¡®Ç°Àý»çÅÂ¡¯ ÆòÃ¢ ·ÕÆÐµù, 17ÀÏ ÀÌ¾î 22ÀÏ ÆòÃ¢ ¿Â¶óÀÎ½ºÅä¾î ¡®¸¶Áö¸· ÀÔ°í¡¯...¡°È¨ÆäÀÌÁö Á¢¼ÓÆøÁÖ¡±

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26ÀÏ ¼±º¸ÀÎ ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ °ø½Ä ¶óÀÌ¼±½º »óÇ° ‘ÆòÃ¢ ·ÕÆÐµù’Àº 17ÀÏ ÆòÃ¢ ¿Â¶óÀÎ½ºÅä¾î¿¡ ÀçÀÔ°íµÆ´Ù. ¶ÇÇÑ ¿À´Â 22ÀÏ¿¡´Â ·Ôµ¥¹éÈÁ¡ ¿Â¶óÀÎ¸ô ‘¿¤·Ôµ¥’¿Í ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ¸ÅÀå¿¡ ÀÔ°íµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
·Ôµ¥¹éÈÁ¡ °ü°èÀÚ´Â “ÆòÃ¢ ·ÕÆÐµù ¸¶Áö¸· ÀÔ°íÀÏÀº 22ÀÏ ÀÌÈÄ¿¡´Â Àç·á ¼ö±Þ ¹®Á¦ µîÀ¸·Î Ãß°¡ ÀÔ°í¸¦ ÁøÇàÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ °°Àº ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í 17ÀÏ ¿ÀÀü ÆòÃ¢°ø½Ä ¿Â¶óÀÎ ½ºÅä¾î´Â ÀÌ¿ëÀÚµéÀÌ ÇÑ²¨¹ø¿¡ ¸ô·Á È¨ÆäÀÌÁö Á¢¼ÓÀÌ ¿øÈ°ÇÏÁö ¾Ê´Ù.
È¨ÆäÀÌÁö¿¡´Â ‘ÁË¼ÛÇÕ´Ï´Ù. Á¢¼ÓÀÚ ÆøÁÖ·Î ¿øÈ°ÇÏÁö ¾ÊÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù’¸ç °øÁö°¡ µÆ´Ù.
ÇÑÆí, ÆòÃ¢ ·ÕÆÐµùÀº 14¸¸9000¿øÀÇ ÂøÇÑ °¡°Ý¿¡µµ 30¸¸¿øÀ» È£°¡ÇÏ´Â ÀÏ¹Ý ºê·£µå¿Í µ¿ÀÏÇÑ ·Õ °ÅÀ§ÅÐ ÃæÀüÀç·Î °¡¼ººñ°¡ ÁÁ´Ù´Â ÆòÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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