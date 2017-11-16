¡®ÆòÃ¢ ·ÕÆÐµù¡¯ ¿ÀÇÁ¶óÀÎµµ ¿ÏÆÇµÇ³ª...¡°2002 ¿ùµåÄÅ ·¹µåÆ¼ ¿¬»óµÇ´Â À¯Çà¡± ³×Æ¼Áð ¿Í±Û¿Í±Û

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2018 ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈÀÇ °ø½Ä ¶óÀÌ¼±½º »óÇ°ÀÎ ‘ÆòÃ¢ ·ÕÆÐµù’ÀÌ ÀÎ±â ¼Ó ¿ÏÆÇ ÇàÁøÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ¹ÝÀÀµµ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
16ÀÏ ÆòÃ¢ °ø½Ä ¿Â¶óÀÎ ½ºÅä¾î¿Í ·Ôµ¥¹éÈÁ¡·¾Æ¿ï·¿ µî¿¡ µû¸£¸é ‘±¸½º·Õ´Ù¿îÁ¡ÆÛ’´Â ÇöÀç ¿Â¶óÀÎ¿¡¼´Â ¸ÅÁøµÆ´Ù. ¿ÀÇÁ¶óÀÎ¿¡¼µµ ºü¸¥ ¼Óµµ·Î ÆÈ¸®°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
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ÀÌ³¯ ÆòÃ¢ ·ÕÆÐµùÀº ÀÎ±â¸¦ ¹Ý¿µÇÏµí ÁÖ¿ä ¿Â¶óÀÎ Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î »óÀ§±Ç¿¡ ·©Å©µÇ±âµµ Çß´Ù.
¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº ÆòÃ¢ ·ÕÆÐµù¿¡ ´ëÇØ “ÀÌ°Íµµ µî»êº¹ Ã³·³ À¯ÇàÆÛÁö³ª” “Á¦¹ß ¾î¿ï¸®´Â »ç¶÷¸¸ ÀÔÀÚ” “¿Ã¸²ÇÈ ³¡³ª¸é, 2002³â ·¹µå Æ¼¼ÅÃ÷²Ã ³ª´Â°ÅÁö” “³Ê¹« ¸¹ÀÌ ÀÔ¾î ±ôÀå ·ÕÆÐµù ÆØ±Ïµé°°¾Æ” “µü Çã´Ï¹öÅÍÄ¨ ¼öÁØÀÇ ÀÎ±â” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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