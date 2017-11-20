ºÐ´ç¼±, 3ÀÏ ¸¸¿¡ ¶Ç °íÀå ¡®ÀÌ¹ø¿£ ½ºÅ©¸°µµ¾î ¹®Á¦¡¯...¡°µµ´ëÃ¼ ¸î ¹øÂ°¡± Ãâ±Ù±ä ½Ã¹Î ¹ßµ¿µ¿

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20ÀÏ ¿ÀÀü 9½Ã20ºÐ²² °æ±âµµ ¼º³²½Ã ºÐ´ç¼±(¼ö¿ø¿¡¼ ¿Õ½Ê¸®Çà) ¿Â÷°¡ ¸ØÃç¼¹´Ù. ÃâÀÔ¹® ½ºÅ©¸° µµ¾î °íÀåÀÌ ¿øÀÎÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
ÀÌ³¯ Ãâ±Ù±æ ½Ã¹ÎµéÀº SNS¸¦ ÅëÇØ ¿Â÷ ÀÌ¿ë ºÒÆíÀ» È£¼ÒÇß´Ù.
ÀÏºÎ ½Ã¹ÎµéÀº “Áö°¢ È®Á¤ÀÌ³×” “¶Ù¾î¿Ô´õ´Ï ÀÌ°Ô ¹«½¼ÀÏ” “ºÐ´ç¼± ¾ÆÄ§¸¶´Ù ¿ÖÀÌ·¡” “µµ´ëÃ¼ ¸î ¹øÂ°¾ß” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, ºÐ´ç¼±Àº Áö³ 17ÀÏ ¿ÀÈÄ 5½Ã50ºÐ²² °íÀåÀ» ÀÏÀ¸Å² ¹Ù ÀÖ´Ù. ´ç½Ã ¾ßÅ¾¿ª¿¡¼ ½Å¼ö¿ø∼¿Õ½Ê¸® ±¸°£À» ¿îÇàÇÏ´Â »óÇà¼± Àüµ¿Â÷°¡ ½ÅÈ£º¸¾ÈÀåÄ¡ °íÀåÀ¸·Î ¸ØÃç¼ ÀÌ¿ëÀÚµéÀÇ ºÒÆíÀ» ÃÊ·¡Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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