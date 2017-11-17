¡®Á¶µ¿Çõ°ú ¿­¾Ö¡¯ ÇÑ¼ÛÀÌ, ±è¿¬°æ°ú °³ÄÜ¼­ È²ÇöÈñ È¥³Â´Ù?...¡°Àå½ÅÒ³ÀÇ À§¾ö"

|
|
|
|¡ã ¹è¿ì Á¶µ¿Çõ°ú ¿¾ÖÁßÀÎ ¹è±¸ ¼±¼ö ÇÑ¼ÛÀÌ°¡ ÈÁ¦ÀÎ °¡¿îµ¥, °³±×ÄÜ¼Æ®¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ ¸ð½Àµµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù. KBS °³±×ÄÜ¼Æ® ÇÑ Àå¸é Ä¸Ã³.
¹è¿ì Á¶µ¿Çõ°ú ¿¾ÖÁßÀÎ ¹è±¸ ¼±¼ö ÇÑ¼ÛÀÌ°¡ ÈÁ¦ÀÎ °¡¿îµ¥, °³±×ÄÜ¼Æ®¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ ¸ð½Àµµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑ¼ÛÀÌ´Â Áö³ ¹æ¼ÛµÈ KBS ‘°³±×ÄÜ¼Æ®’ ºÒÆíÇÑ Áø½Ç ÄÚ³Ê¿¡ ±è¿¬°æ ¹è±¸¼±¼ö¿Í ÇÔ²² Ãâ¿¬ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
´ç½Ã °³±×¸Ç ±è±â¸®´Â ÄÚ³Ê°¡ ½ÃÀÛµÇÀÚ “È²ÇöÈñ°¡ Å° Å« ¿©ÀÚ¶û ¿îµ¿ÇÏ´Â ¿©ÀÚ°¡ Á¦ÀÏ º°·Î¶ó Çß´Ù”°í Æø·Î¸¦ Çß´Ù. ±×¼ø°£ ±è¿¬°æ°ú ÇÑ¼ÛÀÌ°¡ ¹«´ë¿¡ ±ôÂ¦ µîÀåÇØ ³î¶ó¿òÀ» ÀÏÀ¸Ä×´Ù.
ÀÌ¿¡ È²ÇöÈñ´Â “±×³É Çß´ø ¸»ÀÌ´Ù. ±×·± ¸»ÀÌ ¾Æ´Ï´Ù”°í º¯¸íÀ» Çß°í ‘½Å¹ß ¹þ¾î¶ó’´Â °ü°´µéÀÇ ¿ÜÄ§¿¡ ¼Õ»ç·¡ Ä¡´Ù °á±¹ ¸Ç¹ß·Î ¹«´ë¿¡ ¼¹´Ù.
Å°³ôÀÌ ±¸µÎ¿¡¼ ³»·Á¿Â È²ÇöÈñ´Â ±è¿¬°æ°ú ÇÑ¼ÛÀÌÀÇ ¾î±ú ³ôÀÌÀÇ ÁøÁ¤ÇÑ Å°°¡ µå·¯³ª ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
Æ¯È÷ ±è¿¬°æ°ú ÇÑ¼ÛÀÌ´Â È²ÇöÈñ¸¦ »çÀÌ¿¡ µÎ°í “±Í¿±´Ù” “±îºÒÁö ¸¶”¶ó°í ÇÏ¸ç ¾²´Ùµë´Â Á¦½ºÃ³±îÁö º¸¿© Æø¼ÒÄÉ Çß´Ù.
ÇÑÆí, ÇÑ¼ÛÀÌ´Â Áö³ 5¿ù ¹è¿ì Á¶µ¿Çõ°úÀÇ ¿¾Ö¸¦ ÀÎÁ¤ÇÑ ÈÄ ´ëÁßÀÇ Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >