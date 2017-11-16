·ùÇöÁø¢¾¹èÁöÇö, Á¦ÁÖµµ¿¡¼­ ºñ¹Ð ¿þµù ÃÔ¿µ Áß¡¦2³â ¿­¾Ö °á½Ç ¸Î¾î

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16ÀÏ ·ùÇöÁøÀÇ ¿¡ÀÌÀü½Ã ¿¡ÀÌ½ºÆåÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼ÇÀº “·ùÇöÁø°ú ¹èÁöÇöÀÌ ¿À´Â 2018³â 1¿ù 5ÀÏ ¼¿ï ½Å¶óÈ£ÅÚ¿¡¼ °áÈ¥½ÄÀ» ¿Ã¸°´Ù”°í ¹ßÇ¥Çß´Ù.
·ùÇöÁø°ú ¹èÁöÇöÀº Áö³ 9¿ù ¿¾Ö¸¦ ÀÎÁ¤Çß°í ¹Ì±¹ ¸ÞÀÌÀú¸®±×ÀÇ ½ÃÁð Á¾·á ÈÄ °áÈ¥ÇÏ´Â °ÍÀ» ÀüÁ¦·Î ±³Á¦ ÁßÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. Æ¯È÷ µÎ »ç¶÷Àº 2³â°£ ºñ¹Ð¸®¿¡ ¿¾Ö¸¦ ÇØ¿Â °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ® ÆÒµéÀ» ³î¶ó°Ô ¸¸µé¾ú´Ù.
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·ùÇöÁøÀº ÇÑ±¹ ÃÖ°íÀÇ ÁÂ¿ÏÅõ¼ö·Î ²ÅÈ÷¸ç ‘±«¹° Åõ¼ö’¶ó´Â º°¸íÀ» ¾ò¾ú´Ù. ÀÌÈÄ 2013³â ¸ÞÀÌÀú¸®±×¿¡ ÁøÃâÇØ LA ´ÙÀú½º ¼Ò¼Ó ¼±¹ßÅõ¼ö·Î 5³âÂ° È°¾à ÁßÀÌ¸ç, ÃÖ±Ù ¾î±ú ¼ö¼ú ÈÄ º¹±ÍÇß´Ù.
¹èÁöÇöÀº SBS ESPN ¾Æ³ª¿î¼·Î ÀÔ»çÇØ 2014³âºÎÅÍ´Â MBC½ºÆ÷Ã÷ÇÃ·¯½º¿¡¼ È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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