¡®½ºÆ®·¹ÀÌ Å°Áî Ãâ°Ý¡¯ ¹æ¿¹´ã, ¾Ë°íº¸´Ï Àü±³ 1µî±îÁö?...¹ÚÁø¿µ ¡°¸ó½ºÅÍ À¯¸ÁÁÖ¡± ±ØÂù

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¹æ¿¹´ãÀº 21ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ Mnet ‘½ºÆ®·¹ÀÌ Å°Áî’¿¡¼ YG ¿¬½À»ýµé°ú ÇÔ²² ¶óÀÌ¹ú JYP ‘½ºÆ®·¹ÀÌ Å°Áî’ ¿¬½À»ý°úÀÇ ´ë°áÀ» ÆîÃÆ´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¿¹´ãÀº ¼Ç ¸àµ¥½º(shawn Mendes)°¡ ºÎ¸¥ ‘There’s Nothing Holdin‘ Me Back’¸¦ ¼±°îÇØ ¿Ïº®ÇÑ º¸ÄÃ°ú ´í½º·Î ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.
ÀÌ¿¡ ¹ÚÁø¿µÀº “¿ª½Ã ¹æ¿¹´ãÀº ¹æ¿¹´ãÀÌ´Ù. À½¾ÇÀ» ÀÌÇØÇÏ´Â ´É·ÂÀÌ ¶Ù¾î³ª´Ù”¶ó¸é¼ “¾ÕÀ¸·Î°¡ ´õ ±â´ëµÇ´Â ¸ó½ºÅÍº¸ÄÃ À¯¸ÁÁÖ´Ù”¶ó°í ±ØÂùÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ¾çÇö¼®Àº “¿¹´ãÀÌ´Â °øºÎµµ Àß ÇÑ´Ù. Àü±³ 1µî ÇÑ´Ù´Â ¾ê±âµµ ÀÖ´Ù”°í ÀÚ¶ûÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÇÑÆí, ¹æ¿¹´ãÀº Áö³ 2012³â 12»ìÀÇ ³ªÀÌ·Î ‘KÆË½ºÅ¸‘ ½ÃÁð2¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ÁØ¿ì½ÂÀ» Â÷ÁöÇÏ¸ç ÃâÁßÇÑ ½Ç·ÂÀ» ÀÔÁõÇß´Ù. ÀÌÈÄ ±×ÇØ YG¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®ÀÇ ¿¬½À»ýÀ¸·Î °¡¼ö µ¥ºß¸¦ ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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