¡®ÀÌÃ¢¸í À½ÁÖ¿îÀü ¹«ÁË¡¯ ÀçÆÇºÎ, ÆÇ´Ü ÀÌÀ¯´Â?...¡°¼ú¸¶½Ã°í ¿îÀüÇßÀ» ÀÇ½É µéÁö¸¸...¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.16 ¸ñ 18:13
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½ÂÀÎ 2017.11.16  
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ÀÌ¾î “±³Åë»ç°í °æÀ§, ÇÇ°íÀÎÀÇ ¾ðµ¿, Ä¡·áÇÑ ÀÇ»çÀÇ Áø¼ú, ¼úÀ» ¸¶½Å »ç¶÷µéÀÇ ¸»À» Á¾ÇÕÇØº¸¸é ¼úÀ» ¸¶½Ã°í ¿îÀüÇßÀ» °Í °°´Ù´Â ÀÇ½ÉÀº µéÁö¸¸ À½ÁÖ¿îÀü ´Ü¼ÓÄ¡ ÀÌ»ó »óÅÂ¿¡¼­ ¿îÀüÇß´Ù°í ÆÇ´ÜÇÏ±â¿¡´Â ¾î·Æ´Ù°í ºÃ´Ù”¸ç °ËÂûÀÇ Ç×¼Ò¸¦ ±â°¢ÇÏ´Â ÀÌÀ¯¸¦ ÀüÇß´Ù.

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±×·¯³ª °ËÂûÀº Áö³­ 9¿ù Ç×¼Ò½É °á½É°øÆÇ¿¡¼­ ÀÌÃ¢¸íÀÌ ¼úÀ» ¸¶½ÃÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ÁÖÀåÇÏ¸é¼­µµ ´ë¸® ±â»ç¸¦ ºÒ·¶´ø Á¡°ú ¼úÀÚ¸®¿¡ µ¿¼®ÇÑ PDÀÇ Áõ¾ð, »ç°í ÈÄ ÀáÀûÇÑ Á¡°ú Áø·á ±â·Ï µîÀ» Åä´ë·Î ÀÌÃ¢¸íÀÇ À½ÁÖ ¿îÀüÀ» ÁÖÀå, 1½É ±¸Çü°ú °°Àº Â¡¿ª 10°³¿ùÀ» ¼±°íÇß´Ù.

°°Àº´Þ 21ÀÏ Ç×¼Ò½É ¼±°í±âÀÏÀÌ ¿¹Á¤µÇ¾úÀ¸³ª, ÀçÆÇºÎ´Â °ËÂû À§µå¸¶Å© °ø½Ä¿¡ ÀÇ¹®À» Á¦±âÇÏ¸ç ¼±°í¸¦ ¿¬±âÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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