÀÚÃ³·³ ¿ì´Â¼Ò¸®¸¸ ÇÏ°í ÀÖ´Â °Ç ´©±¸¸¦ À§ÇØ¼­µµ ÁÁÀº ÀÏÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. ±×·¡¼­ ¿©ÀÚ´Â ¿ì¸° ¾îÂ÷ÇÇ ¾È µÉ »çÀÌ¿´´Ù°í ¸ðÁú°Ô, ´ÜÈ£ÇÏ°Ô, Â÷°©°Ô ¸»ÇÑ´Ù”¸ç “ÀÌ ³ë·¡¸¦ ºÎ¸£´Â ¿©ÀÚºÐµéÀÌ ÈÄ·ÃÇÑ ±âºÐÀÌ¾úÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

ÇÑÆí, À±Á¾½ÅÀº ‘ÁÁ´Ï?’ ¹ßÇ¥ ´ç½Ã ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ “°¡¿ä°è ÂîÁú ¿ª»çÀÇ ÇÑ È¹À» ±×À» °îÀ» ¸¸µé¾ú´Ù. ±×¸®°í ³»°¡ ºÎ¸¥´Ù”°í ¸»ÇØ ´«±æÀ» ¸ð¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ 

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