°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.17 ±Ý 16:55
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®°­ÀÎ ¿©Ä£ ÆøÇà³í¶õ¡¯ SJ·¹ÀÌºí VS °æÂû ÁÖÀå ´Ù¸£´Ù?...¡°Ä£±¸ ´ÙÅù ¿ÀÇØ¡± ¡°¿©Ä£ ÆøÇà ½Å°í¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.17  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ±×·ì ½´ÆÛÁÖ´Ï¾î °­ÀÎÀÌ ¿©ÀÚÄ£±¸ ÆøÇà ³í¶õ¿¡ ÈÛ½ÎÀÎ °¡¿îµ¥, °­ÀÎÀÇ ¼Ò¼Ó»ç SJ·¹ÀÌºíÀº ÇØ´ç »ç°ÇÀÌ ‘¿ÀÇØ·Î ºú¾îÁø ÀÏ’ÀÌ¶ó°í ÇØ¸íÇß´Ù.

 

±×·ì ½´ÆÛÁÖ´Ï¾î °­ÀÎÀÌ ¿©ÀÚÄ£±¸ ÆøÇà ³í¶õ¿¡ ÈÛ½ÎÀÎ °¡¿îµ¥, °­ÀÎÀÇ ¼Ò¼Ó»ç SJ·¹ÀÌºíÀº ÇØ´ç »ç°ÇÀÌ ‘¿ÀÇØ·Î ºú¾îÁø ÀÏ’ÀÌ¶ó°í ÇØ¸íÇß´Ù.

SJ·¹ÀÌºí ÃøÀº 17ÀÏ ¿ÀÈÄ “¹°ÀÇ¸¦ ÀÏÀ¸ÄÑ Áø½ÉÀ¸·Î ÁË¼ÛÇÏ´Ù. ´ç½Ã °­ÀÎÀº ¼úÀÚ¸®¿¡ ÇÔ²² ÀÖ´ø Ä£±¸¿Í ´ÙÅùÀÌ ÀÖ´ø Áß ¿ÀÇØ¸¦ ºú¾î ÆÄÃâ¼Ò¿¡¼­ ÇöÀå¿¡ ¿À°Ô µÆ´Ù”°í °ø½Ä ÀÔÀåÀ» ÀüÇß´Ù.

¾Õ¼­ °­³²°æÂû¼­ ÃøÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 4½Ã 30ºÐ²² °­³²±¸ ½Å»çµ¿ÀÇ ÇÑ ÁÖÁ¡¿¡¼­ °­ÀÎÀÌ ¿©ÀÚÄ£±¸¸¦ ÆøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â ½Å°í¸¦ ¹Þ°í Ãâµ¿Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù.

¶ÇÇÑ ÇÇÇØÀÚ´Â ÀÚ½ÅÀÌ ¿©ÀÚÄ£±¸¶ó°í ÁÖÀåÇß°í, Ã³¹úÀ» ¿øÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù´Â ¶æÀ» ÀüÇØ °­ÀÎÀ» ÈÆ¹ÝÁ¶Ä¡Çß´Ù°í ¸»Çß´Ù.

Áï °æÂû ÃøÀº °­ÀÎÀÌ ¿©ÀÚÄ£±¸¸¦ ÆøÇàÇß´Ù´Â ½Å°í¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù°í ÀüÇÑ °Í°ú ´Þ¸® SJ·¹ÀÌºí ÃøÀº °­ÀÎÀÌ Ä£±¸¿Í ´ÙÅùÀ» ¹ú¿´°í ¿ÀÇØ·Î °æÂûÀÌ ÇöÀåÀ» ³ª¿Ô´Ù°í ÁÖÀåÇØ ´«±æÀ» ²ö´Ù.

ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “¾È Çß´Ù°í ÇØµµ ÀÌ·± »ç°Ç¿¡ ÈÖ¸»¸± Á¤µµ¸é ´äÀÌ ¾ø´Ù” “ÁøÂ¥ ¿ÀÇØÀÎ °ÇÁö ¾Æ´ÑÁö” “ÇØ¸í ³»¿ë°ú °æÂû ÁÖÀåÀÌ ´Ù¸£³×” µîÀ» º¸¿´´Ù.

ÇÑÆí, SJ·¹ÀÌºíÀº ½´ÆÛÁÖ´Ï¾îÀÇ µ¥ºß 10ÁÖ³â¿¡ ¹ß¸ÂÃç ¼³¸³µÈ SM¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® »êÇÏÀÇ ½´ÆÛÁÖ´Ï¾î Àü´ã ´Üµ¶ ·¹ÀÌºí·Î ½´ÆÛÁÖ´Ï¾îÀÇ °³ÀÎ, À¯´Ö, ±×·ì È°µ¿°ú ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¸¦ Áö¿øÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁø´Ù.
µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • Á»ºñ¸¶¾à ÃßÁ¤Ñû, ÇÇÈê¸®¸ç ¸ñ´ú¹Ì ¹°¾ú´Ù?...¡°¿µÈ­ ºÎ»êÇà Á»ºñ °°¾Ò´Ù¡±
  • ¡®¹ãµµ±úºñ¡¯ »ç´çµ¿ ±è¹äÁý ÇÏ·ç ¸ÅÃâÀº?¡¦¡°ÁÖ¸»¿£ 3000ÁÙ ÆÇ¸Å¡±
  • Æ÷Ç× ÁöÁø ÇÇÇØ, ÈïÇØÀ¾ ÇÑ ¾ÆÆÄÆ® ±âµÕ ¿Üº® ¹«³ÊÁ®¡¦¡°¹«³ÊÁú±î Á¶¸¶Á¶¸¶¡±
  • ¡®±Í¼ø ºÏÇÑ º´»ç¡¯ ¼ö¼úÁýµµ ÀÌ±¹Á¾, ¿¹¹ÎÇÑ ¹ÝÀÀ ÀÌÀ¯´Â? ¡°³»Àå ¸¹ÀÌ ÆÄ¿­µÅ À§Çè¡±
  • ¡®±èÀå°â MBC»çÀå ÇØÀÓ¡¯ ¹èÇöÁø, Â÷ºÐÇÑ Ç¥Á¤À¸·Î ´º½º ºê¸®ÇÎ...¡°ÃÖÀå¼ö ¾ÞÄ¿ ÀÌ¾î°¡³ª?¡±
    • Á»ºñ¸¶¾à ÃßÁ¤Ñû, ÇÇÈê¸®¸ç ¸ñ´ú¹Ì ¹°¾ú´Ù?...¡°¿µÈ­ ºÎ»êÇà Á»ºñ °°¾Ò´Ù¡± Á»ºñ¸¶¾à ÃßÁ¤Ñû, ÇÇÈê¸®¸ç ¸ñ´ú¹Ì ¹°¾ú´Ù?...¡°¿µÈ­ ºÎ»êÇà Á»ºñ °°¾Ò´Ù¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¡®¶Ç ¹°ÀÇ¡¯ °­ÀÎ, ÀÌ¹ø¿£ ¿©Ä£ ÆøÇà?...±ÔÇö ¡°º°¸í, ¸Á³ª´Ï °°´Ù°í ÇØ '°­³ª´Ï'¡±
    2
    '°áº°¡¯ ¼öÁö, À±Á¾½Å ÁÁ´Ï Á÷Á¢ °ñ¶ó ºÎ¸¥ ÀÌÀ¯ ¡®ÀÌ¹ÎÈ£¿Í ÀÌº°¾Ï½Ã?¡¯...¡°³×°¡ Çàº¹ÇÏ¸é ÁÁ°Ú¾î¡±
    3
    ÀÌÀÌ°æ, ¾ó±¼¿¡ ¸ö±îÁö ¿Ïº®ÇØ¡¦¡°µî ±ÙÀ° ½ÇÈ­³Ä¡±
    4
    Æ÷Ç×ÁöÁø, ÀÎ±Ù Áö¿­ ¹ßÀü¼Ò ¶§¹®?...ÀÌÁøÇÑ ±³¼ö "Á¤ºÎ, À§Çè¼º °ËÅäÇß¾î¾ß"
    5
    ¡®ÆòÃ¢ ·ÕÆÐµù¡¯ ¿ÀÇÁ¶óÀÎµµ ¿ÏÆÇµÇ³ª...¡°2002 ¿ùµåÄÅ ·¹µåÆ¼ ¿¬»óµÇ´Â À¯Çà¡± ³×Æ¼Áð ¿Í±Û¿Í±Û
    6
    'Æ÷Ç×¿©Áø ¿©ÆÄ' ÁÖ½Ä°³Àå½ÃÀå, ¼ö´ÉÀÏ 23ÀÏ ¿¬±â¿¡µµ ¡®9½Ã¡æ10½Ã¡¯...¡°Àå Á¾·á½Ã°£Àº?"
    7
    ¡®±èÆ÷ÇÑ°­½ºÄ«ÀÌÅ¸¿î¡¯ 3´ÜÁö 1,390¼¼´ë 3.3§³´ç 900¸¸¿ø´ë Á¶ÇÕ¿ø ¸ðÁý
    8
    ¼öÁö, °áº° º¸µµ³¯ ¿Ã¸° AAA µå·¹½º ÀÎÁõ¼¦ º¸´Ï...¡°¹àÀº Ç¥Á¤ÀÌ ¾ø³×¡±
    9
    ¼­¿ï±³´ë ½ÅÃà°Ç¹° È­Àç, ¸ñ°ÝÀÚ ¡°¿¬±â ÀÚ¿í, ±³´ë¿ª±îÁö ³¿»õ Áøµ¿¡±...ÀÎ¸íÇÇÇØ´Â ¾ø´Â µí
    10
    ¿ï»ê½Ã, KTX¿ï»ê¿ª º¹ÇÕÈ¯½Â¼¾ÅÍ Âø°ø ¾ÕµÎ°í ¿ª¼¼±Ç ÀÏ´ë ±³Åë·® ºÐ»ê´ëÃ¥ ¸¶·ÃÇÑ´Ù
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 11¿ù 17ÀÏ~)
    ¿ï»êÀå¾ÖÀÎ¹Ì¼úÇùÈ¸, È¸¿ø 27¸í ¹Ì¼úÀü½ÃÈ¸
    ¡°¿ï»ê Ã£´Â ³­Å¸¡¦¿Ã ÇÑÇØ ½ºÆ®·¹½º Çª¼¼¿ä¡±
    ¿ï»ê ¾Æ¸®¶ûº¸Á¸È¸ Á¤±â°ø¿¬
    ½ÅÁø ¹Ì¼ú °¥ÁõÀ» Ç®´Ù

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr