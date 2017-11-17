¡®°­ÀÎ ¿©Ä£ ÆøÇà³í¶õ¡¯ SJ·¹ÀÌºí VS °æÂû ÁÖÀå ´Ù¸£´Ù?...¡°Ä£±¸ ´ÙÅù ¿ÀÇØ¡± ¡°¿©Ä£ ÆøÇà ½Å°í¡±

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SJ·¹ÀÌºí ÃøÀº 17ÀÏ ¿ÀÈÄ “¹°ÀÇ¸¦ ÀÏÀ¸ÄÑ Áø½ÉÀ¸·Î ÁË¼ÛÇÏ´Ù. ´ç½Ã °ÀÎÀº ¼úÀÚ¸®¿¡ ÇÔ²² ÀÖ´ø Ä£±¸¿Í ´ÙÅùÀÌ ÀÖ´ø Áß ¿ÀÇØ¸¦ ºú¾î ÆÄÃâ¼Ò¿¡¼ ÇöÀå¿¡ ¿À°Ô µÆ´Ù”°í °ø½Ä ÀÔÀåÀ» ÀüÇß´Ù.
¾Õ¼ °³²°æÂû¼ ÃøÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 4½Ã 30ºÐ²² °³²±¸ ½Å»çµ¿ÀÇ ÇÑ ÁÖÁ¡¿¡¼ °ÀÎÀÌ ¿©ÀÚÄ£±¸¸¦ ÆøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â ½Å°í¸¦ ¹Þ°í Ãâµ¿Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
¶ÇÇÑ ÇÇÇØÀÚ´Â ÀÚ½ÅÀÌ ¿©ÀÚÄ£±¸¶ó°í ÁÖÀåÇß°í, Ã³¹úÀ» ¿øÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù´Â ¶æÀ» ÀüÇØ °ÀÎÀ» ÈÆ¹ÝÁ¶Ä¡Çß´Ù°í ¸»Çß´Ù.
Áï °æÂû ÃøÀº °ÀÎÀÌ ¿©ÀÚÄ£±¸¸¦ ÆøÇàÇß´Ù´Â ½Å°í¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù°í ÀüÇÑ °Í°ú ´Þ¸® SJ·¹ÀÌºí ÃøÀº °ÀÎÀÌ Ä£±¸¿Í ´ÙÅùÀ» ¹ú¿´°í ¿ÀÇØ·Î °æÂûÀÌ ÇöÀåÀ» ³ª¿Ô´Ù°í ÁÖÀåÇØ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “¾È Çß´Ù°í ÇØµµ ÀÌ·± »ç°Ç¿¡ ÈÖ¸»¸± Á¤µµ¸é ´äÀÌ ¾ø´Ù” “ÁøÂ¥ ¿ÀÇØÀÎ °ÇÁö ¾Æ´ÑÁö” “ÇØ¸í ³»¿ë°ú °æÂû ÁÖÀåÀÌ ´Ù¸£³×” µîÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, SJ·¹ÀÌºíÀº ½´ÆÛÁÖ´Ï¾îÀÇ µ¥ºß 10ÁÖ³â¿¡ ¹ß¸ÂÃç ¼³¸³µÈ SM¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® »êÇÏÀÇ ½´ÆÛÁÖ´Ï¾î Àü´ã ´Üµ¶ ·¹ÀÌºí·Î ½´ÆÛÁÖ´Ï¾îÀÇ °³ÀÎ, À¯´Ö, ±×·ì È°µ¿°ú ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¸¦ Áö¿øÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁø´Ù.
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