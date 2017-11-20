¡®¿©ÀÚ È«ÁØÇ¥¡¯ ·ù¿©ÇØ ÇâÇØ È«ÁØÇ¥ÀÇ ÀÏÄ§¡¦¡°¿À¹ö¾×¼Ç ÇÏÁö¸¶¡±

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·ù ÃÖ°íÀ§¿øÀº Æ÷Ç× ÁöÁøÀÌ ÀÏ¾î³ Á÷ÈÄÀÎ Áö³ 17ÀÏ “ÀÌ¹ø Æ÷Ç× ÁöÁøÀÌ ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ¿¡ ´ëÇÑ ÇÏ´ÃÀÇ ÁØ¾öÇÑ °æ°í”¶ó´Â ¸»À» ÇØ ³í¶õÀ» ºÒ·¯ ÀÏÀ¸Ä×´Ù.
´ç½Ã ·ù ÃÖ°íÀ§¿øÀº “ÀÌ¹ø Æ÷Ç× ÁöÁøÀÌ ¹® Á¤ºÎ¿¡ ´ëÇÑ ÇÏ´ÃÀÇ ÁØ¾öÇÑ °æ°í, ±×¸®°í Ãµ½ÉÀÌ¶ó°í ÇÏ´Â ÁöÀûµéÀÌ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù. ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀº °áÄÚ ÀÌ¸¦ °£°úÇØ¼ µé¾î¼´Â ¾È µÉ °Í °°´Ù”°í ¹ß¾ðÇß´Ù.
ÀÌÈÄ ³í¶õÀÌ Ä¿ÁöÀÚ ·ù ÃÖ°íÀ§¿øÀº 20ÀÏ ¾ÆÄ§ °øµ¿°æºñ±¸¿ª ´ë´ëÀå ¹Ì´ã °úÀå ±â»ç¸¦ ¾ð±ÞÇÏ¸ç, ÀÚ½ÅÀÇ ¹ß¾ðµµ ¾ð·Ð¿¡ ÀÇÇØ ¿Ö°îµÆ´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
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