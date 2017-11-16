ÆòÃ¢ ·ÕÆÐµù, ¾ø¾î¼­ ¸ø ÆÄ´Â »çÅÂ¡¦¡°¡®Á¦2ÀÇ ºÓÀº ¾Ç¸¶Æ¼¡¯ µÉ±î?¡±

|
|
|
|¡ã 2018 ÆòÃ¢ µ¿°è ¿Ã¸²ÇÈ °ø½Ä ¶óÀÌ¼±½º »óÇ°ÀÎ ‘±¸½º·Õ´Ù¿îÁ¡ÆÛ’ÀÇ ÀÎ±â°¡ Ä¡¼Ú°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ÇöÀç ¿Â¶óÀÎ¿¡¼´Â ÀÌ¹Ì Àü·® Ç°Àý »óÅÂÀÌ¸ç, Á¡Â÷ »óÇ°ÀÌ Ç°ÀýµÇ´Â ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ¸ÅÀåµµ ´Ã¾î³ª°í ÀÖ´Ù. ¿¤·Ôµ¥ Ä¸Ã³.
ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈÀ» ±â³äÇØ ³»³õÀº ‘ÆòÃ¢ ·ÕÆÐµù’ÀÇ ÀÎ±â°¡ ºü¸£°Ô Ä¡¼Ú°í ÀÖ´Ù.
2018 ÆòÃ¢ µ¿°è ¿Ã¸²ÇÈ °ø½Ä ¶óÀÌ¼±½º »óÇ°ÀÎ ‘±¸½º·Õ´Ù¿îÁ¡ÆÛ’´Â ÇöÀç ¿Â¶óÀÎ¿¡¼ ÀÌ¹Ì Àü·® Ç°Àý »óÅÂÀÌ´Ù. Á¡Â÷ »óÇ°ÀÌ Ç°ÀýµÇ´Â ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ¸ÅÀåµµ ´Ã¾î³ª°í ÀÖ´Ù.
2018 ÆòÃ¢ ¿Ã¸²ÇÈ °ø½Ä ½ºÆù¼·Î ¶óÀÌ¼±½º »óÇ°À» ÆÇ¸ÅÇÏ°í ÀÖ´Â ÀÎÅÍ³Ý ¼îÇÎ¸ô ¿¤·Ôµ¥ ÃøÀº “¿ÀÇÁ¶óÀÎ ¸ÅÀå¿¡¼ ¿ö³« ºü¸¥ ¼Óµµ·Î ÆÇ¸ÅµÅ ¿Â¶óÀÎ¿¡¼´Â ÀÌÆ² ÀüºÎÅÍ »óÇ°À» ¾Æ¿¹ ³»·È´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¿ÀÇÁ¶óÀÎ ¸ÅÀåÀÎ ·Ôµ¥¹éÈÁ¡¿¡¼µµ ÀÏºÎ »ö»ó°ú »çÀÌÁî´Â ÀÔ°íµÇÀÚ¸¶ÀÚ ¸ÅÁøµÇ´Â °æ¿ì°¡ Àº¸¹Àº °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
ÆòÃ¢ ·ÕÆÐµùÀº 2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈÀ» ±â³äÇØ ³»³õÀº °ø½Ä ¶óÀÌ¼±½º »óÇ° Áß ÇÏ³ª´Ù. ÀÏ¸í ÆòÃ¢ ·ÕÆÐµùÀ¸·Î ºÒ¸®´Â ±¸½º·Õ´Ù¿îÁ¡ÆÛ´Â °ÅÀ§¼ØÅÐ 80%, ±êÅÐ 20%·Î ÀÌ·ïÁ® ÀÖ¾î µû¶æÇÏ°í °¡º±´Ù. Á¤°¡ 14¸¸9,000¿øÀ¸·Î °¡¼ººñ(°¡°Ý´ë ¼º´Éºñ)±îÁö ¶Ù¾î³ª´Ù´Â ÆòÀÌ´Ù. »ö»óÀº ÈÀÌÆ®, ºí·¢, Â÷ÄÝ±×·¹ÀÌ ¼¼ °¡Áö´Ù.
ÆòÃ¢ ·ÕÆÐµùÀÇ ÀÎ±â´Â ´Ü¿¬ ‘°¡¼ººñ’ ´öºÐÀÌ´Ù. º¸Åë ÆÐµù Á¦Ç°ÀÇ °æ¿ì ¿À¸®ÅÐº¸´Ù °ÅÀ§ÅÐ Á¦Ç°ÀÌ ºñ½Ñ ÆíÀÌ¸ç, ÃæÀüÀç¿¡¼ ¼ØÅÐ ÇÔÀ¯ ºñÀ²ÀÌ ±êÅÐº¸´Ù ³ôÀ¸¸é °¡°ÝÀÌ ´õ¿í ¿Ã¶ó°£´Ù.
ÆòÃ¢ ·ÕÆÐµùÀº °ÅÀ§¼ØÅÐÀÌ 80%·Î ±êÅÐº¸´Ù 4¹è³ª ´õ µé¾î°£ Á¦Ç°ÀÌ´Ù.
ÆòÃ¢ ·ÕÆÐµùÀÇ ÀÎ±â°¡ ÇÏ´ÃÀ» Âî¸£¸é¼ ÆòÃ¢ ·ÕÆÐµùÀ» Áß°í·Î »ç·Á´Â ¼ÒºñÀÚµéµµ ´Ã°í ÀÖ´Ù. °¢Á¾ Æ÷ÅÐ »çÀÌÆ® Áß°í°Å·¡ Ä«Æä¿¡´Â ÆòÃ¢ ·ÕÆÐµù ±¸¸Å¿Í ÆÇ¸Å ±ÛÀÌ °è¼ÓÇØ¼ °ÔÀçµÇ°í ÀÖ´Ù.
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >