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21ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼¿¡ µû¸£¸é ±èµ¿¼± ¾¾´Â Áö³ 9¿ù ¼¿ï Á¾·Î±¸ ¼ÒÀç ÇÑ ¼úÁý¿¡¼ ´ëÇü ·ÎÆß ¼Ò¼Ó ½ÅÀÔ º¯È£»ç 10¿© ¸íÀÇ Ä£¸ñ ¸ðÀÓ¿¡ ÁöÀÎÀÇ ¼Ò°³·Î µ¿¼®Çß´Ù.
ÀÌ ÀÚ¸®¿¡¼ ±è ¾¾´Â “Áö±ÝºÎÅÍ Çã¸® ¶È¹Ù·Î Æì°í ÀÖ¾î¶ó” “³¯ ÁÖÁÖ´ÔÀÌ¶ó ºÎ¸£¶ó”¸ç ¸·¸»À» ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
¶ÇÇÑ ´ç½Ã º¯È£»çµéÀº “ºÎÃàÇÏ´ø º¯È£»çÀÇ »´À» ¶§¸®°í ´Ù¸¥ º¯È£»çÀÇ ¸Ó¸®Ã¤¸¦ Áã°í Èçµå´Â µî Æø¾ð°ú ÇÔ²² ÆøÇàÇß´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ ±è ¾¾´Â ·ÎÆßÀ» Ã£¾Æ°¡ ÇÇÇØ º¯È£»çµé¿¡°Ô »ç°úÇßÁö¸¸, ÀÏºÎ º¯È£»çµéÀº »ç°ú¸¦ °ÅºÎÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
¾Õ¼ ±è ¾¾´Â Áö³ 3¿ù¿¡ Æ¯¼öÆøÇà°ú ¿µ¾÷ ¹æÇØ ¹× °ø¿ë¹°°Ç ¼Õ»ó ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇØ Â¡¿ª 8°³¿ù°ú ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³âÀ» ¼±°í ¹ÞÀº ¹Ù ÀÖ´Ù.
Áö³ 1¿ù ±è ¾¾´Â Ã»´ãµ¿ ¼ÒÀç ¹Ù(Bar)¿¡¼ ¼ú¿¡ ÃëÇØ ³²ÀÚ Á¾¾÷¿ø µÎ ¸íÀÇ »´À» ¶§¸®°í ¸Ó¸®¸¦ 2~3Â÷·Ê ³»·ÁÄ¡´Â µî ³µ¿À» ºÎ¸° ÇøÀÇ·Î ÀÌ·¯ÇÑ Ã³¹úÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÌ »ç°ÇÀ¸·Î ½Â¸¶¼±¼öÀÎ ±èµ¿¼±Àº ´ÜÃ¼Àü Æ÷ÇÔ ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ ¸¶Àå¸¶¼ú ±Ý¸Þ´Þ 3°³, Àº¸Þ´Þ 1°³¸¦ È¹µæÇÑ ¼ö·ÉÀÚ°ÝÀ» »ó½ÇÇß´Ù. ±¹³» ½Â¸¶¼±¼ö Áß »ç»ó Ã¹ Â¡°è¸¦ ¹ÞÀº ºÒ¸í¿¹´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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