¡®ÀÌÃ¢¸í À½ÁÖ¿îÀü ¹«ÁË¡¯ ÀçÆÇºÎ, ÆÇ´Ü ÀÌÀ¯´Â?...¡°¼ú¸¶½Ã°í ¿îÀüÇßÀ» ÀÇ½É µéÁö¸¸...¡±

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¼¿ï³²ºÎÁö¹ý Á¦11Çü»çºÎ´Â 16ÀÏ ÀÌÃ¢¸íÀÇ À½ÁÖ¿îÀü ¹× »ç°í ÈÄ ¹ÌÁ¶Ä¡ µî µµ·Î±³Åë¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ¿¡ °üÇØ ¿ø½É°ú °°ÀÌ ¹«ÁË¸¦ ¼±°íÇß´Ù.
ÀçÆÇºÎ´Â “ÀÌÃ¢¸íÀÌ ¼úÀÚ¸®¿¡ ÀÖ¾úÀ¸³ª ±× ÀÚ¸®ÀÇ ¼úÀ» 1/n·Î ³ª´©¾î ¸¶¼Ì´Ù°í È®Á¤ÇÒ ¼ö ¾øÀ¸¸ç, »ç°í ÈÄ ¹æ¹®ÇÑ º´¿ø CCTV¿¡¼µµ ¼ÒÁÖ 2º´À» ¸¶½Å »óÅÂ·Î º¸ÀÌÁö ¾Ê´Â´Ù. ´ç½Ã ÀÌÃ¢¸í°ú ´ëÈ¸¦ ³ª´« ÀÇ»ç ¿ª½Ã ¼ú³¿»õ´Â ³µÁö¸¸ ¸¸ÃëÇÑ »óÅÂ´Â ¾Æ´Ï¾ú´Ù°í Áõ¾ðÇß´Ù”¸ç ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “±³Åë»ç°í °æÀ§, ÇÇ°íÀÎÀÇ ¾ðµ¿, Ä¡·áÇÑ ÀÇ»çÀÇ Áø¼ú, ¼úÀ» ¸¶½Å »ç¶÷µéÀÇ ¸»À» Á¾ÇÕÇØº¸¸é ¼úÀ» ¸¶½Ã°í ¿îÀüÇßÀ» °Í °°´Ù´Â ÀÇ½ÉÀº µéÁö¸¸ À½ÁÖ¿îÀü ´Ü¼ÓÄ¡ ÀÌ»ó »óÅÂ¿¡¼ ¿îÀüÇß´Ù°í ÆÇ´ÜÇÏ±â¿¡´Â ¾î·Æ´Ù°í ºÃ´Ù”¸ç °ËÂûÀÇ Ç×¼Ò¸¦ ±â°¢ÇÏ´Â ÀÌÀ¯¸¦ ÀüÇß´Ù.
¿ø½É¿¡¼ ÀÌÃ¢¸í¿¡ ¹«ÁË¸¦ ¼±°íÇÏ°í »ç°í ¹ÌÁ¶Ä¡·Î 500¸¸¿øÀÇ ¹ú±ÝÀ» ³»¸°°Í°ú ÆÇ´ÜÀ» °°ÀÌ ÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
¾Õ¼ ÀÌÃ¢¸íÀº Áö³ÇØ 4¿ù 20ÀÏ ¿ÀÈÄ 11½Ã20²² ¿µµîÆ÷±¸ ¿©ÀÇµµ ¼º¸ðº´¿ø ¾Õ »ï°Å¸® ±³Â÷·Î¿¡¼ ÀÚ½ÅÀÇ ½Â¿ëÂ÷·Î ±³Åë½ÅÈ£±â¸¦ µéÀÌ¹ÞÀº ÈÄ Â÷·®À» ¹ö¸®°í µµÁÖÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
1½É ÀçÆÇ¿¡¼ À½ÁÖ¿îÀü ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇØ ¹«ÁË¸¦ ¼±°í ¹Þ¾Ò°í, »ç°íÈÄ ¹ÌÁ¶Ä¡¿Í ÀÚµ¿Â÷ ¼ÕÇØ¹è»ó º¸Àå¹ý»ó ÀÇ¹«º¸Çè ¹Ì°¡ÀÔ ÇøÀÇ·Î ¹ú±Ý 500¸¸¿øÇüÀ» ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù.
±×·¯³ª °ËÂûÀº Áö³ 9¿ù Ç×¼Ò½É °á½É°øÆÇ¿¡¼ ÀÌÃ¢¸íÀÌ ¼úÀ» ¸¶½ÃÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ÁÖÀåÇÏ¸é¼µµ ´ë¸® ±â»ç¸¦ ºÒ·¶´ø Á¡°ú ¼úÀÚ¸®¿¡ µ¿¼®ÇÑ PDÀÇ Áõ¾ð, »ç°í ÈÄ ÀáÀûÇÑ Á¡°ú Áø·á ±â·Ï µîÀ» Åä´ë·Î ÀÌÃ¢¸íÀÇ À½ÁÖ ¿îÀüÀ» ÁÖÀå, 1½É ±¸Çü°ú °°Àº Â¡¿ª 10°³¿ùÀ» ¼±°íÇß´Ù.
°°Àº´Þ 21ÀÏ Ç×¼Ò½É ¼±°í±âÀÏÀÌ ¿¹Á¤µÇ¾úÀ¸³ª, ÀçÆÇºÎ´Â °ËÂû À§µå¸¶Å© °ø½Ä¿¡ ÀÇ¹®À» Á¦±âÇÏ¸ç ¼±°í¸¦ ¿¬±âÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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