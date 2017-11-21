½ÅÇý¼±, ±³Á¤±â ³¤ 'ÇÐÃ¢½ÃÀý ¸ð½À'...À¯Àç¼® "ÀüÁöÇö ´à¾Æ ÀÎ±â ¸¹¾Ò´Ù´õ¶ó'

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Áö³ ¹æ¼ÛµÈ KBS ‘ÇØÇÇÅõ°Ô´õ3’¿¡¼´Â ½ÅÇý¼±ÀÇ °í±³ Á¹¾÷»çÁøÀÌ °ø°³µÈ ¹Ù ÀÖ´Ù.
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ÀÌ¿¡ ½ÅÇý¼±Àº “±×°Ç Àý´ë ¾Æ´Ï´Ù”¸ç "¸Ó¸®½ºÅ¸ÀÏÀÌ ÀüÁöÇö°ú ºñ½ÁÇØ¼ ±×·¸°Ô ºÒ·ÈÀ» »ÓÀÌ´Ù”°í ¾¦½º·¯¿î µí ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î °ø°³µÈ »çÁø ¼Ó ½ÅÇý¼±Àº ±³Á¤±â¸¦ ³¢°íµµ ¶Ù¾î³ ¹Ì¸ð·Î ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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