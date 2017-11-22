°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.22 ¼ö 10:01
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®½ºÆ®·¹ÀÌ Å°Áî Ãâ°Ý¡¯ ¹æ¿¹´ã, ¾Ë°íº¸´Ï Àü±³ 1µî±îÁö?...¹ÚÁø¿µ ¡°¸ó½ºÅÍ À¯¸ÁÁÖ¡± ±ØÂù
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.22  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã YG¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ¿¬½À»ý ¹æ¿¹´ãÀÌ ‘KÆË½ºÅ¸2’ ÀÌÈÄ 4³â ¸¸¿¡ ¸ð½ÀÀ» µå·¯³» Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

 

YG¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ¿¬½À»ý ¹æ¿¹´ãÀÌ ‘KÆË½ºÅ¸2’ ÀÌÈÄ 4³â ¸¸¿¡ ¸ð½ÀÀ» µå·¯³» Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

¹æ¿¹´ãÀº 21ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ Mnet ‘½ºÆ®·¹ÀÌ Å°Áî’¿¡¼­ YG ¿¬½À»ýµé°ú ÇÔ²² ¶óÀÌ¹ú JYP ‘½ºÆ®·¹ÀÌ Å°Áî’ ¿¬½À»ý°úÀÇ ´ë°áÀ» ÆîÃÆ´Ù.

ÀÌ³¯ ¹æ¿¹´ãÀº ¼Ç ¸àµ¥½º(shawn Mendes)°¡ ºÎ¸¥ ‘There’s Nothing Holdin‘ Me Back’¸¦ ¼±°îÇØ ¿Ïº®ÇÑ º¸ÄÃ°ú ´í½º·Î ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.

ÀÌ¿¡ ¹ÚÁø¿µÀº “¿ª½Ã ¹æ¿¹´ãÀº ¹æ¿¹´ãÀÌ´Ù. À½¾ÇÀ» ÀÌÇØÇÏ´Â ´É·ÂÀÌ ¶Ù¾î³ª´Ù”¶ó¸é¼­ “¾ÕÀ¸·Î°¡ ´õ ±â´ëµÇ´Â ¸ó½ºÅÍº¸ÄÃ À¯¸ÁÁÖ´Ù”¶ó°í ±ØÂùÇß´Ù.

¶ÇÇÑ ¾çÇö¼®Àº “¿¹´ãÀÌ´Â °øºÎµµ Àß ÇÑ´Ù. Àü±³ 1µî ÇÑ´Ù´Â ¾ê±âµµ ÀÖ´Ù”°í ÀÚ¶ûÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.

ÇÑÆí, ¹æ¿¹´ãÀº Áö³­ 2012³â 12»ìÀÇ ³ªÀÌ·Î ‘KÆË½ºÅ¸‘ ½ÃÁð2¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ÁØ¿ì½ÂÀ» Â÷ÁöÇÏ¸ç ÃâÁßÇÑ ½Ç·ÂÀ» ÀÔÁõÇß´Ù. ÀÌÈÄ ±×ÇØ YG¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®ÀÇ ¿¬½À»ýÀ¸·Î °¡¼ö µ¥ºß¸¦ ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¡®°áÈ¥¡¯ ±âº¸¹è, îñ ¿¬ÀÎ ¿ÀÁøÇõ°úÀÇ ·ç¸Ó¿¡ ´çÈ¤¡¦¡°Àúµµ ½ÃÁý°¡¾ßÁÒ¡±
  • ¼Õ¾Æ¼·, ¸ÞÀÌÀú¸®±× ÁøÃâ °¡´É¼ºÀº?...¡°·Ôµ¥ ³²°í ½ÍÁö¸¸, Çö½ÇÀû º¸»ó ¹Þ°í ½ÍÀº ¸¶À½¡±
  • À°¼ºÀç ¡°¿Í~´«..´«ÀÌ ¾îµøÁö¡±...Ã¹´« ÀÎÁõ¿µ»ó º¸´Ï ¡®´«µ¿ÀÚ°¡ ´õ ¸¹ÀÌ º¸ÀÌ³×'
  • ¡°Æ÷Ç×ÁöÁø, ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ¿¡ °æ°í¡± ·ù¿©ÇØ, ³í¶õ¹ß¾ð ¾ÇÇÃ ´ëÃ³¹ý...¡°¤¾¤¾¤¾ ¹Ý»ç¡±
  • ¡®¶Ç ¹°ÀÇ¡¯ °­ÀÎ, ÀÌ¹ø¿£ ¿©Ä£ ÆøÇà?...±ÔÇö ¡°º°¸í, ¸Á³ª´Ï °°´Ù°í ÇØ '°­³ª´Ï'¡±
    • ¡®°áÈ¥¡¯ ±âº¸¹è, îñ ¿¬ÀÎ ¿ÀÁøÇõ°úÀÇ ·ç¸Ó¿¡ ´çÈ¤¡¦¡°Àúµµ ½ÃÁý°¡¾ßÁÒ¡± ¡®°áÈ¥¡¯ ±âº¸¹è, îñ ¿¬ÀÎ ¿ÀÁøÇõ°úÀÇ ·ç¸Ó¿¡ ´çÈ¤¡¦¡°Àúµµ ½ÃÁý°¡¾ßÁÒ¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¼Õ¾Æ¼·, ¸ÞÀÌÀú¸®±× ÁøÃâ °¡´É¼ºÀº?...¡°·Ôµ¥ ³²°í ½ÍÁö¸¸, Çö½ÇÀû º¸»ó ¹Þ°í ½ÍÀº ¸¶À½¡±
    2
    ½´ÆÛÁÖ´Ï¾î È¨¼îÇÎ, ¿ÏÆÇºñ°á '¼º´ë¸ð»ç+ÀÔ´ã °³ÀÎ±â ¹æÃâ' ...¡°¿¹´Éº¸´Ù ´õ ¿ô±â³×¡±
    3
    ¡®°æÂû¼ö»ç¡¯ ¿ö¸¶µå ¾Æµ¿ ¼ºÆøÇà Áö¸ñ åü ¡®ºÐ³ë¡¯...¡°³ª ¾Æ´Ï´Ù, ¹ýÀû Á¶Ä¡ÇÒ °Í¡±
    4
    ½ÅÇý¼±, ±³Á¤±â ³¤ 'ÇÐÃ¢½ÃÀý ¸ð½À'...À¯Àç¼® "ÀüÁöÇö ´à¾Æ ÀÎ±â ¸¹¾Ò´Ù´õ¶ó'
    5
    °­¹ÎÈ£, »ï¼º¶óÀÌ¿ÂÁî ÀÌÀû °á½ÉÇÑ ÀÌÀ¯´Â?...¡°´õ ³ª¸¦ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ´À²¼´Ù¡±
    6
    È²Àç±Õµµ ¡®ÁýÅä³¢¡¯ °­¹ÎÈ£µµ °ÅÀÎÀ» µîÁ³´Ù
    7
    ¡®ÇÑÈ­ 3³²' ±èµ¿¼±, º¯È£»ç ÆøÇà ³í¶õ '¸Ó¸®Ã¤ Áã°í »´ ¶§¸®±â±îÁö...¡°¿ÃÃÊ ÁÖÁ¡ ³­µ¿»ç°Ç ¶È°°³×¡±
    8
    [Ã»Áø±â]Ãß³ª(õÏÑÚ) ÀÌ¾ß±â
    9
    ¾×»óÈ­ 1643³â ¿ï»ê¼­µµ ¹ß»ý, ¿¬¾àÁö¹Ý¡¤¸Å¸³ºÎÁö Á¶»ç ½Ã±Þ
    10
    ¡®¿ª¸ð¡¯ ±èÁöÈÆXÁ¤ÇØÀÎ, ÃÖÆÄÅ¸ Ãâ¿¬ ÀÎÁõ¼¦ º¸´Ï...¡°½Ç¹° ÈÄ´ú´ú?¡±
    °í·¡µµ½Ã Àå»ýÆ÷, Ã»³â ¿¹¼ú°¡µéÀÇ º¸±ÝÀÚ¸®·Î
    Á¦46È¸ ¿ï»êÀÏ¿äÈ­°¡È¸¿øÀü, ¹®¿¹È¸°ü 4Àü½ÃÀå¼­ 22ÀÏ °³¸·
    3ÁÖ°£ÀÇ °ø¿¬¿¹¼úÃàÁ¦, ¿ï»ê ´Þ±º´Ù
    À¯ÄèÇÑ ¿ôÀ½ µÚ¿¡ ¹¬Á÷ÇÑ ¸Þ½ÃÁö, ¿¬±Ø ¡®´Ã±ÙµµµÏÀÌ¾ß±â¡¯
    ¹Ì¼ú ÅëÇØ µé¿©´Ù º» È¯°æ ¹®Á¦, ¾Æ½Ã¾ÆÈ¯°æ¹Ì¼úÁ¦

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr