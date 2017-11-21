½´ÆÛÁÖ´Ï¾î È¨¼îÇÎ, ¿ÏÆÇºñ°á '¼º´ë¸ð»ç+ÀÔ´ã °³ÀÎ±â ¹æÃâ' ...¡°¿¹´Éº¸´Ù ´õ ¿ô±â³×¡±

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½´ÆÛÁÖ´Ï¾î´Â 20ÀÏ ¿ÀÈÄ 10½Ã45ºÐ²² È¨¼îÇÎ Àü¹®Ã¤³Î CJ¿À¼îÇÎ¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¾à ÇÑ ½Ã°£°¡·® ÆÐµùÀ» ÆÇ¸ÅÇÏ´Â ‘½´ÆÛ¸¶ÄÏ’¿¡ Âü¿©Çß´Ù.
¾Õ¼ ½´ÆÛÁÖ´Ï¾î´Â ÃÖ±Ù ¹ßÇ¥ÇÑ Á¤±Ô 8Áý ‘ÇÃ·¹ÀÌ’ À½¹Ý ÆÇ¸Å·®ÀÌ 20¸¸ ÀåÀ» ³ÑÀ» °æ¿ì È¨¼îÇÎ¿¡¼ ºí·¢½´Æ®¸¦ ÆÇ¸ÅÇÏ°Ú´Ù´Â °ø¾àÀ» ³»°ÉÀº ¹Ù ÀÖ´Ù. ½´ÆÛÁÖ´Ï¾îÀÇ ¾Ù¹üÀº Áö³ 16ÀÏ 20¸¸ÀåÀ» ³Ñ¾î¼¹°í ÀÌ¿¡ °ø¾à½ÇÇöÀ» À§ÇØ È¨¼îÇÎ¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ°Ô µÆ´Ù.
ÀÌ³¯ ½´ÆÛÁÖ´Ï¾î ¸â¹öµéÀº ÀÌÆ¯ÀÌ ÁøÇàÀ», ±èÈñÃ¶Àº Áï¼® Ã¤ÆÃ, ½Åµ¿Àº ¹®ÀÇ ÀüÈ ÇÇµå¹é, µ¿ÇØ-¿¹¼º-ÀºÇõÀº ¸ðµ¨·Î ¿ªÇÒ ºÐ´ãÀ» ÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
Æ¯È÷ ±èÈñÃ¶°ú ½Åµ¿Àº °³ÀÎ±â¸¦ ³»¼¼¿ö ÁÖ¹® ÀüÈ¸¦ ÆøÁÖÇÏ°Ô Çß´Ù. ±èÈñÃ¶Àº ¹Î°æÈÆ, ±èÀåÈÆ, Á¶¿ëÇÊ ¼º´ë¸ð»ç¸¦, ½Åµ¿Àº ‘VJ Æ¯°ø´ë’ ¼º¿ì ¼º´ë¸ð»ç¸¦ ¼±º¸¿© Æø¼ÒÄÉ Çß´Ù.
½Åµ¿Àº ¼îÈ£½ºÆ®Ã³·³ È«º¸ ¸àÆ®¸¦ ¼±º¸¿© Å« ¿ôÀ½À» Áá°í, ÀÌ·¯ÇÑ È¿°ú ¶§¹®ÀÎÁö ÀÌ³¯ ½Åµ¿ÀÌ ÀÔÀº »ö»ó°ú »çÀÌÁîÀÇ ÆÐµùÀÌ ºü¸¥ ¼Óµµ·Î ÆÈ·Á³ª°¡ ¿¡ÀÌ½ºÀÇ ¸é¸ð¸¦ º¸¿´´Ù.
½Åµ¿Àº “ÀÌ°É ½ÃÃ»ÇØÁÖ½Ã´Â ºÐµéÀÇ ³²Æí Áß ³ª °°Àº Ã¼°ÝÀÇ ºÐµéÀÌ ¸¹´Ù”¸ç Á÷Á¢ 110 »çÀÌÁî¸¦ ³Ë³ËÇÏ°Ô ÀÔÀ» ¼ö ÀÖÀ½À» º¸¿©ÁÖ±âµµ Çß´Ù.
°á±¹ ½´ÆÛÁÖ´Ï¾îÀÇ È¨¼îÇÎÀº ¹«·Á 4300ÄÝ ÀÌ»óÀÇ ¶ß°Å¿î ÀÎ±â¼Ó¿¡ ‘¿ÏÆÇ’µÆ´Ù. ÀÌµéÀº ¿ÏÆÇµÇÀÚ °ø¾àÀ¸·Î ³»°É¾ú´ø ‘ºñÃ³·³ °¡Áö ¸¶¿ä’ °îÀ» 90³â´ë À½¾Ç¹æ¼Û ¹öÀüÀ¸·Î À¯ÄèÇÏ°Ô ÀüÇØ ¸¶Áö¸·±îÁö Å« ¿ôÀ½À» ¾È°å´Ù.
½´ÆÛÁÖ´Ï¾îÀÇ È¨¼îÇÎÀ» º» ³×Æ¼ÁðµéÀº È¨¼îÇÎ ÁøÂ¥ Àç¹Õ¾úÀ½” “ÁøÂ¥ º¸´Ù°¡ ¿ô°Ü Á×´ÂÁÙ” “³»ÀÎ»ý¿¡ È¨¼îÇÎ »ý¹æÀ» Ã¬°Üº¸°Ô µÉÁÙÀÌ¾ß” “È¨¼îÇÎÀº ´Ù½Ãº¸±â¾ø³ª¿ä?” “¿¹´Éº¸´Ù ´õ Àç¹ÌÀÖ´Â È¨¼îÇÎ” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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